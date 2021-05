Examen des «  funérailles d’État  »: dire au revoir à Staline

Composé entièrement de séquences tournées à l’époque dans diverses régions de l’Union soviétique, le film est un amalgame obsédant de faste officiel et d’expérience quotidienne, la double image d’un gouvernement totalitaire et du peuple au nom duquel il dirigeait.

Joseph Staline est décédé le 5 mars 1953. «Funérailles d’État», le nouveau documentaire fascinant et insaisissable du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, montre ce qui s’est passé dans les jours suivants, alors que le corps de Staline gisait en état à la salle des syndicats de Moscou avant d’être transféré au mausolée de Lénine. (Il a été supprimé huit ans plus tard, mais c’est une autre histoire).

Au début, les foules se rassemblent pour entendre les nouvelles de la mort du dictateur, lues dans des tons majestueux et sombres sur des haut-parleurs. Ces émissions, qui se poursuivent alors que les masses passent devant le cercueil chargé de couronnes de Staline, fournissent une interprétation abstraite et rose de sa vie au milieu des invocations fréquentes de son immortalité. Ses sujets – ses camarades, dans l’idiome de l’époque – se souviennent de son amour éternel pour eux, ainsi que de son «altruisme», de son courage et de son intelligence monumentale. Il était, entre autres réalisations, «le plus grand génie de l’histoire de l’humanité».

Ce genre de rhétorique témoigne du culte de la personnalité qui serait désavoué quelques années plus tard lorsque Nikita Khrouchtchev est arrivé au pouvoir et a entrepris un programme de déstalinisation. «State Funeral» capture les manifestations officielles de ce culte, y compris les gigantesques portraits de Staline accrochés à des bâtiments publics et l’arrivée de délégations d’autres pays communistes. Des élégies pleines sont livrées par les hommes nettement non charismatiques qui – brièvement, comme il s’est avéré – ont pris la place de Staline: Georgy Malenkov, Vyacheslav Molotov et Lavrenti Beria. (Khrouchtchev, qui les expulserait sous peu, sert de maître de cérémonie).

Mais le célèbre visage de Staline, avec sa moustache touffue et ses cheveux en arrière, est éclipsé par la foule de citoyens ordinaires qui se rassemblent pour témoigner et rendre hommage. Les caméramans anonymes, filmant en couleur et en noir et blanc dans des chantiers navals éloignés, des usines, des champs pétrolifères et des fermes collectives, sont les collaborateurs essentiels de Loznitsa. Intentionnellement ou non, ils ont rassemblé des images qui compliquent et dans une certaine mesure renversent le langage sombre et vidé du régime, révélant une réalité humaine compliquée sous le passe-partout idéologique.

C’est le défilé des Soviétiques ordinaires qui rend les «funérailles d’État» à la fois émouvantes et dérangeantes. Il est difficile de ne pas être touché par les larmes versées par les grands-mères, les soldats, les vieillards en chapeaux de fourrure et les jeunes femmes à tête nue, même si elles pleurent un monstre. D’autres réponses sont plus difficiles à lire. Ce regard fixe et sans sourire signifie-t-il stoïcisme ou défi? Ce faible sourire est-il une expression de soulagement? De gratitude? De terreur? Quand quelqu’un regarde directement la caméra, les yeux enregistrent-ils un soupçon ou une solidarité?