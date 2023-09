Examen des écouteurs Bose QuietComfort Ultra : expériences immersives

En un coup d’œil Note d’expert Avantages L’audio immersif fonctionne sur tout le contenu

Suppression du bruit à la pointe de l’industrie

Ajustement confortable et sécurisé

Optimisation sonore personnalisée et automatique Les inconvénients Autonomie de la batterie médiocre lorsque l’audio immersif est activé

Le chargement du boîtier sans fil coûte en supplément

L’audio immersif enterre parfois les bonnes choses

L’ANC ne peut pas être désactivé Notre verdict Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra apportent une immersion sonore et un engagement à une base audio intra-auriculaire déjà solide.

Prix ​​une fois examiné

299,99 $

299 $

Tout comme les constructeurs automobiles, les fabricants d’écouteurs et de casques se sentent obligés de mettre à niveau chaque année leurs modèles en parfait état.

Dans ma revue Bose QuietComfort Earbuds 2 il y a un peu plus d’un an, je me suis extasié sur la façon dont ils avaient conquis mon cœur avec des performances audio induisant le bonheur et une suppression active du bruit silencieuse dans le monde entier. Pourtant, Bose est retourné à la planche à dessin pour un rafraîchissement, produisant les écouteurs Bose QuietComfort Ultra examinés ici.

Ironiquement, j’ai également dit à propos du modèle précédent qu’ils étaient si pleins d’innovation que ces têtes méritaient un nouveau nom. Et je suppose « Ultra » est une amélioration par rapport aux chiffres romains.

Quoi qu’il en soit, il vous faudra plus qu’un simple coup d’œil pour distinguer ces nouveaux venus du modèle de l’année dernière. Il y a juste une touche d’amélioration cosmétique – du métal contrasté sur la plaque signalétique/le pavé tactile – et une encoche de verrouillage plus serrée pour les stabilisateurs du contour d’oreille.

Ils vous coûteront 299 $/299 £ et sont disponibles à l’achat auprès de Bose ainsi qu’Amazon US et Currys.

Vous vous devez d’écouter les écouteurs Bose QuietComfort Ultra.

Les ingénieurs de Bose ont été beaucoup plus occupés sous le capot. Le système de microphone de l’Ultra a été retravaillé pour mieux filtrer le bruit du vent et améliorer votre voix lors des appels dans des endroits où il y a beaucoup d’autres bruits. Ils ont bien fait le travail lors des appels en cuisine avec la télévision qui sonnait à quatre pieds de distance.

Pouvez-vous dire quels écouteurs sont les Bose QC Earbuds II de l’année dernière et lesquels sont les nouveaux QC Ultra Earbuds ? Les nouveaux sont à droite. Jonathan Takiff/Fonderie

Plus excitant et digne d’intérêt, au propre comme au figuré, Bose a introduit une amélioration du traitement audio extra-puissante appelée « audio immersif ». Lorsqu’il est activé, il applique toutes sortes de magie mathématique sur votre musique. Cousin germain de l’intelligence artificielle, l’audio immersif analyse et ajuste les éléments du flux sonore numérique entrant pour séparer, éclater et grésiller les composants ; donnant plus de clarté, de vitalité et de tridimensionnalité à la musique.

Quelle est l’intensité du traitement de Bose ? Activer la fonctionnalité en appuyant sur l’un des écouteurs ou via l’application Bose Music réduit la durée de fonctionnement de la batterie de 6 heures à 4, selon Bose (même si j’ai gagné près de 5 heures de lecture avec cette fonctionnalité activée. Là encore, J’ai également gardé le volume assez bas, culminant à environ 60 dB.)

L’application Bose Music offre un contrôle précis sur toutes les caractéristiques et fonctions des écouteurs Bose QC Ultra (à l’exception de la possibilité de désactiver l’ANC). Jonathan Takiff/Fonderie

Si vous vous interrogez sur la différence de durée d’exécution avec la suppression active du bruit (ANC) activée et désactivée, il n’y en a pas, car Bose ne vous permet pas de désactiver l’ANC sur les écouteurs QuietComfort Ultra. Après des décennies de pionnier et d’affinement du traitement, Bose a rendu son ANC si propre, efficace et neutre que son utilisation n’entraîne aucun compromis en termes de performances audio, comme vous le rencontrerez avec certains écouteurs et écouteurs concurrents. Il y a néanmoins un inconvénient à la décision de Bose : vous ne pourrez pas les utiliser en continu toute la journée, c’est-à-dire pendant 8 à 10 heures avec une charge, comme se vantent certains concurrents.

