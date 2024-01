Examen des candidats potentiels aux coordonnateurs offensifs pour les Steelers

Pour la deuxième fois seulement depuis 1999, les Steelers de Pittsburgh sortiront de l’organisation pour retrouver leur coordonnateur offensif.

L’entraîneur Mike Tomlin a déclaré jeudi qu’il souhaitait recruter un nouveau venu pour remplacer à temps plein Matt Canada, qui a été congédié en novembre au milieu de sa troisième saison à ce poste.

Tomlin a déclaré qu’il voulait un coordinateur qui travaille bien avec les quarts et qui possède une expérience dans la NFL en tant qu’appelant. Cela signifie quelqu’un qui est à l’aise de travailler avec Kenny Pickett alors qu’il entame sa troisième – et la plus importante – saison dans la NFL.

L’autre priorité, a déclaré Tomlin, est de trouver quelqu’un qui peut amener l’offensive à marquer plus de points après que les Steelers se soient classés au 27e rang en 2023 et au 25e rang en attaque totale.

Une embauche externe ne signifie pas qu’un candidat doit manquer de liens avec l’organisation ou la ville. Dans cette optique, voici plusieurs candidats possibles avec ou sans lien avec la franchise et la région :

Connexions à Pittsburgh

Luc Getsy

Âge: 39

CV: L’ancien quarterback de Steel Valley et Pitt est disponible après avoir été licencié en tant que coordinateur offensif des Bears de Chicago. C’était la première fois que Getsy était coordinateur au niveau de la NFL. Les Bears ont terminé au 18e rang pour les points et au 20e rang, et Getsy a été licencié en raison du manque de croissance offensive sous la direction du quart-arrière polyvalent Justin Fields.

Le travail de Getsy avec un passeur mobile tel que Fields pourrait intriguer Tomlin. Getsy a également passé deux ans en tant qu’entraîneur des quarts et coordinateur des jeux de passes à Green Bay.

Alex Van Pelt

Âge: 53

CV: L’embauche de Van Pelt le ramènerait dans la ville où il a battu de nombreux records de réussite de Dan Marino à Pitt. Ancien choix de huitième ronde des Steelers, Van Pelt a été entraîneur à divers titres, travaillant principalement avec des quarts-arrières, au niveau de la NFL depuis 2006. Il a passé 2009 comme coordonnateur offensif à Buffalo et les quatre dernières saisons comme entraîneur du CO et des quarts-arrières à Cleveland. .

En 2023, Van Pelt a supervisé une offensive mettant en vedette cinq joueurs débutant au poste de quart-arrière. Les Browns ont terminé au 16e rang pour les verges et à égalité au 10e rang pour les points.

Byron Leftwich

Âge: 43

CV: Leftwich était le remplaçant de Ben Roethlisberger chez les Steelers en 2008 et de nouveau de 2010 à 2012. L’ancien OC des Steelers, Bruce Arians, a aidé Leftwich à démarrer sa carrière d’entraîneur lorsqu’il l’a embauché en 2017 pour entraîner les quarts-arrière des Arizona Cardinals. Leftwich a occupé le poste de coordinateur offensif par intérim en 2018 et a été de nouveau embauché par les Ariens à Tampa Bay en 2019.

Bénéficiant de l’arrivée de Tom Brady, Leftwich était le OC lorsque les Bucs ont remporté le Super Bowl après la saison 2020. Il est resté membre du personnel après la retraite des Ariens, mais a été congédié en janvier dernier et ne faisait pas partie du personnel de la NFL la saison dernière.

En dehors du 412

Ken Dorsey

Âge: 42

CV: Dorsey était employé par les Bills de Buffalo jusqu’à son licenciement brutal à la mi-saison en raison du recul surprenant de l’offensive sous la direction du quart-arrière de la franchise Josh Allen.

Dorsey a été embauché comme entraîneur des quarts en 2019 et a été élevé au rang de coordinateur des matchs de passes/entraîneur des quarts en 2021. Il a pris la relève en tant que coordinateur offensif l’année suivante lorsque son prédécesseur, Brian Daboll, a été embauché comme entraîneur des Giants.

Au cours de la seule saison complète des Bills sous Dorsey, ils ont terminé deuxième de la NFL pour le nombre total de verges et de points. Il a été licencié lorsque l’offensive a régressé lors d’un départ 5-5.

Eric Bieniémy

Âge: 54

CV: Bieniemy était un candidat prometteur à l’entraîneur-chef au cours de son mandat avec les Chiefs de Kansas City alors qu’il coordonnait l’offensive dirigée par Patrick Mahomes. Le parcours continu des Chiefs en séries éliminatoires et deux championnats ont contribué à ce que Bieniemy manque des occasions de passer à autre chose. Il a finalement quitté Kansas City pour devenir entraîneur-chef adjoint et coordonnateur offensif des Washington Commanders en 2023.

À Washington, il avait un contrat complet avec l’offensive après avoir partagé les tâches de jeu avec l’entraîneur-chef Andy Reid à Kansas City. Les Commanders ont terminé au 24e rang pour les verges et les points tout en menant la NFL pour les tentatives de passes.

Darrell Bevel

Âge: 54

CV: Depuis 2022, Bevell est coordinateur du jeu de passes et entraîneur des quarts à Miami, où il a travaillé avec Tua Tagovailoa pour développer l’une des infractions les plus marquantes de la NFL. Les Dolphins ont mené la NFL en verges, avec une moyenne de plus de 400, et ils ont terminé deuxièmes pour les points marqués avec une moyenne de 29,2.

Bevell a une expérience antérieure en coordination offensive au Minnesota, à Seattle, à Détroit et à Jacksonville. Il a également entraîné Brett Favre, Russell Wilson, Matthew Stafford et Trevor Lawrence.

Klint Kubiak

Âge: 36

CV: Coordinateur du jeu de passes des 49ers de San Francisco, Kubiak est le fils de l’ancien entraîneur-chef de la NFL, Gary Kubiak.

Klint Kubiak a travaillé avec son père à Denver et au Minnesota. Après avoir été entraîneur des quarterbacks des Vikings pendant deux saisons, il a été promu coordinateur offensif en 2021, prenant la relève après la retraite de son père.

Kubiak est revenu à Denver la saison suivante en tant que coordinateur des jeux de passes/entraîneur des quarts. Il a pris la relève en novembre dernier, puis a rejoint les 49ers cette saison. Travaillant avec l’ancien septième tour Brock Purdy, Kubiak et les 49ers ont terminé au troisième rang pour les points et au deuxième rang en attaque totale en 2023.