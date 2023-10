Examen des Amazon Echo Buds (2e génération) : Alexa dans vos oreilles

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Alexa fonctionne bien

Coupe confortable Les inconvénients La durée de vie de la batterie n’est pas la plus longue

L’ANC pourrait être meilleure Notre verdict Les Echo Buds 2e génération sont de bons écouteurs véritablement sans fil pour le prix, mais ils n’offrent pas le meilleur son ou la meilleure suppression du bruit de leur catégorie. Si vous voulez Alexa mains libres, c’est un excellent achat.

Prix ​​une fois examiné

99,99 $ avec étui de chargement sans fil ; 79,99 $ avec étui de chargement filaire

Meilleurs prix aujourd’hui : Amazon Echo Buds (2e génération)

Les Echo Buds d’Amazon (2e génération) sont plus petits que les originaux avec un boîtier de chargement plus conventionnel et une mise à niveau vers une suppression active du bruit « appropriée », par opposition au bruit Bose. réduction dans les Echo Buds de première génération.

Les Echo Buds 2e génération valent-ils toujours la peine d’être achetés ?

Bien qu’ils aient été lancés en 2021, les Echo Buds (2e génération) d’Amazon sont toujours le modèle actuel. La société n’a même pas laissé entendre qu’il y aurait bientôt une troisième génération et n’a pas du tout mentionné les écouteurs lors de son lancement matériel en 2023.

Ce n’est certainement pas une raison pour éviter ces écouteurs : ils améliorent les Buds d’origine à bien des égards et sont un peu moins chers à démarrer.

La qualité audio n’est pas la meilleure du marché, mais elle sera plus qu’acceptable pour la plupart des gens pour la musique, les podcasts, les vidéos et les jeux. La grande attraction par rapport aux autres véritables écouteurs sans fil est, bien sûr, Alexa mains libres que vous pouvez utiliser pour contrôler la lecture de musique, passer des appels téléphoniques et tout ce pour quoi vous utilisez normalement Alexa, comme configurer un rappel, contrôler les gadgets de la maison intelligente et plus encore. .

Amazon propose de temps en temps des réductions, en particulier lors de ses propres ventes Prime Day, qui constituent toujours une excellente occasion d’acquérir le matériel de l’entreprise à des prix étonnamment bon marché. Parfois, vous ne pouvez acheter ces offres que si vous êtes membre Prime, mais pas toujours.

Pour répondre à la question, oui, les Echo Buds valent toujours la peine d’être achetés, surtout si vous constatez que le prix a été réduit.

Caractéristiques et conception

Suppression active du bruit

Alexa mains libres

Options de couleur noir et blanc

Mis à part la refonte qui signifie que les Buds 2 sont circulaires, ils sont 21 % plus petits selon Amazon. Ils sont certainement légers et même si certains peuvent avoir l’impression qu’ils dépassent un peu trop de leur oreille, ils sont confortables à porter.

C’est en partie grâce à un nouvel évent que les originaux n’avaient pas, et à une « buse » plus courte – la partie qui s’étend dans votre conduit auditif.

Pour obtenir le meilleur ajustement, il existe quatre tailles d’embouts en silicone (utilement codés par couleur) et deux tailles d’embouts en forme d’aile qui sont fabriqués en caoutchouc et s’ajustent sur les écouteurs pour mieux saisir votre oreille. Vous n’en avez pas besoin, mais si vous courez, ils devraient les empêcher de tomber.

Dans l’application Alexa, qui permet de coupler les écouteurs et de les gérer, il existe un test d’ajustement qui vous indique si vous avez choisi les bons embouts. Je n’ai rien pu obtenir de mieux qu’un « bon » résultat.

Il y a trois micros sur chaque bouton, aidant à entendre votre voix et à réduire le bruit de fond, et la surface extérieure est sensible au toucher et utilisée pour contrôler la lecture. Un simple clic met en pause et joue, et d’autres combinaisons sautent des pistes, activent le passage afin que vous puissiez entendre votre environnement et répondre ou mettre fin aux appels téléphoniques.

