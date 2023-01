Examen des écouteurs Acefast Crystal (2) T8

Introduction

Acefast n’est pas un nom que vous entendez souvent sur le marché des écouteurs sans fil, mais ses derniers écouteurs TWS apportent un design transparent flashy, un écran LED sur le boîtier et six options de couleurs audacieuses qui ont attiré notre attention. Les écouteurs Acefast Crystal (2) T8 sont en cours d’examen et nous examinerons en détail ce qu’ils offrent.

Acefast T8 se démarque certainement en termes de design et propose des accessoires groupés soignés. Ils disposent d’une connectivité Bluetooth 5.3, de pilotes 10 mm et prennent en charge les codecs audio SBS et AAC. La durée de vie de la batterie est évaluée à 30 heures d’utilisation avec le boîtier de charge et l’ensemble de l’emballage est résistant aux éclaboussures IPX4. Voyons comment ces écouteurs se comparent à la concurrence et s’ils méritent une place dans vos poches et vos oreilles.

Concevoir

Violet, rose, bleu, vert, noir et blanc – ce sont les six couleurs proposées pour l’Acefast T8 et toutes sont livrées avec des embouts transparents qui exposent l’intérieur des bourgeons et leur étui de chargement. Le boîtier de charge est également doté d’un écran LED à sept segments qui vous indique le pourcentage de batterie restant sur le boîtier et chaque oreillette.

Il y a une inspiration certaine du Nothing Ear (1) qui a apporté la conception transparente des écouteurs l’année dernière, bien que vous puissiez en fait voir plus de la carte mère sur le boîtier de charge d’Acefast T8. Les bourgeons se fixent via des aimants sur les côtés du boîtier, ce qui est également visible sur les anciens écouteurs Acefast et est certainement un moyen de se démarquer de la foule.

Il n’y a pas de boutons sur le boîtier lui-même et toutes les commandes sont sur les bourgeons à la place. Les écouteurs restent en place lorsqu’ils sont ancrés dans le boîtier et je n’ai rencontré aucun problème avec leur chute. L’ajustement intra-auriculaire est bon à condition de sélectionner la taille d’embout en silicone appropriée.

L’expérience de déballage et les accessoires fournis ici sont un pas en avant par rapport à vos écouteurs sans fil ordinaires. La boîte comprend un morceau de plastique transparent qui se soulève pour révéler trois compartiments contenant un étui en gel de silicone pour la couleur de l’étui de chargement assortie à vos écouteurs, une lanière, un câble USB-C pour le chargement et trois paires d’embouts en silicone supplémentaires logés dans un récipient en plastique.

Chaque bourgeon pèse 5,5 grammes tandis que le boîtier sort à 47 grammes. Les écouteurs ne sont pas les plus légers que nous ayons testés bien qu’ils se sentent bien dans vos oreilles même après des heures d’utilisation. L’étui n’est pas si compact et tient à peine dans les poches à monnaie de votre jean, mais il se glisse facilement dans d’autres poches plus grandes, même avec le manchon en silicone fourni.

Caractéristiques

Au-delà de leur design translucide, Acefast T8 apporte un ensemble de fonctionnalités assez limité. Il n’y a pas de support Hi-Res Audio ici et il vous reste les anciens codecs audio SBC et AAC. Les écouteurs prennent en charge la toute dernière norme de connectivité Bluetooth 5.3 avec transmission EDR (Enhanced Data Rate) via la puce Bluetooth BES 2600 IHC. Malheureusement, il n’y a pas de suppression active du bruit (ANC) avec les deux microphones sur chaque oreillette offrant uniquement une réduction du bruit des appels ENC.

L’appairage multipoint est une autre grande absence sur l’Acefast T8 et il n’y a pas d’application pour smartphone pour affiner les profils audio ou recevoir les mises à jour du firmware. Les écouteurs omettent également la détection d’usure pour mettre en pause et reprendre la lecture multimédia, ce qui est une fonctionnalité standard même sur les écouteurs économiques aujourd’hui.

Acefast T8 est équipé de haut-parleurs de 10 mm avec une bobine mobile en aluminium et des tweeters à dôme de 6 mm. Les écouteurs utilisent une conception d’antenne Laser Direct Structuring (LDS) qui moule l’émetteur d’antenne sur une bande en plastique près du bas de la tige des écouteurs. LDS est annoncé pour apporter une transmission de signal stable et une meilleure anti-interférence.

