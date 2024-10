Examen des décisions des Mets en fin de match lors d’une défaite qui force un troisième match décisif

MILWAUKEE — Alors que les Mets de New York jouaient entre les Braves d’Atlanta et les Brewers de Milwaukee au cours de la semaine dernière, ils avaient banni toute pensée de fatigue. L’adrénaline de leur poussée en séries éliminatoires, l’élan de leur magie de fin de saison, pourraient les pousser plus loin en octobre.

Tard mercredi, à six retraits de leur première victoire en séries éliminatoires en neuf ans, les limitations imposées par leur calendrier les ont rattrapés.

Jackson Chourio et Garrett Mitchell ont chacun affronté le passeur Phil Maton en profondeur dans une huitième manche de trois points, et les Brewers sont revenus pour assommer les Mets 5-3 lors du deuxième match de cette série Wild Card au meilleur des trois. Jose Quintana affrontera Tobias Myers lors du troisième match décisif jeudi soir.

« Nous avons reçu un coup aujourd’hui », a déclaré le manager Carlos Mendoza. « Nous reviendrons tout de suite. »

Une grande partie de la nuit s’était déroulée comme prévu pour Mendoza et les Mets. Ils avaient marqué tôt avec un dans le premier et deux dans le second, et ils avaient constamment exercé une pression sur l’équipe des lanceurs de Milwaukee. Sean Manaea a rebondi après le premier coup de circuit de Chourio dans le premier pour conserver la tête. Et les deux premiers lanceurs sortis de l’enclos des releveurs ont été précis, Reed Garrett et Ryne Stanek faisant face au minimum dans des cadres sans but.

Cela a placé les Mets en fin de huitième avec un avantage d’un point et la tête de l’ordre des Brewers à venir, à commencer par Chourio.

Deux facteurs ont influencé la décision des Mets de se tourner vers Maton pour le huitième même s’il lancerait pour la quatrième fois en cinq jours. Premièrement, bien qu’Edwin Díaz soit plus proche, les Mets ne voulaient pas l’utiliser pendant plus de trois retraits, étant donné l’utilisation intensive de Díaz ces derniers temps. (Mendoza a déclaré: « Nous allions simplement nous en tenir à une manche aujourd’hui », et Díaz a déclaré qu’on lui avait dit d’être prêt à obtenir quatre retraits si nécessaire.)

Deuxièmement, ils ont apprécié le cutter de Maton contre le swing de Chourio. Les chiffres attendus de Chourio contre les cutters étaient pires que ceux contre les balles rapides et les sliders : sur les 22 circuits qu’il avait frappés jusqu’à ce point cette saison, neuf avaient été sur des balles rapides, quatre sur des sliders et aucun sur des cutters.

C’est pourquoi ils ont opté pour Maton plutôt que de garder Stanek et sa balle rapide et dure à quatre coutures dans le match, et c’est pourquoi ils ont préféré garder Díaz au milieu de l’ordre en neuvième.

« Pendant tout le temps que nous traversions cette situation, nous voulions un affrontement Maton-Chourio », a déclaré Mendoza. « Cela n’a tout simplement pas fonctionné. »

Maton avait gagné sa place dans le rôle de configuration principal en éteignant les lumières depuis son arrivée des Rays de Tampa Bay au milieu de la saison. New York s’est beaucoup appuyé sur lui cette semaine. Il a obtenu cinq retraits samedi et trois autres dimanche, et il était de retour pour protéger l’avance au huitième lundi, abandonnant finalement deux points.

Il se sentait prêt à lancer mercredi, quitte à disputer une quatrième apparition en cinq jours.

«Je me sens bien. C’est le baseball des séries éliminatoires », a-t-il déclaré. « L’adrénaline coule, tout va bien. »

Chourio a pris une avance de 1-1 dans la zone du champ droit pour son deuxième circuit en champ opposé de la soirée. À l’époque, Maton n’avait pas accordé de circuit lors de ses 108 derniers frappeurs.

Il servirait quatre autres frappeurs plus tard à Mitchell, qui était entré comme coureur de pincement deux manches auparavant. Cela s’est produit sur une courbe.

« Il a laissé beaucoup de lancers au milieu de la zone », a déclaré Mendoza. « Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, même si nous lui avons demandé beaucoup de choses. »

Le manque de gaucher fiable des Mets les a mordus contre Mitchell, qui a réussi un circuit contre eux la saison dernière. New York a évité Danny Young à des moments clés ces derniers temps en raison de ses problèmes de contrôle, et bien que Mendoza ait déclaré avant le match que le partant David Peterson serait disponible hors de l’enclos, il a changé de cap après le match. « Il n’était pas disponible », a-t-il déclaré. . « Il n’était même pas dans la conversation. »

Le rallye de Milwaukee en huitième manche a mis en lumière tous les points laissés par les Mets sur les bases. Ils auraient pu réussir un deuxième point dans le premier tiers si Pete Alonso n’avait pas trébuché sur sa batte en route vers le premier, permettant ainsi aux Brewers de réaliser un double jeu facile. Les Mets avaient un coureur au deuxième rang sans aucun retrait au quatrième et avec deux retraits au cinquième. Ils n’ont pas marqué. Ils avaient les deux premiers hommes en sixième et un premier en huitième. Ils n’ont pas marqué.

« Je pensais que nous avions de très bons frappeurs », a déclaré Mendoza. « Nous n’avons tout simplement pas eu le grand succès aujourd’hui. »

Les Mets parlent de jouer au baseball en séries éliminatoires depuis des semaines maintenant, de jouer avec l’urgence que les séries éliminatoires exigent au cours de la dernière partie de septembre juste pour y arriver. Jeudi présente ce défi dans les termes les plus crus possibles : gagner ou rentrer chez soi.

« Nous avons réagi à l’adversité toute l’année », a déclaré Alonso. «Je suis vraiment excité par ce défi. C’est à cela que servent les séries éliminatoires.

