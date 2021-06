Examen des «  autorités portuaires  »: deux étrangers à la recherche d’un lieu

Il est difficile de rendre le terminal de bus de l’autorité portuaire de Manhattan attrayant à l’écran. Il a un éclairage impitoyable et un design intérieur émoussé. Dans son long métrage de mise en scène « Port Authority » (dans les théâtres et sur demande), la réalisatrice Danielle Lessovitz donne à la zone des arrivées un éclairage diffus. La caméra à la volée observe le fugitif de Pittsburgh Paul (Fionn Whitehead) froissé dans le coin, un outsider. Mais, si son dialogue aspire à faire le déplacement et la recherche de thèmes primaires d’appartenance, le film peine à le transmettre à travers ses visuels. Restant dans un refuge pour sans-abri, Paul est doux, mais son autonomie en fait une recrue facile pour un groupe qui fait chanter les locataires sans papiers pour de l’argent. Lorsqu’il se promène dans une salle de bal à la mode de Harlem, il trouve attirance et réconfort dans l’une des filles étoiles. Wye (Lenya Bloom) dégage une ouverture et une franchise qui sont étrangères à Paul. Entre le cercle d’amis masculins blancs homophobes de Paul et la généreuse famille de couleurs queer de Wye, une légère dynamique shakespearienne se développe, ombrageant la romance.

Bloom est une actrice séduisante, surtout lorsqu’elle joue des rythmes dramatiques plus subtils. Bien qu’elle ne puisse pas élever un scénario par cœur, Bloom et son personnage comprennent comment capter le regard d’un public d’une manière que la caméra ne fait pas. Lorsque Wye danse devant Paul et fait un point sur la récupération de l’espace dont les personnes transgenres de couleur ont rarement accès, il est malheureux que le film ne semble pas sûr de la manière de la présenter en tant qu’interprète et danseuse.

Cela est vrai dans d’autres scènes de salle de bal, qui ont des couleurs vives, mais sont tournées de manière désorientante qui ne font aucune faveur aux personnages. Quel est l’intérêt de nous parler de l’espace récupéré si nous pouvons à peine y donner un sens visuellement? «Autorité portuaire» a sa mine blanche pour explorer un territoire inconnu, mais elle n’a pas le sens visuel pour correspondre aux implications compliquées de ce voyage. Autorité portuaire

Classé R pour le langage, certaines insultes offensantes, le contenu sexuel, la nudité, la violence et la pizza au dollar à l’aspect médiocre. Durée: 1 heure 41 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Apple TV, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.