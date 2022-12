Examen des ampoules Nanoleaf Essentials: allumez votre maison intelligente

Les ampoules Nanoleaf Essentials sont des ampoules LED intelligentes entièrement personnalisables. Vous pouvez les configurer et les contrôler avec l’application Nanoleaf, Apple HomeKit et Siri, Alexa ou Google Assistant. La gamme de couleurs s’étend à plus de 16 millions de couleurs, y compris toutes les nuances de blanc que vous pouvez imaginer. Les bulbes eux-mêmes ont une forme géométrique distinctive plutôt qu’une forme ronde ou oblongue typique. Ils se connectent également à Thread, qui est censé être une technologie de réseau plus rapide et plus stable pour améliorer l’expérience de la maison intelligente.

Comme Plus de 16 millions de couleurs

Bulbes attrayants

Peut configurer des scènes

Thread activé

Peut être regroupé avec plusieurs ampoules N’aime pas L’application Nanoleaf n’est pas intuitive

Difficile d’accéder à toutes les fonctionnalités

Vous n’avez pas besoin d’une lampe spéciale pour l’ampoule Nanoleaf Essentials, car elle fonctionnera avec n’importe quelle lampe standard adaptée à la puissance. Je les ai testés dans un lampadaire et deux lampes de table qui sont antérieurs à l’ère de l’éclairage intelligent et ils ont très bien fonctionné. Vous pouvez acheter une seule ampoule Nanoleaf Essentials ou vous pouvez en acheter plusieurs et les synchroniser dans l’application, ce que j’ai fait.

Ces ampoules s’intégreront parfaitement dans n’importe quelle maison intelligente, mais elles n’ont pas été aussi faciles à installer que je l’espérais. Si cela ne vous dérange pas de prendre du temps pour trier les paramètres, ou si vous avez déjà configuré une maison intelligente et que vous cherchez simplement à ajouter quelques lumières supplémentaires, alors vous apprécierez les ampoules Nanoleaf Essentials. Au détail à 20 $ pour une ou 50 $ pour trois ampoules (moins cher si vous pouvez les attraper en vente), elles sont un peu moins chères que les autres ampoules à changement de couleur compatibles HomeKit comme Philips Hueen particulier compte tenu du fait qu’ils se connectent via Wi-Fi et ne nécessitent donc aucun matériel de concentrateur supplémentaire.

Karen Freeman / Crumpe



Compatibilité et conception de la maison intelligente Nanoleaf

Les ampoules Nanoleaf Essentials ressemblent à des ampoules typiques, à l’exception de leur conception géométrique unique. Si vous utilisez un abat-jour opaque ou translucide, vous ne le verrez même pas, mais c’est quand même une touche amusante. À leurs réglages de lumière blanche, chaque ampoule émettra la même quantité de luminosité qu’une ampoule typique de 75 W à partir d’une consommation électrique réelle de seulement 9 W. Il atteint un maximum de 1 100 lumens, ce qui signifie qu’il produit 122,2 lumens par watt impressionnants et efficaces.

Karen Freeman / Crumpe



Ces ampoules sont compatibles Thread, mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Les appareils compatibles Thread communiquent entre eux et se connectent pour former un réseau maillé fiable et auto-renforcé sur votre réseau Wi-Fi existant. Je n’ai pas effectué de test avant-après, mais j’ai trouvé que la connexion des ampoules était assez rapide et stable, sans perte de connexion et sans décalage notable dans les commandes. Notez que si vous avez un routeur de bordure Thread compatible tel qu’un Apple HomePod Mini déjà installée chez vous comme je le fais, l’ampoule Nanoleaf Essentials commencera automatiquement à utiliser Thread. Aucune étape supplémentaire n’est requise. J’ai vérifié mes paramètres dans l’application Nanoleaf, et mes ampoules Nanoleaf sont bien connectées au Thread Network.

