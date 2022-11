Examen des écouteurs Bose QuietComfort 2 : qualité silencieuse

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Superbe qualité sonore

Annulation du bruit étonnante

Mode intelligent “conscient”

Ajustement sécurisé Les inconvénients Pas de support audio haute résolution

Pas de multipoint Bluetooth

Pas de charge sans fil Notre avis Bien qu’ils manquent de certaines fonctionnalités trouvées sur d’autres écouteurs de ce prix, les écouteurs Bose QuietComfort 2 compensent cela avec une suppression du bruit et une qualité sonore étonnantes.

Prix ​​lors de l’examen

299,00 $

299,00 $

Il existe un nombre impressionnant d’options si vous souhaitez acheter une paire d’écouteurs sans fil en 2022. Si vous souhaitez dépenser un montant décent pour obtenir une excellente paire, les écouteurs Bose QuietComfort 2 sont un excellent choix.

Alors qu’un aperçu de votre rue principale locale pourrait vous faire croire que la plupart des gens achètent simplement des AirPods, il existe de nombreux écouteurs qui sont les meilleurs écouteurs omniprésents d’Apple en termes de qualité sonore, de suppression active du bruit (ANC) et de fonctionnalités intelligentes.

Les écouteurs 2 ne sont pas les plus intelligents du marché, mais ils excellent dans ces deux autres domaines, avec un son impressionnant et une suppression du bruit de pointe qui est vraiment étonnante ; c’est aussi bon que l’ANC de certains écouteurs supra-auriculaires, ce qui est un exploit à réaliser pour les écouteurs.

Conception et construction

Ajustement sécurisé

Commandes tactiles sur les deux bourgeons

Boitier un peu encombrant

Bose a retravaillé le design des écouteurs maladroitement nommés QuietComfort Earbuds 2 de la première génération, et tout cela pour le mieux.

Notre rédacteur en chef, Chris, les a passés en revue en 2020 et n’a pas aimé la conception obsolète et volumineuse de l’étui et des bourgeons eux-mêmes, qui vous sortaient les oreilles et ressemblaient à des ensembles mains libres Bluetooth à l’ancienne.

Bien que Bose n’ait pas complètement abandonné ce look, les QC Earbuds 2 se sont transformés en quelque chose de tout à fait plus subtil. Dans l’oreille, ils ressemblent maintenant à un AirPod avec un bord extérieur plat ; un bord parfaitement utilisé comme pavé tactile pour contrôler la lecture, l’ANC et le volume.

Les bourgeons sont assez gros car ils incorporent un bout d’aile qui se niche dans l’oreille externe pour le maintenir en place, ainsi qu’un embout en silicone qui pénètre dans le conduit auditif pour former un joint.

Il y a trois tailles de bout d’aile et d’embout d’oreille dans la boîte afin que vous puissiez obtenir le meilleur ajustement possible. J’ai des oreilles assez petites et j’ai donc utilisé les plus petites tailles de chacune, et même dans ce cas, je trouve que les bourgeons me font mal aux oreilles après quelques heures.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mes minuscules lugholes se sont également avérés problématiques avec l’ajustement d’autres vrais écouteurs sans fil comme le superbe Sony WF-1000XM4, que je n’arrive tout simplement pas à rester dans mes oreilles. Pour ce que ça vaut, les écouteurs intra-auriculaires les plus confortables que j’ai jamais utilisés sont les AirPods Pro de première génération d’Apple.

À moins que vous n’ayez de minuscules oreilles, le Bose devrait vous convenir. Ils ont un indice de résistance aux éclaboussures IPX4 de base.

Le boîtier est un peu volumineux, beaucoup plus gros que le boîtier de n’importe quelle version d’AirPods. Malgré cela, je l’ai transporté dans la poche avant de mon jean sans trop d’inconfort. Il s’agit d’un plastique dur avec une ouverture rabattable pour les bourgeons, avec un port USB-C en bas et un seul bouton pour l’appairage Bluetooth.

Deux LED à l’avant et à l’intérieur du boîtier indiquent la durée de vie et le mode de la batterie, même si je n’y ai jamais prêté beaucoup d’attention car elles ne sont pas très utiles.

Qualité sonore

Son clair et neutre

Reproduction détaillée

Excellente basse

Pas de prise en charge du codec haute résolution

La chose la plus importante à propos de toute paire d’écouteurs sans fil est leur qualité sonore, et heureusement, les QC Earbuds 2 sonnent très bien.