Bose possède sa propre technologie audio immersive

Les technologies audio immersives et spatiales comme Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio ont suscité beaucoup d’enthousiasme dans l’industrie musicale. Les maisons de disques ont déployé des efforts considérables pour remixer leurs catalogues afin de les lire sur des services de streaming par abonnement comme Apple Music et Amazon Music Unlimited, qui à leur tour exigent que les abonnés disposent d’un matériel de lecture capable de décoder ces flux binaires : haut-parleurs et écouteurs comme Apple, Sony. , Sonos et autres.

Certaines musiques ont été améliorées grâce au traitement audio immersif de Bose. Jonathan Takiff/Fonderie

L’équipe produit Bose avait l’air mal à l’aise lors d’un récent point de presse lorsque je me demandais à voix haute si leur le traitement audio immersif pourrait d’une manière ou d’une autre être compatible avec Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio. La réponse fut catégorique Non. Bose n’a procédé à aucune ingénierie inverse de ces technologies de mappage audio brevetées, déposées et coûteuses en licence, de sorte que ses écouteurs ne décoderont pas ces informations.

Un porte-parole de Bose a contacté après la publication de cet avis pour clarifier comment ses écouteurs QuietComfort Ultra traitent l’audio encodé avec Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio. Le matériel de Bose lira très bien ces pistes, mais il ignorera cet encodage. Vous pouvez ensuite activer le traitement audio immersif de Bose pour obtenir des effets tout aussi audacieux. « Le rendu des morceaux n’est peut-être pas exactement comme prévu, mais nous dirions qu’il s’agit toujours d’une expérience d’écoute améliorée et plus immersive », a déclaré le porte-parole.

La solution de Bose apporte des services comme Spotify et Pandora, qui ne prennent pas en charge Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio, à la fête de l’audio spatial. C’est accompli, je pense, avec des astuces telles que la mise en phase du signal, la synchronisation, le réglage de la fréquence et les bonnes anciennes augmentations de volume programmées dans le chipset Qualcomm Snapdragon QCC5181 qui alimente les écouteurs QuietComfort Ultra. Vous trouverez le même silicium dans les écouteurs Bose QuietComfort Ultra dont la livraison est prévue plus tard en octobre.

Les efforts audio immersifs de Bose bénéficient d’un gyroscope et d’un accéléromètre intégrés qui effectuent un suivi de tête intégré, similaire au 2 d’Apple.sdAirpods Pro de nouvelle génération. Se balancer et tisser votre tête met la musique en mouvement, déplaçant l’accent du chanteur au centre de la scène sonore vers le guitariste du centre gauche, puis vers le bassiste et le pianiste de droite lorsque vous bougez la tête.

Mais la technologie de Bose n’a pas amélioré toutes les expériences audio. Jonathan Takiff/Fonderie

De manière déroutante, cette interaction et cet engagement de suivi de la tête se produisent lorsque l’audio immersif dans l’application Bose est réglé sur « Immobile ». Bose vous dit ici que le mixage musical restera verrouillé dans sa position initiale, de sorte que le changement d’orientation de votre tête et de vos oreilles puisse alors modifier la perspective du champ sonore, semblable à ce que vous ressentirez visuellement lorsque vous enfilerez des lunettes de réalité augmentée et que vous vous tournerez. dans une salle virtuelle. Si vous préférez que la musique voyage avec vous de manière stable (c’est-à-dire l’expérience normale du port d’un casque conventionnel), utilisez le paramètre « Mouvement » lorsque toi sont en mouvement.

Bose offre une magie de spatialisation étonnamment bonne la plupart du temps, mais ce n’est pas infaillible. Les coupures de signal perturbent la lecture plus que je ne le souhaiterais, et j’ai parfois eu l’impression que j’avais fait le mauvais choix, suivi les mauvais joueurs et marché sur les mauvais orteils pour rendre la musique plus spacieuse. C’est un problème que les amateurs de son sont moins susceptibles de rencontrer avec du matériel et des logiciels mariés les uns aux autres, à la Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio.

Le morceau « Cruel Summer » de Taylor Swift, par exemple, semblait trop avancé avec l’audio immersif de Bose activé, car le traitement atténuait les textures palpitantes du clavier électronique. De même, la désactivation de ce traitement a rendu le chant de la chanteuse de jazz islandaise Laufey plus respirant et plus intime (ma préférence) sur son nouveau set. Enchanté. Et les paroles mises à jour de Fall Out Boy pour leur reprise de « We Didn’t Start the Fire » de Billy Joel étaient plus nettes et plus claires sans le traitement de Bose.

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra offrent un ajustement confortable mais sûr dans vos oreilles. Jonathan Takiff/Fonderie

De l’autre côté de l’allée, j’ai de loin préféré « Paint the Town Red » de Doja Cat dans l’audio immersif de Bose, car le traitement met l’accent sur une partie de trompette mémorable extraite du tube de Dionne Warwick « Walk On By ». De la même manière, le traitement audio immersif rend les paroles du morceau « All My Life » de Lil Durk (avec J.Cole) plus perceptibles et plus vivantes. Et panique ! At the Disco a mieux botté les fesses avec IA lors du réveil brutal « I Write Sins Not Tragedies ».

Immersive Audio a également exercé ses charmes sur, hum, sérieux musique : passage à une diffusion d’opéra le samedi après-midi (depuis la Chine) de Donizetti La fille du régiment sur VPR Classical, l’introduction orale de l’animatrice de l’émission sonnait épouvantable avec le mode spatial activé : on aurait dit qu’elle parlait dans une grotte. Mais une fois la représentation commencée, j’étais généralement content que l’option audio immersive soit activée.

Lors d’une comparaison, j’ai ressenti une bien meilleure sensation de présence orchestrale, même si les notes du bassiste du concert étaient étrangement atténuées. Et dans mon esprit, je pouvais visualiser les solistes vocaux et le chœur répartis sur une scène sonore beaucoup plus grande et plus profonde. S’ajoutant également à la sensation d’être là, l’audio immersif a accentué le piétinement des pieds des artistes et même les grincements du décor transporté de haut en bas depuis les chevrons.

Si vous souhaitez une option de chargement sans fil pour l’étui des écouteurs Bose QuietComfort Ultra, vous devrez dépenser 49 $ supplémentaires pour une coque en silicone supplémentaire. Jonathan Takiff/Fonderie

Quant à cette basse disparue, je pourrais facilement compenser en accédant aux paramètres d’égalisation de l’application et en créant une nouvelle courbe de fréquence, en augmentant les fréquences inférieures et moyennes. Malheureusement, je n’ai pas compris comment verrouiller ce nouvel égaliseur dans le cadre d’un mode personnalisé, pour un accès facile sur un écouteur ou dans l’application, comme je peux le faire pour basculer entre les modes audio immersifs (Désactivé/Immobile/ Motion) et options de réduction active du bruit (Silencieux/Aware/Immersion/Personnalisé).

Certaines choses n’ont pas changé

Dans le département « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas », les écouteurs Bose QuietComfort Ultra maximisent toujours la suppression supérieure du bruit du fabricant avec l’étalonnage sonore Custom Tune, qui déclenche une tonalité d’échantillonnage chaque fois que vous les mettez. Vous pouvez toujours exécuter le spectacle avec des tapotements de longueur variable ou des glissements de volume faciles sur les surfaces tactiles des écouteurs. Lorsque vous franchissez la porte, la technologie Simple Synch de Bose vous permet de coupler ces écouteurs avec certaines barres de son et haut-parleurs intelligents pour des transferts de musique automatisés.

La grande majorité des améliorations par rapport aux écouteurs QC de l’année dernière (à droite) se trouvent sous le capot. Jonathan Takiff/Fonderie

La radio Bluetooth 5.3 du chipset Qualcomm n’a pas encore ajouté la prise en charge de la technologie Bluetooth de nouvelle génération (pensez à LE Audio, pour l’Auracasting d’une source vers plusieurs utilisateurs d’écouteurs) ou du codec audio LC3 plus efficace. Mais les écouteurs sont « évolutifs si la technologie obtient plus de soutien », a déclaré une source de Bose. Et le chipset offre actuellement la prise en charge du codec audio adaptatif aptX sans perte, haute résolution et à faible latence et des outils Swift Pair disponibles sur les appareils Android. Les utilisateurs Apple doivent se contenter de la prise en charge du codec AAC.

Les écouteurs et l’étui de transport/rechargement ressemblent à ceux du QC II, bien que l’option de couleur White Smoke du nouveau modèle soit légèrement plus grise que le blanc Soapstone précédent. La version noire reste, enfin, noire.

Le boîtier de Bose ne dispose toujours pas d’une fonction de chargement sans fil, mais il proposera bientôt une coque en silicone à enfiler (49 $) qui transfère l’énergie d’un chargeur Qi. Également statu quo : résistance à l’eau IPX4 moyenne.

Devriez-vous acheter des écouteurs Bose QuietComfort Ultra ?

Si vous possédez des écouteurs Bose QuietComfort II, vous devriez vous en tenir à eux, car leurs attributs de base, de musicalité haut de gamme et de réduction du bruit n’ont pas été améliorés d’un tout petit peu.

Mais si vous cherchez à passer d’une espèce de têtes moindre, ou si vous avez envie d’un son plus gros et plus tridimensionnel provenant de services de streaming par ailleurs excellents qui n’ont pas signé avec Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio – Spotify, Pandora, TuneIn, Qobuz, Sirius/XM et autres : vous vous devez d’écouter les nouveaux écouteurs Bose QuietComfort Ultra.

