Examen des écouteurs Bowers & Wilkins PI7 S2 : le même son fantastique, mais seulement de légères améliorations

Lorsque Bowers & Wilkins a présenté ses premiers véritables écouteurs sans fil en avril 2021, ils figuraient parmi les modèles les plus performants dans cet espace d’écouteurs très compétitif. Nous obtenons maintenant la prochaine génération de ces bourgeons, le PI7 S2 (399 $, 349 £, 700 AU $) et le PI5 S2 (299 $, 249 £, 450 AU $) – et ils parviennent à être à la fois assez impressionnants et un peu décevants au en même temps. (Pour ce que ça vaut, les noms sont “pi 7” et “pi 5”, en majuscules et sans espaces, pas “P dix-sept” et “P quinze”. Compris ?)

Comme Super son

Durée de vie de la batterie et portée Bluetooth améliorées

Très bonnes capacités de suppression du bruit et d’appel vocal

L’étui de chargement sans fil se transforme en émetteur-récepteur Bluetooth, vous permettant de vous connecter à une source audio externe telle qu’un système de divertissement en vol N’aime pas Cher

Même chipset Qualcomm que dans le modèle précédent

Manque certaines fonctionnalités que l’on trouve généralement sur les bourgeons premium

Commençons par la partie décevante. Pour le meilleur ou pour le pire, bien que les PI7 et PI5 soient désormais disponibles dans de nouvelles options de couleurs, leur design a à peine changé et ils ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs. Si vous regardez attentivement, les grilles au-dessus des microphones semblent être légèrement plus grandes et il y a un capteur juste en dessous de l’un des microphones qui n’était pas là auparavant. Bowers et Wilkins n’ont rien mentionné à propos des nouveaux pilotes, donc ce sont probablement les mêmes, et j’ai confirmé que ces nouveaux modèles utilisent le même héritage Jeu de puces Qualcomm QCC5126 (avec Bluetooth 5.0) comme les originaux. (Les dernières puces de la série 5 sont les QCC5141 et QCC5144).

Alors, qu’est-ce qui est amélioré ? Selon Bowers & Wilkins, les nouveaux modèles ont une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure portée Bluetooth, maintenant jusqu’à 25 mètres, soit le double de la portée précédente. De plus, les bourgeons s’intègrent désormais dans la nouvelle application Bowers & Wilkins Music pour iOS et Android et ont une expérience de configuration bien améliorée (je peux en témoigner).

David Carnoy/CNET



Avec les écouteurs PI7 d’origine, vous n’avez qu’environ quatre heures d’autonomie sur une seule charge avec quatre charges supplémentaires dans le boîtier (20 heures au total). La durée de vie de la batterie du PI7 S2 peut atteindre cinq heures pour les bourgeons avec 16 heures de plus à partir du boîtier (21 heures au total). Pendant ce temps, le PI5 passe de 4,5 heures sur une seule charge à jusqu’à cinq heures, mais passe de 20 heures supplémentaires du boîtier à 19 heures.

Bowers & Wilkins affirme que les gains de durée de vie de la batterie dans les bourgeons ont été obtenus grâce à des modifications matérielles, et non à des mises à jour logicielles. Les batteries des bourgeons sont neuves et la conception de l’antenne a également changé. “Les capuchons à l’extrémité des oreillettes – les sections qui portent le logo – ont été repensés pour améliorer les performances de l’antenne”, m’a informé un représentant de Bowers & Wilkins. “Nous avons introduit une nouvelle conception d’antenne et l’avons repositionnée dans les embouts des écouteurs. En même temps, nous avons opté pour le plastique plutôt que l’aluminium pour couper chaque embout. Le résultat est une force de signal Bluetooth plus forte, nous donnant notre amélioration Portée de 25 mètres.”

Bien que j’apprécie certainement une meilleure autonomie de la batterie et une portée Bluetooth améliorée avec une connexion sans fil plus fiable, les mises à jour m’ont semblé relativement modestes. Bien sûr, Bowers et Wilkins pourraient ajouter des fonctionnalités plus tard, ce que nous avons déjà vu avec des bourgeons premium qui utilisent des chipsets Qualcomm (Jabra et Bose, par exemple). Cependant, Bowers & Wilkins n’a jamais mis à jour le firmware de ses bourgeons d’origine. Ne vous attendez donc pas à ce qu’ils obtiennent un couplage Bluetooth multipoint, ce qui vous permet de coupler les écouteurs avec deux appareils simultanément – par exemple, un ordinateur et un smartphone – et que l’audio passe automatiquement sur votre smartphone lorsqu’un appel arrive (au lieu de cela, vous devez basculer manuellement entre les appareils jumelés). Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à voir la prise en charge de l’audio spatial à venir de Qualcomm ou Bluetooth LE Audio avec capacités Auracast.