Contrairement au Sony XM4 ou NuraTrue Pro, ils ne prennent pas en charge les codecs audio haute résolution tels que LDAC ou FLAC. Un tel support est encore assez rare dans les écouteurs sans fil, même les plus chers. Les écouteurs 2 prennent en charge SBC et AAC pour couvrir tous les appareils Bluetooth grand public modernes.

Cela signifie que le Bose n’a pas non plus aptX ni aucun support audio spatial. Bose a l’habitude d’ajouter la prise en charge de tels éléments à l’avenir via des mises à jour logicielles, mais pour l’instant, ils manquent de fonctionnalités par rapport à Sony qui propose des éléments tels que Adaptive Sound Control et Speak-to-Chat.

Pourtant, qu’il s’agisse de lire des fichiers musicaux téléchargés ou de diffuser à partir d’un service tel que Spotify ou Apple Music, le son Bose est incroyablement bon. Ils ont un son assez neutre mais représentent très bien toutes les fréquences.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Angels & Queens de Gabriels sonne riche avec la voix juste au premier plan, les basses bien représentées et tous les instruments audibles dans ce qui est un mix chargé. C’est souvent là que dépenser plus pour les écouteurs est payant car ils ont des pilotes qui peuvent séparer correctement différentes pistes. Les bourgeons moins chers sonnent plus boueux.

Vous pouvez entendre le bourdonnement des cordes de la guitare basse sur Tomorrow de Silverchair, qui est inaudible sur les casques de moindre qualité. De même, les cordes résonnent à nouveau sur Tangled Up In Blue de Bob Dylan.

Cannonball de The Breeders bourdonne avec une grande rondeur et les Earbuds 2 n’essayent pas de mettre un éclat sur le son ou de pousser les basses comme les produits Beats ont tendance à le faire.

De cette façon, Bose dit qu’il essaie de recréer des chansons “comme l’artiste l’avait prévu”. Je serais d’accord, mais si vous ne le faites pas, il y a une fonction d’égalisation décente dans l’application Bose Music, qui est par ailleurs un peu barebones.

Ces bourgeons peuvent devenir incroyablement bruyants, suffisamment pour que je doive refuser certaines pistes de peur d’endommager mon audition. Ils ont également un excellent signal, avec une connexion solide jusqu’à neuf mètres de l’appareil couplé.

Le paysage sonore éthéré de Only Shallow de My Bloody Valentine vibre avec des murs de guitares à travers les QC Earbuds 2, et supporte des écoutes répétées pour apprécier les couches que j’avais manquées lors de l’écoute au fil des ans sur des écouteurs de qualité inférieure.

Hide & Seek de Stormzy sonne ridiculement bien; expansif, avec une réponse des basses puissante qui m’a fait oublier que je portais des écouteurs plutôt que de gros écouteurs avec des haut-parleurs trois fois plus gros.

Fondamentalement, seuls les audiophiles les plus pointilleux pourront trouver à redire à ces écouteurs. Ils sont au même niveau d’excellente qualité que le Sony XM4.

Suppression du bruit et fonctionnalités intelligentes

Le meilleur ANC autour

Incroyable mode réactif ‘Aware’

Appuyez et faites glisser les commandes

Cette prouesse audio est rendue encore meilleure grâce à ce que je ne peux décrire que comme une suppression active du bruit étonnante. C’est le meilleur que j’aie jamais connu sur les écouteurs sans fil, et aussi bon que l’ANC sur les supers écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM4 de Sony (je n’ai pas personnellement essayé le XM5).

Avec les bourgeons nichés dans mes oreilles, le bruit extérieur est presque complètement réduit au silence. Dans un environnement de bureau sans lecture audio, je pouvais toujours entendre des voix, mais elles ressemblaient à de faibles fragments de son au bord d’une mer de rien. Quelqu’un qui parlait à un volume normal à deux mètres de distance était impossible à entendre.

Bose a sans aucun doute amélioré l’ANC du modèle de première génération des écouteurs QC et c’était déjà excellent. Cela fonctionne en jouant un son de carillon assez fort dans votre oreille lorsque vous insérez chaque bourgeon. Le son de rebond est lu par les microphones des bourgeons, qui ajustent ensuite le niveau d’ANC en fonction de la forme de vos oreilles. Lorsque vous écoutez de la musique, vous vous sentez totalement isolé du son ambiant qui vous entoure.

