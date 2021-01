La ligne Red Magic de nubia, axée sur les jeux, a récemment accueilli ses premiers écouteurs TWS appelés Cyberpods et ils seront désormais à l’affiche de cette revue qui suivra.

Déjà vendus sur plus de 40 marchés sur 3 continents pour 50 $ / 50 € / 40 £, les écouteurs ont une esthétique unique, avec des lumières LED proéminentes et un mode de faible latence de 39 ms qui devrait plaire à tous les joueurs.

Les Cyberpods et leur boîtier ne pèsent que 58 grammes, ce qui est extrêmement léger. Et ils se sentent vraiment légers mais pas bon marché – Red Magic les a rendus extrêmement confortables et légers. Cependant, la conception volumineuse de l’étui rend l’ensemble un peu inconfortable à porter dans les poches de jeans.

Chaque bourgeon a une capacité de batterie de 60 mAh et le boîtier ajoute 500 mAh pour une autonomie totale de 20 heures. Le boîtier dispose d’un port USB-C, il est donc directement compatible avec la plupart des chargeurs modernes.







Étui Red Magic Cyberpods

On peut soutenir que la caractéristique clé des Cyberpods Red Magic est leur mode Jeu, qui réduit la latence à 39 ms. C’est une énorme différence dans certains jeux, mais malheureusement, il n’est disponible que sur les appareils Red Magic. Nous avons également trouvé qu’il s’agissait d’un énorme égouttoir à jus et, avec les lumières LED que vous ne pouvez pas éteindre, cela a un impact considérable sur la durée de vie de la batterie. Les Cyberpods manquent même d’une application dédiée, vous ne pouvez donc pas pousser les mises à jour ou ajuster les paramètres sur les téléphones d’autres fabricants.

En parlant d’éclairage LED, l’esthétique rouge et noir est vraiment sympa, et les joueurs qui aiment ces looks l’apprécieraient certainement. Le boîtier a trois lignes à l’extérieur qui montrent la durée de vie restante de la batterie tandis que le levage du couvercle révèle quelques lumières rouges supplémentaires; ce ne sont que des looks.

Un élément clé du jeu multijoueur est la communication avec les coéquipiers (et parfois les ennemis). Les Cyberpods fonctionnaient sans problème lorsque vous parliez dans un espace fermé. Nous n’avons pas pu tester dans quelle mesure ils captent la bonne voix dans une foule avec la situation de santé actuelle, mais la qualité des appels est bien élevée.

L’appairage est incroyablement rapide avec le Pixart Bluetooth 5.0 connecté à votre téléphone au moment où vous retirez chaque bouton de l’étui – avant même qu’ils n’entrent dans l’oreille, une voix féminine disant «Connecté» peut être entendue.

Les écouteurs disposent d’un pilote dynamique de 8 mm « de qualité gaming », donc même sur papier, nous savions qu’il ne fallait pas s’attendre à des miracles en termes de qualité audio. Pourtant, les Cyberpods ont livré des basses correctes et des voix bien définies, donc ils n’étaient pas mauvais du tout.

Les bourgeons eux-mêmes sont actionnés par des gestes tactiles sur la tige en forme de lance. En raison de la conception avec des lignes plus nettes, obtenir les touches réelles pour s’enregistrer demande un peu de pratique, mais une fois que vous y serez habitué, vous n’aurez aucun problème.

Dans l’ensemble, les Cyberpods Red Magic sont les recommandations les plus faciles à ceux qui possèdent déjà un téléphone Red Magic – l’esthétique unique et le mode de jeu incroyable valent à eux seuls le prix demandé et, comme nous l’avons établi, ces écouteurs TWS en ont plus pour eux.

Si vous utilisez un smartphone d’une marque différente, les choses sont moins claires. La conception du jeu peut toujours vous attirer, tandis que l’ajustement agréable dans l’oreille et le son adéquat ne vous décevront pas. Cependant, il y a beaucoup de concurrence dans ce segment, donc si vous n’êtes pas dans ce style particulier, vous pouvez probablement trouver une qualité audio légèrement meilleure ailleurs.