Je vais en dire autant pour «Things Heard & Seen»: il porte bien son nom. Si, par curiosité ou par inertie, vous laissez votre algorithme Netflix faire son chemin pendant deux heures, vous entendrez et verrez certainement certaines choses, même si vous aurez peut-être du mal à vous souvenir par la suite de ce que ces choses étaient. Le film, réalisé par Robert Pulcini et Shari Springer Berman, est basé sur un roman d’Elizabeth Brundage intitulé «All Things Cease to Appear», qui est un titre plus intrigant, mais peut-être pas aussi cinématographique. Dans tous les cas, la personne qui voit et entend le plus est Catherine Claire (Amanda Seyfried), qui a quitté New York et a emménagé dans une ancienne ferme de la vallée de l’Hudson avec son mari, George (James Norton), et leurs jeunes. fille, Franny (Ana Sophia Heger).

Ce qui se passe là-haut pourrait être considéré comme un récit édifiant pour ceux qui ont fui la ville pendant la pandémie, ou comme une invitation à schadenfreude pour ceux qui ne l’ont pas fait. Non pas que «Things Heard & Seen» insiste sur la pertinence. Il se déroule en 1980 et, comme dans de nombreux thrillers modernes, le décor d’époque semble principalement être une question de technologie. À l’époque, il n’y avait aucune recherche d’images Google, aucune application météo et aucune liste Zillow. C’était le bon moment pour être un fantôme.

Et, apparemment, un mauvais moment pour se marier avec un professeur d’histoire de l’art dans une petite université d’arts libéraux. George est une pépite suffisante de prétention preppy qui a récemment terminé une thèse sur les peintres de la Hudson River School. Cela lui vaut un concert au Saginaw College, et Catherine abandonne sa carrière de restauratrice d’art pour le suivre là-bas. Le directeur du département (F. Murray Abraham) est un adepte des enseignements d’Emanuel Swedenborg, un mystique suédois du XVIIIe siècle très admiré par les intellectuels américains du XIXe siècle. Parmi ses disciples se trouvait le peintre paysagiste George Inness, un sujet des recherches de George Claire. Ces références ajoutent une superposition de sérieux culturel à un thriller psychologique de maison hantée insensé et d’occasion. Peu de temps après leur arrivée, Catherine se met, enfin, à entendre et à voir les choses. Une vieille Bible apparaît sur une étagère. Le piano commence à jouer de lui-même. La veilleuse de Franny se comporte étrangement et une femme spectrale se cache dans l’ombre de sa chambre. Il y a aussi une odeur d’échappement de voiture au milieu de la nuit. Il s’avère que la maison avait déjà été le théâtre d’un malheur conjugal et d’un possible meurtre, à la fois dans les années 1800 et plus récemment. Alors que George se révèle être un tricheur, un briquet à gaz et un sociopathe polyvalent, il semble que les Claires pourraient également se diriger dans cette direction. Ce qui devrait être plus intéressant qu’il ne l’est. Tout comme le cadre de la ville universitaire, qui est une ruche de secrets mal gardés et de luxure à peine contrôlée, avec une population qui comprend de très bons acteurs de personnages (Rhea Seehorn, James Urbaniak et Karen Allen en plus d’Abraham). Il y a aussi deux cibles attrayantes pour les yeux itinérants des Claires: Alex Neustaedter, en tant que bricoleur, et Natalia Dyer, en tant qu’étudiante de Cornell prenant un congé pour entraîner des chevaux.