David Carnoy/CNET



L’application manque également d’un égaliseur pour peaufiner votre son. Personnellement, cela ne me dérange pas un égaliseur fixe qui colle au son caractéristique d’une entreprise, mais beaucoup de gens aiment personnaliser les paramètres sonores de leurs écouteurs.

Cela dit, les commandes tactiles fonctionnent très bien, tout comme la fonction de détection automatique des oreilles. Et le boîtier de chargement sans fil du PI7 S2, comme son prédécesseur, se transforme en émetteur-récepteur, de sorte que vous pouvez brancher le boîtier sur le port casque du système de divertissement en vol d’un avion et diffuser sans fil l’audio du boîtier vers les écouteurs. Alternativement, vous pouvez également connecter le boîtier à un port audio d’ordinateur portable et l’utiliser pour diffuser sans fil de l’audio haute résolution vers les écouteurs.

Notez que le PI5 est vraiment un modèle abaisseur. Il a un seul pilote au lieu des deux pilotes trouvés dans le PI7 et un microphone de moins sur chaque oreillette (deux au lieu de trois). La fonction de “retransmission audio sans fil” susmentionnée dans son boîtier est également absente.

Tout sur le son

En termes simples, le PI7 S2 sonne bien tant que vous obtenez un joint étanche de l’une des trois tailles d’embouts auriculaires inclus. Je suis un fan des embouts auriculaires Bowers & Wilkins, qui ont un design similaire aux embouts auriculaires Sennheiser, et les gros embouts s’adaptent bien à mes oreilles. Ce sont de gros écouteurs qui dépassent pas mal de vos oreilles, mais ils s’adaptent confortablement et assez solidement à mes oreilles. Ils offrent une résistance à l’eau IPX54, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures et à la poussière, vous pouvez donc courir avec eux, bien qu’il existe de meilleures options d’écouteurs avec des ailerons de sport qui conviennent mieux aux activités sportives (je ne suis pas sûr que vous vouliez risquez qu’un écouteur de 399 $ tombe de votre oreille). Cependant, je n’aurais aucun problème à les utiliser au gymnase.

Comme son prédécesseur, le PI7 prend en charge Qualcomm aptX adaptatif transmission sans fil (qui inclut le codec aptX HD) à partir d’appareils mobiles compatibles, permettant “la transmission de musique haute résolution à partir de services de streaming appropriés, tels que Qobuz.” La liste des appareils Android – et des lecteurs de musique dédiés – qui prennent en charge aptX Adaptive s’est allongée au cours des dernières années et vous devriez idéalement coupler les écouteurs avec un appareil qui prend en charge aptX Adaptive (avec un service de streaming qui offre une haute Cela dit, les bourgeons fonctionnent également très bien et sonnent très bien avec les iPhones d’Apple, qui prennent en charge le codec AAC. (Le PI5 et le PI7 prennent en charge le streaming AAC, mais le PI5 ne prend en charge que l’aptX standard, pas l’aptX Adaptive.) Hélas , LDAC de Sony Le codec audio haute résolution n’est pas pris en charge, mais les écouteurs prennent généralement en charge aptX ou LDAC, pas les deux.

J’ai écouté les bourgeons à l’aide d’un iPhone 14 Pro et d’un Smartphone Android alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Comme je l’ai dit avec le PI7 d’origine, le PI7 S2 a exactement ce que je recherche dans un bon casque : un son précis et articulé avec des basses profondes et bien définies, des médiums au son naturel, des aigus bien détaillés et une scène sonore large qui donne au son global une certaine largeur.

Sur mon iPhone, j’ai testé les oreillettes avec Spotify, Apple Music et Qobuz. Le PI7 S2 peut aller de pair et, dans certains cas, légèrement dépasser la plupart des meilleurs écouteurs grand public pour le son, y compris Sony WF-1000XM4, Les AirPods Pro 2 d’Apple, Écouteurs QuietComfort 2 de Bose, Sennheiser Momentum True Wireless 3 et qui a également coûté 400 $.