L’écran LED sur le boîtier est une touche agréable et c’est certainement l’une des caractéristiques les plus attrayantes que les T8 ont pour eux. L’écran s’allume pendant quelques secondes lorsque vous retirez les écouteurs du boîtier et à nouveau lorsque vous les ancrez. Ceci est très utile car vous avez un accès immédiat à l’état de la batterie de vos écouteurs et de votre boîtier sans avoir à rechercher les paramètres Bluetooth sur votre appareil couplé. L’affichage LED a une couleur blanche pour l’état de la batterie tandis que le dessous a une teinte jaune qui illumine les bits autour de la partie exposée de la carte mère.

Nous aimons l’approche de conception même si nous pensons qu’Acefast aurait pu ajouter un bouton physique qui vous permet d’allumer l’écran et de vérifier les niveaux de votre batterie sans insérer à chaque fois l’extraction des écouteurs du boîtier.

Les écouteurs offrent des commandes tactiles pour la lecture/pause, les commandes de volume, la gestion des appels et l’appel de l’assistant numérique de votre appareil. Les commandes tactiles sont toutes effectuées sur la partie supérieure des bourgeons et elles fonctionnent raisonnablement bien, même si les commandes de volume n’ont pas toujours fonctionné du premier coup. Il n’y a aucun moyen de remapper les commandes tactiles, ce qui est dommage.

Performances et qualité sonore

Une fois que vous avez lu du contenu audio, vous remarquez que la sortie des basses est prononcée tandis que les graves et les médiums sont légèrement décalés. Les hauts médiums sonnent comme si les voix sonnaient bien. Acefast T8 peut devenir très bruyant, ce qui est un bonus supplémentaire. Le profil audio est plat et une option de réglage de l’égaliseur pourrait potentiellement améliorer leur sortie sonore bien qu’il n’y ait pas une telle fonctionnalité au moment de cet examen.

J’ai remarqué un bruit statique subtil sur l’Acefast T8 après les avoir couplés à mes appareils, bien que ce soit principalement lors de l’écoute de podcasts et de livres audio dans un environnement calme. Certes, ce problème n’a pas été reproduit avec certains de mes collègues qui ont essayé les bourgeons au bureau et ne vous dérangeront probablement pas lors de vos déplacements quotidiens ou au gymnase.

Les performances de connectivité étaient au rendez-vous, sans interruption lors des tests sur un iPhone, une tablette Android et un ordinateur portable. En passant aux appels, la prise de voix est inférieure à la moyenne, les personnes sur l’autre ligne signalant que ma voix semble étouffée pendant les appels. La latence est comparable à celle des autres écouteurs sans fil que nous avons examinés, sans décalage notable entre la vidéo et l’audio.

Vie de la batterie

Acefast T8 est annoncé pour durer jusqu’à 7 heures avec une lecture continue de la musique à 70 % de volume et 4 heures sur les appels tandis que le boîtier de charge prolonge le temps d’écoute total à 30 heures – c’est une endurance suffisante pour une paire d’écouteurs sans fil et plus que la plupart des concurrents. . Chaque oreillette contient une batterie de 45 mAh, tandis que le boîtier contient une charge de 480 mAh.

J’ai trouvé que les écouteurs me duraient entre 6 et 7 heures sur une seule charge pendant ma période de test, ce qui est conforme aux valeurs revendiquées par Acefast. Une charge complète de 0 à 100 % prend environ 90 minutes, tandis qu’une recharge rapide de 10 minutes vous offre 2 heures d’utilisation. Il n’y a pas de charge sans fil, vous devrez donc trouver une prise de courant et brancher un câble USB-C pour les recharges.

Verdict

Les écouteurs Acefast T8 offrent un design transparent unique avec des fonctionnalités intelligentes telles que le stockage magnétique à l’intérieur du boîtier et un grand écran indicateur de batterie à LED. L’autonomie de la batterie est exceptionnelle et offre jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. La qualité audio est moyenne et il n’y a pas d’ANC ni de prise en charge des codecs à haut débit. Ce ne serait pas un problème pour une paire d’écouteurs d’entrée de gamme, mais l’Acefast T8 est actuellement vendu au détail pour 100 $ce qui les positionne dans un espace difficile compte tenu de la concurrence féroce sur le marché des TWS.

Les T8 sont exclusifs à la boutique en ligne Acefast pour le moment, mais si la série T6 est une indication, ils devraient apparaître sur Amazon assez tôt. Pourtant, nous attendrions une remise importante avant d’appuyer sur la gâchette d’achat.

Nous devons rendre hommage à l’équipe de conception d’Acefast pour avoir créé l’un des écouteurs les plus beaux du marché. Les six options de couleurs proposées sur l’Acefast T8 ont toutes fière allure et nous sommes ravis de voir ce que les futures itérations de la gamme apporteront à la table. Nous ne pouvons qu’espérer un ensemble de fonctionnalités plus riche avec un support Hi-Res Audio et plus de contrôle sur l’égaliseur audio.