Lorsque vous appuyez longuement, cela active ou désactive l’ANC et vous pouvez attribuer une fonction différente à chaque écouteur. Par exemple, vous pouvez lui demander d’appeler Siri ou l’Assistant Google. Mais si vous voulez faire cela et ne pas utiliser Alexa, il ne sert vraiment à rien d’acheter les Echo Buds 2.

Vous devez porter au moins un écouteur pour qu’Alexa fonctionne et vous devez avoir votre téléphone à portée Bluetooth avec une connexion Internet. La détection d’usure est une autre fonctionnalité utile, mettant en pause tout ce que vous écoutez lorsque vous retirez un écouteur d’une oreille.

Alexa

Si vous vous demandez pourquoi vous voudriez Alexa dans une paire d’écouteurs, considérez cela comme si vous aviez un Echo à proximité chaque fois que vous les portez.

Vous pouvez dire « Alexa, règle une minuterie sur 15 minutes » ou « Alexa, quel temps fait-il aujourd’hui ». Elle peut contrôler tous vos appareils intelligents, ajouter des articles à votre liste de courses, votre calendrier et définir des rappels.

Propre à une utilisation mobile, vous pouvez bien sûr lui demander de diffuser de la musique, des livres audio (depuis Audible) et des podcasts. Heureusement, Amazon n’a pas oublié les fonctionnalités du casque, vous pouvez donc dire « Alexa, active la suppression du bruit » et « Alexa, active le passthrough ». Vous devez être précis : elle ne comprend aucune variation sur ces commandes.

Le mot de réveil fonctionne aussi bien que sur un haut-parleur Amazon Echo. Que vous considériez tout cela utile est une autre question, mais pour les fans d’Alexa, les Echo Buds 2 sont excellents.

Trouver mon

Si vous égarez un écouteur, il existe une fonctionnalité pratique dans l’application Alexa qui vous permet de le voir sur une carte et d’émettre un bruit fort lorsque vous êtes à portée Bluetooth pour le localiser.

Cela semble bien en théorie, mais cela ne fonctionne pas bien en pratique. Après quelques jours de tests, j’ai véritablement perdu le bon bourgeon – une occasion idéale pour tester la fonctionnalité.

L’application a indiqué que les deux écouteurs étaient hors de portée, même si je tenais le boîtier avec l’écouteur gauche en place. Le bourgeon manquant a été « vu » pour la dernière fois il y a 24 heures chez moi, mais malgré les promenades pour essayer d’établir une connexion Bluetooth, rien.

Plus tard, j’ai trouvé le bouton sur le bar du petit-déjeuner dans la cuisine : il restait près de 20 % de batterie et il n’était qu’à 2 m de mon téléphone lorsque j’ai essayé de le localiser pour la première fois.

Si ce n’était pas assez ennuyeux, le couvercle du boîtier doit être ouvrir si les têtes sont dedans, ce qui signifie que vous devez toujours le laisser ouvert au cas où vous ne vous souviendriez plus de l’endroit où vous l’avez laissé. Ainsi, Find My est un échec complet.

Autonomie et charge de la batterie

15 heures au total

2 heures de lecture avec 15 minutes de charge

Au lieu d’un étui à clapet, Amazon a opté pour un étui de chargement rabattable plus courant avec les Echo Buds 2.

Il n’y a pas de ressort sur la charnière, donc elle se ferme trop facilement. Ce qui est génial, cependant, c’est qu’il y a trois LED qui vous permettent de voir le niveau de batterie du boîtier ainsi que de chaque écouteur (et vous pouvez également voir les pourcentages exacts dans l’application Alexa).

Lorsqu’ils sont complètement chargés, les écouteurs offrent 5 heures de lecture et jusqu’à 15 heures au total, ce qui signifie que le boîtier peut les recharger complètement deux fois avant de devoir être rechargé.

Si vous avez laissé les écouteurs hors du boîtier, 15 minutes dedans vous donneront deux heures de musique ou autre lecture audio.