Nanoleaf soutiendra également Question, un nouveau langage universel que toutes vos plates-formes préférées “parleront” afin de permettre des connexions de maison intelligente multiplateformes plus fluides. La norme est toujours au milieu de son lancement – certaines fonctionnalités activées par Matter sont vivre sur Androidavec prise en charge iOS et Thread à venir début 2023. Nanoleaf promet d’être à la pointe de cette technologie au fur et à mesure de son déploiement, il y a donc fort à parier que ces ampoules devraient être prêtes à tirer pleinement parti de Matter dans l’année à venir. Même en l’absence de Matter, ces ampoules fonctionnent déjà avec tous les principaux acteurs – Apple, Amazon, Google, etc. – elles pourront donc s’intégrer parfaitement à presque toutes les configurations de maison intelligente.

Karen Freeman / Crumpe



Performances et fonctionnalités de Nanoleaf

J’ai eu des résultats mitigés lors de mes tests sur le front des performances. Ne vous méprenez pas : les ampoules elles-mêmes ont fonctionné à merveille. La lumière qu’ils diffusent est belle et j’ai aimé essayer différentes couleurs et réglages de luminosité. Cependant, j’ai trouvé l’interface utilisateur de l’application Nanoleaf assez frustrante, sans moyen facile d’accéder et de contrôler toutes les fonctionnalités intéressantes des ampoules, comme les configurations de scènes colorées. J’ai également utilisé l’application Apple Home, qui est un peu plus conviviale pour les bases comme le regroupement des lumières et leur allumage et extinction, mais plus limitée et dépourvue de fonctionnalités avancées spécifiques au produit.

La configuration des ampoules dans l’application est assez simple : il suffit de scanner le code sur le côté de l’ampoule (ou sur l’emballage) et de suivre les instructions à l’écran. Vous pouvez le faire dans l’application Nanoleaf, l’application Alexa, l’application Google Home ou l’application Apple Home. J’ai initialement configuré l’une des ampoules dans l’application Apple Home et les deux autres dans l’application Nanoleaf, et cela a bien fonctionné dans les deux sens. À partir de là, j’ai pu regrouper les ampoules dans l’application Nanoleaf, ce qui n’était pas du tout intuitif, mais j’ai compris. Au moins, le groupe que j’avais formé dans l’application Nanoleaf s’est également affiché automatiquement dans l’application Apple Home.

Karen Freeman / Crumpe



J’ai commencé par tester les contrôles de groupe dans l’application Nanoleaf. Allumer et éteindre les ampoules en groupe était facile et intuitif, mais parfois je devais appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt pour que cela prenne. J’ai effectué le même test dans l’application Apple Home, et cela a mieux fonctionné : je n’ai jamais eu à appuyer deux fois dessus.

J’ai essayé le contrôle vocal, dans mon cas “Hey Siri”. Les commandes vocales Siri ont bien fonctionné pour allumer les ampoules groupées. Mais lorsque j’ai essayé de les désactiver via Siri, j’ai reçu un message d’erreur indiquant “Ce n’est pas pris en charge”. Lorsque j’ai essayé de contrôler l’une des ampoules via la commande vocale Siri, une autre s’est éteinte. J’ai réalisé que c’était dû à une erreur de l’opérateur : j’avais nommé l’une des ampoules “Nanoleaf” et les autres “Nanoleaf K” et “Nanoleaf B”. Lorsque j’ai essayé de contrôler Nanoleaf K et Nanoleaf B via Siri, il n’a entendu que “Nanoleaf” et a agi en conséquence. J’ai donc changé le nom de l’ampoule “Nanoleaf” en “Nanoleaf L” et maintenant Siri fonctionne bien. Alors, avis aux sages : assurez-vous que chaque ampoule a un nom unique, et qu’il ne s’agit pas simplement d’une version abrégée d’une autre.

Ensuite, j’ai testé les blancs des ampoules Nanoleaf Essentials. Il existe une vaste gamme de blancs allant du presque bleu au joli jaunâtre. Le blanc par défaut est à peu près aussi blanc et lumineux que les ampoules standard que j’utilisais. Le réglage le plus faible est à peu près aussi faible que prévu.