Cependant, lorsque je suis passé à l’Asus et que j’ai diffusé des pistes haute résolution de Qobuz (avec aptX Adaptive), je suis passé de me dire : “Ça sonne vraiment bien” à “Wow, ça sonne génial”. Bowers & Wilkins a une liste de lecture sur Qobuz pour ses écouteurs pleine grandeur PX8, alors j’ai parcouru un tas de ces morceaux. Certains d’entre eux comprenaient Vigilante Shit de Taylor Swift, Don’t Wanna Be Normal d’Athletes of God, Since We Broke up d’Anna B Savage, Dirty Rat d’Orbital et Vault of Heaven de Pixies. La qualité de la basse était d’un niveau supérieur – plus viscérale avec plus de circonférence et de punch – et il y avait un peu plus d’éclat, de profondeur et de nuance dans la musique tout autour. Je suis reparti avec le sentiment que mon Spotify avait besoin d’une mise à niveau.

David Carnoy/CNET



Bonne suppression du bruit mais pas la meilleure de sa catégorie

Comme pour le son, vous aurez besoin d’un joint étanche pour obtenir des performances optimales pour la suppression du bruit, qui peut être activée, désactivée ou un mode “auto” qui adapte la suppression du bruit en fonction du son ambiant dans votre environnement. Vous pouvez également ajuster la quantité de son «passthrough» que vous souhaitez laisser entrer dans les bourgeons, ce qui est généralement appelé mode de sensibilisation ou de transparence.

Le mode de transparence des bourgeons n’est pas aussi naturel que certains des autres que j’ai utilisés (pour le moment, le mode de transparence de l’AirPods Pro 2 est l’étalon-or). J’ai choisi un point médian pour le réglage du curseur entre “min” et “max” pour ce que je pensais être la meilleure expérience de transparence.

La suppression du bruit est assez efficace et fait un bon travail en réduisant une quantité décente de son ambiant, en particulier dans les basses fréquences. Cependant, les écouteurs Bose QuietComfort 2 font un meilleur travail en réduisant le bruit sur une gamme de fréquences plus large (les fréquences plus élevées sont plus difficiles à étouffer pour les écouteurs antibruit). Ainsi, bien que la suppression du bruit du PI7 soit clairement respectable, elle n’est pas dans la même classe que le son des écouteurs.

Les capacités d’appel vocal du PI7 sont à un niveau similaire – très bonnes mais pas les meilleures de leur catégorie. Les bourgeons ont fait un bon travail pour réduire le bruit de fond dans les rues de New York. Alors que les appelants ont dit qu’ils pouvaient entendre un peu de bruit de fond, il a été considérablement réduit et ils ont dit que ma voix était claire sans aucun gazouillis. Je pouvais aussi les entendre assez bien, et il y a un peu d’effet local pour que vous puissiez entendre votre voix dans les bourgeons pendant que vous parlez.

Réflexions finales de Bowers & Wilkins PI7 S2

Oui, les PI7 S2 sont techniquement un produit de deuxième génération, mais ils ressemblent davantage à un produit de génération 1.5. Bowers & Wilkins a essentiellement lissé certaines des aspérités des bourgeons d’origine (je veux dire métaphoriquement, pas littéralement). L’heure supplémentaire d’autonomie de la batterie et la portée Bluetooth étendue (avec apparemment une connexion sans fil légèrement plus fiable) sont des changements bienvenus. Et la configuration et l’intégration avec l’application Bowers & Wilkins Music créent une meilleure expérience utilisateur globale, malgré sa qualité quelque peu dépouillée (par rapport à l’application Sony Headphones de toute façon).

Si vous comparez le PI7 S2 au PI5 S2, qui sonne également excellent mais pas aussi bon que le PI7, vous voudrez garder un œil sur le prix du PI5 S2, qui devrait baisser plus rapidement que le prix du PI7 S2 . Les se vendent pour aussi peu que 150 $, soit 100 $ de moins que leur prix catalogue de 250 $, nous verrons donc où tout se passe. Les PI5 pourraient finir par être la meilleure valeur, bien qu’il soit regrettable que Bowers & Wilkins ait ajouté 50 $ à leur prix catalogue.

Inutile de dire que 400 $, c’est beaucoup à dépenser pour un ensemble d’écouteurs. Et lorsque vous dépensez autant, vous voulez idéalement les dernières technologies et fonctionnalités (aptX sans perte, par exemple). Mais si un son de qualité est votre priorité, les PI7 S2 l’offrent. Et avec les écouteurs couplés au bon appareil et au bon service de streaming, ils peuvent sembler tout à fait spéciaux.