Alors que certains autres véritables écouteurs sans fil durent plus longtemps, les Echo Buds 2 durent aussi longtemps entre les charges que les AirPods d’Apple (et plus longtemps que les AirPods Pro).

Qualité audio

ANC bon, pourrait être meilleur

La qualité sonore est améliorée

Commençons par la suppression du bruit. Amazon dit qu’il est deux fois meilleur que les Echo Buds de première génération et cela me semble juste.

Je les ai testés tous les deux chez moi dans un environnement relativement calme ainsi que dans un train bruyant. Il n’y a pas de paramètres pour l’ANC, donc il est activé ou désactivé. Lorsqu’il est allumé, il élimine bien les sifflements et les bourdonnements de fond, atténue les conversations et le son d’un téléviseur diffusé en arrière-plan.

Ce n’était pas aussi efficace dans le train, où je devais quand même monter un peu le volume pour palier au bruit du vent (les fenêtres étaient ouvertes).

J’ai trouvé que l’ANC était plus efficace sur les FreeBuds Pro de Huawei, qui sont pertinents ici car ils coûtent (maintenant) exactement le même prix que les Echo Buds 2.

La qualité sonore est également un peu meilleure avec les écouteurs de Huawei que ceux d’Amazon, avec plus de basses. Amazon n’a pas dit grand-chose sur les pilotes utilisés dans les Echo Buds 2, mais le processeur principal est très similaire à celui utilisé dans la première génération.

L’audio est nettement meilleur que celui des Echo Buds d’origine, notamment parce que la tonalité ne change pas lorsque vous réglez le volume. Il est préférable de le décrire comme « plat », ce qui semble négatif, mais cela signifie qu’aucune fréquence n’est plus prononcée qu’une autre.

De nombreux écouteurs renforcent les basses et les aigus, ce que beaucoup de gens préfèrent lorsqu’ils écoutent de la musique. Avec les Echo Buds, vous devrez utiliser les paramètres d’égalisation de votre téléphone pour faire la même chose, mais si vous voulez beaucoup de basses, vous ne l’obtiendrez pas des Echo Buds 2. Vous feriez mieux d’utiliser les AirPods Pro 2 ou les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung.

Mais ceux-ci coûtent beaucoup plus cher, et si vous n’êtes pas trop exigeant ou si vous souhaitez simplement regarder des vidéos et écouter des podcasts, les Echo Buds 2 sont parfaitement bons.

Il convient de noter qu’AptX n’est pas pris en charge, tout comme avec les Echo Buds d’origine. Cela signifie que les utilisateurs d’Android sont bloqués avec SBC, qui est de moindre qualité.

Si vous possédez un iPhone, la prise en charge AAC signifie une bonne qualité et lors de mes tests, je n’ai eu aucun décrochage ni problème de connexion à moins de m’éloigner de mon téléphone pour aller dans une autre pièce.

Prix ​​et disponibilité

À leur prix normal, les Echo Buds 2 coûtent 119,99 $ / 109,99 £. Il est possible de dépenser 20 $/20 £ supplémentaires si vous souhaitez un étui de chargement sans fil qui fonctionne avec les chargeurs compatibles Qi.

Amazon propose des remises sur ses propres appareils assez régulièrement, il vaut donc la peine de faire attention aux ventes si vous aimez le son des Echo Buds mais que vous ne parvenez pas à étirer votre budget.

Pour des options alternatives, consultez notre tour d’horizon des meilleurs véritables écouteurs sans fil et des meilleurs écouteurs sans fil économiques.

Verdict

Vous n’avez que l’embarras du choix en matière d’écouteurs véritablement sans fil, quelle que soit la taille de votre budget. Là où les Echo Buds d’origine n’étaient pas suffisamment performants pour justifier leur prix, la deuxième génération n’a pas ce problème.

Ils sonnent définitivement mieux et ils ont une suppression du bruit décente, plutôt que la meilleure de sa catégorie.

Cependant, ils ne constituent toujours un excellent choix que si vous avez vraiment besoin d’Alexa dans vos oreilles.

Spécifications