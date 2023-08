Examen des décisions relatives aux délais commerciaux de la MLB : les anges en difficulté, les Rangers fortifiés, les Phillies à déterminer

Acquisitions réussies ou reprises décevantes ?

Cela fait trois semaines depuis la date limite des échanges avec la MLB, ce qui est juste le temps pour nous d’évaluer le déroulement de certaines transactions pour les équipes qui se lancent dans les séries éliminatoires. Maintenant, vous pourriez penser que trois semaines est une petite taille d’échantillon pour vraiment évaluer si ces transactions ont fonctionné. Mais c’est tout l’intérêt de la date limite commerciale pour les acheteurs. Les front offices ont sélectionné des joueurs triés sur le volet qui, selon eux, auraient un impact immédiat et positif sur le club-house et dans la colonne des victoires.

Sans plus tarder, regardons quelques espoirs des séries éliminatoires, y compris des prétendants en herbe et une liste malheureuse.

Rangers

Parlez de gagner la date limite des échanges. Les Rangers ont ajouté Max Scherzer, Aroldis Chapman, Jordan Montgomery, Austin Hedges et Chris Stratton le 1er août. C’était une stratégie agressive qui comblait les trous dans l’effectif tout en évitant de trop en donner. Il y a trois semaines, les Rangers étaient clairement les gagnants de cette approche. Voyons comment ces accords se sont déroulés.

Scherzer a une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,66 en 23,2 manches et quatre départs depuis qu’il a rejoint la rotation du Texas. Le plus surprenant, c’est qu’il n’a accordé qu’un seul coup de circuit au cours de cette période après avoir eu du mal avec le long ballon pendant son mandat avec les Mets. Montgomery a été encore meilleur. Le gaucher a une MPM de 1,73 en 26 manches et quatre départs pour le Texas. Il retire également des frappeurs à un rythme plus élevé qu’à St. Louis, tout en réduisant de moitié son taux de marche. Chapman, le meilleur releveur du marché, a une MPM de 2,00, un arrêt, une victoire et deux arrêts ratés en 17 apparitions en relève depuis qu’il est devenu Ranger.

Au cours des trois semaines qui ont suivi l’ajout de ces armes, le Texas a atteint un sommet de 3,5 matchs au-dessus des Astros pour la première place de l’AL West. Mais une séquence de six défaites consécutives place désormais les Rangers au même endroit (un demi-match d’avance) qu’ils l’étaient le 1er août. Les Mariners chauffés à blanc et le champion en titre Astros, bien que montrant certaines vulnérabilités, feront de cette course de division un un match serré jusqu’à la dernière journée de la saison régulière. Mais cela a toujours été bien plus que la première place pour les Rangers. Ils ont de réelles chances de remporter leur premier titre des World Series, et jusqu’à présent, leurs acquisitions ont montré qu’ils peuvent réussir au Texas. Leurs pedigrees seront encore plus importants en octobre, mais ces trois dernières semaines ont montré que les Rangers ont quand même remporté la date limite.

anges

Les Angels d’Arte Moreno ont mis fin très tôt à toutes les conjectures. Pendant des semaines, nous nous sommes demandés si ce club négocierait peut-être la plus grande récolte de prospects que ce sport ait jamais vue, ou soutiendrait ce qui pourrait être la dernière saison de Shohei Ohtani à Anaheim en effectuant des améliorations. Moreno a choisi ce dernier lorsqu’il s’est séparé de deux de ses trois meilleurs espoirs pour le droitier Lucas Giolito, qui avait une MPM de 3,79 en 21 départs pour les White Sox cette saison. Los Angeles a également ajouté le joueur de premier but CJ Cron, le voltigeur Randal Grichuk et le droitier Reynaldo López.

Eh bien, cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Giolito possède une MPM de 6,67 en 27 manches et cinq départs pour les Angels. Oui, il a affronté certaines des principales infractions du baseball au cours de cette période – Toronto, Atlanta, Texas et Cincinnati, pour n’en nommer que quelques-unes. Mais c’est le genre d’équipes qu’il affronterait en séries éliminatoires, cette terre promise que les Angels tentent sans succès d’atteindre. Placer l’intégralité de la disparition de Los Angeles sur Giolito serait inexact et injuste. Mike Trout est revenu mardi après avoir été absent pendant 38 matchs. Cron et Grichuk atteignent respectivement 0,217 et 0,169 depuis qu’ils ont rejoint les Angels. Ce n’est qu’un début avec un club qui a perdu 14 de ses 19 derniers matchs et qui se situe désormais à 10 matchs de la dernière place de wild card de l’AL.

Rendons crédit aux Anges d’avoir mis tout ce qu’ils ont en 2023. Hélas, ils ont essentiellement gâché leur avenir dans le processus. L’idée qu’Ohtani porte un uniforme de Halos pendant que lui et Trout jouaient en séries éliminatoires aurait été très appropriée, passionnante et attendue depuis longtemps. Au lieu de cela, leurs accords commerciaux ont été ratés, l’équipe s’est effondrée et l’avenir de l’organisation est sombre et incertain. Ohtani est susceptible de rejoindre un concurrent cette intersaison après une agence libre captivante, le rapprochant d’autant plus de sa première expérience en séries éliminatoires de la MLB. Trout, en revanche, pourrait attendre des années avant que ses anges ne reviennent en lice.

Phillies

Contrairement aux Rangers et aux Angels, les Phillies n’ont pas opté pour une date limite d’échange et n’ont fait qu’un grand pas pour répondre à leur besoin de lanceur débutant en acquérant le droitier Michael Lorenzen des White Sox. C’était une date limite légèrement active pour le président des opérations baseball, Dave Dombrowski. Il n’aurait pas pu rêver d’une meilleure reprise lorsque Lorenzen a lancé un coup sûr contre les Nationals lors de son premier départ à domicile pour les Phillies, qui faisait suite à de solides débuts de deux points contre les Marlins une semaine plus tôt.

Mais ensuite Lorenzen a lancé un clunker de sept points (six mérités) contre les Nationals lors de sa prochaine sortie, d’une durée de seulement 3,1 manches pour son départ le plus court depuis le 1er juillet 2022 contre les Astros. Cette sortie difficile pourrait provenir du match sans coup sûr, au cours duquel il a lancé 124 lancers et a ensuite bénéficié de huit jours de congé, ainsi qu’en affrontant la même équipe lors de départs consécutifs. Ou cela pourrait être un signe inquiétant des choses à venir.

Alors que trois départs suffisent à peine pour mesurer le succès de Lorenzen à Philadelphie, sa dernière sortie médiocre rappelle que les fans s’attendaient à ce que Dombrowski ajoute au moins un partant haut de gamme supplémentaire à la rotation avant la date limite. Une équipe des Phillies dirigée par Aaron Nola, Zack Wheeler et Taijuan Walker a légèrement sous-performé cette saison, et maintenant Rob Thomson optera pour une rotation de six hommes pour garder tout le monde au frais dans ces dernières semaines de la saison régulière. Les partants montrent des faiblesses, avec la vitesse de Walker diminuant et Cristopher Sánchez éclipsant son sommet en carrière en manches (et en comptant). Il est juste de se demander si le seul ajout de Lorenzen était suffisant pour que Philly puisse participer à nouveau à la Classique d’automne.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .