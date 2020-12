Non pas qu’il y ait grand chose à révéler. Le voyage est une excuse transparente pour amener les frères et sœurs à passer du temps ensemble – à créer des liens avec un bébé chèvre et à fabriquer de l’essence à partir de moonshine, ce qui ne peut pas être plus difficile à digérer que ce film. Asher apprend à se défendre; Renato ajuste son déficit d’empathie. Le film a clairement l’intention d’envoyer un message sérieux sur la façon dont les politiques d’immigration draconiennes déchirent les familles. Mais un drame percutant serait préférable à cette bromance farouchement farfelue.

Demi-frères

Classé PG-13. Les demi-frères seront des demi-frères. En espagnol et anglais, avec sous-titres. Durée: 1 heure 36 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.