C’est aussi parfois un peu effrayant, et les gens pourraient penser que vous les ignorez. Un de mes collègues pensait que je l’étais, mais je ne pouvais vraiment pas l’entendre avec ma musique et l’ANC activé.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Heureusement, le mode Aware de Bose est excellent. Appuyez et maintenez l’un ou l’autre des écouteurs et ils laissent entrer beaucoup de son ambiant afin que vous puissiez parler aux gens ou être plus conscient de l’environnement comme la circulation.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante est ActiveSense, la technologie de Bose qui écoute les sons plus forts et les éteint. C’est incroyable – sur une route très fréquentée avec le mode Aware activé mais en écoutant de la musique à un volume moyen, les bourgeons ont entendu facilement et avec précision une sirène de voiture de police qui s’approchait et l’ont baissée dans le mix tout en laissant entrer d’autres bruits ambiants. J’ai été très impressionné, et c’est similaire à ce que les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple peuvent faire.

Contrairement aux autres bourgeons, vous ne pouvez pas régler les niveaux de l’ANC (mode silencieux) ou du mode conscient à la volée, ils sont activés ou désactivés. Cependant, vous pouvez créer vos propres modes, dans lesquels vous pouvez personnaliser le niveau d’annulation du bruit.

L’un ou l’autre bourgeon peut également contrôler la lecture/pause avec un robinet, et la piste avant et arrière avec deux ou trois. Le volume est contrôlé en glissant de haut en bas. Vous pouvez également invoquer l’assistant numérique de votre téléphone.

C’est génial d’avoir toutes ces fonctions disponibles sans sortir votre téléphone, mais les robinets avaient tendance à pousser le bourgeon un peu douloureusement dans mon oreille.

Un inconvénient du Bose par rapport à Sony ou au dernier né d’Apple est que vous ne pouvez être connecté qu’à une seule source Bluetooth à la fois.

Sony et d’autres concurrents vous permettent de vous connecter à deux avec Multipoint et peuvent lire de manière transparente l’audio des deux. Apple a une technologie qui peut vous faire basculer entre iPhone, iPad, Mac et Apple TV en fonction de la lecture audio.

Pas de chance avec Bose. Ce n’est pas une raison pour ne pas acheter les QC Earbuds 2 car la qualité sonore et l’ANC me suffisent pour penser qu’ils valent le prix demandé, mais si vous voulez être connecté toute la journée à deux appareils, vous serez ennuyé.

L’application Bose Music peut mémoriser jusqu’à six appareils couplés, mais vous devez accéder à l’application pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser comme source audio.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Autonomie et charge de la batterie

6 heures sur une seule charge

24 heures au total avec étui

Pas de charge sans fil

La durée de vie de la batterie tient la promesse de Bose de six heures sur une charge complète, ce qui est à peu près moyen dans la catégorie des écouteurs sans fil.

Les bourgeons prennent une heure pour se recharger complètement à vide et le boîtier trois heures. L’étui contient suffisamment de jus lorsqu’il est complètement chargé pour charger les bourgeons trois fois. C’est 24 heures avec le boîtier – mais (soupir) le XM4 de Sony peut aller 36.

Vous pouvez obtenir deux heures d’écoute à partir d’une charge de 20 minutes. Il y a un câble dans la boîte, mais comme avec la plupart des écouteurs de nos jours, pas de brique de charge. Il n’y a pas non plus de charge sans fil.

Prix ​​et disponibilité

Les écouteurs Bose QuietComfort 2 coûtent 299 $ / 279,95 £.

Aux États-Unis, vous pouvez les acheter directement de Bose et Amazone.

Vous pouvez les acheter au Royaume-Uni directement de Bose, Amazoneet John lewis.

Le Sony WF-1000XM4 sans doute supérieur coûte 280 $ / 250 £, mais peut être trouvé pour beaucoup moins au moment de la rédaction. Je les ai vus pour 199 £ chez Sony et John lewis.

Les AirPods Pro 2 d’Apple coûtent 249 $ / 249 £ et constituent un choix judicieux si vous vivez dans l’écosystème d’Apple.

Verdict

Bose a fait des progrès incroyables avec les écouteurs QuietComfort 2 qui sont un mile de pays meilleurs que la première génération. La qualité sonore est excellente et la suppression du bruit est la meilleure de l’industrie.

L’épine dans le pied de Bose au prix élevé demandé est le WF-1000XM4. Sony offre une meilleure autonomie de la batterie, des fonctionnalités plus intelligentes et la prise en charge de codecs audio plus nombreux (et de meilleure qualité).

Personnellement, je préfère l’ajustement et l’ANC du Bose, mais c’est le problème avec le choix des écouteurs sans fil – les oreilles sont toutes différentes, et leur ajustement et leur son sont très subjectifs.

Mais avec plusieurs astuces et ailes dans la boîte pour aider à l’ajustement, seul l’audiophile le plus difficile contestera les inconvénients mineurs de Bose. Les mettre en valeur, c’est saper un produit d’une qualité phénoménale.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Spécifications