Ensuite, j’ai utilisé l’application Nanoleaf pour régler les ampoules sur les couleurs suivantes : rouge, bleu, jaune, vert, orange, violet, rose, cyan. La plupart des couleurs ne sont pas les couleurs primaires ou secondaires auxquelles vous pourriez vous attendre, bien que j’aie visé au milieu de la gamme dans le sélecteur de couleurs. Le rouge est plus rose que rouge. Le bleu est une sorte de bleu violacé. Le jaune est le jaune citron, plus doux que le primaire. Le vert est plutôt citron vert. L’orange a une teinte rougeâtre/rose. Le violet est du côté de la lavande. Le rose est plutôt fuchsia. Le cyan n’est que du cyan. Toutes les couleurs sont définitivement plus sombres que le blanc, même sur le réglage le plus lumineux, ce à quoi vous vous attendez. Vous pouvez enregistrer jusqu’à sept couleurs préférées dans l’application Nanoleaf ou jusqu’à cinq dans l’application Home d’Apple.

Karen Freeman / Crumpe



L’application de Nanoleaf gêne

J’ai essayé d’utiliser l’application Nanoleaf pour créer une scène de couleurs mélangées. Mais ce n’était pas du tout intuitif. Je ne pouvais pas vraiment comprendre comment créer une scène de couleurs mélangées ou n’importe quelle scène du tout. Il y a une tonne de scènes prédéfinies très cool dans l’application Nanoleaf, que je pourrais télécharger et jouer en un clic. Beaucoup d’entre eux sont créés par la communauté Nanoleaf et destinés aux panneaux lumineux multicolores de l’entreprise. Cependant, je ne pouvais pas comprendre comment appliquer leurs couleurs à mes ampoules ou créer mes propres scènes. Je n’ai même pas pu arrêter les scènes facilement, j’ai dû appuyer et maintenir enfoncée chaque ampoule dans l’application Nanoleaf pour la remettre en blanc.

Les ampoules Nanoleaf Essentials offrent un éclairage circadien, qui ajuste automatiquement les températures de couleur pour compléter votre horloge biologique. En d’autres termes, les lumières seront plus chaudes le soir lorsque vous vous préparez à dormir et plus fraîches le matin lorsque vous vous réveillez. Je l’ai configuré dans l’application Nanoleaf (ou du moins je pensais l’avoir fait ; il semble être configuré correctement dans l’application) mais je ne peux pas détecter moi-même visuellement une différence de température de couleur.

Karen Freeman / Crumpe



Dernières pensées

Que vous ayez déjà une configuration de maison intelligente ou que vous cherchiez à vous plonger dans les eaux de la maison intelligente, les ampoules Nanoleaf Essentials sont un ajout précieux à votre maison. Si vos besoins sont assez simples, ils seront configurés et fonctionneront en un rien de temps, quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour ancrer votre espace de vie connecté. Étant donné que les ampoules sont compatibles Thread, vous pouvez vous attendre à une connexion rapide et stable, encore meilleure que le Wi-Fi ou le Bluetooth, et grâce à Matter, vous pouvez vous attendre à ce que les connexions avec les appareils domestiques intelligents d’autres marques soient encore plus rationalisées dans le l’année à venir. Préparez-vous simplement à passer du temps à explorer et à expérimenter l’application pour déterminer la meilleure façon de faire fonctionner ces ampoules.

Il convient de noter que bien qu’il existe des tonnes d’ampoules à changement de couleur compatibles avec les applications sur le marché, et que peu d’entre elles sont compatibles avec Apple HomeKit. Il y a peu de marques notables comme Philips et Lifx qui fabriquent des ampoules intelligentes colorées compatibles HomeKit, mais les ampoules Nanoleaf Essentials sont nettement moins chères. Cela fait de ces lumières intelligentes une valeur intrigante pour tout le monde, et une valeur particulièrement intéressante pour les utilisateurs d’Apple HomeKit.