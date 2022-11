Examen d’entrée au lycée pour la Joliet Catholic Academy prévu pour le 3 décembre – Shaw Local

Prêt à faire le premier pas pour devenir un étudiant de la Joliet Catholic Academy ? Nous encourageons les étudiants potentiels qui souhaitent être admis pour l’année scolaire 2023-2024 à remplir la candidature en ligne de JCA et à passer l’examen d’entrée.

La Joliet Catholic Academy organisera un examen d’entrée pour les futurs étudiants à 8 h le samedi 3 décembre à l’école. Tous les nouveaux étudiants de première année doivent passer l’examen d’entrée JCA pour être acceptés et suivre un cours approprié dans l’un des trois niveaux de programme de JCA. De plus, les futurs étudiants doivent passer l’examen d’entrée du 3 décembre pour être éligibles aux bourses basées sur le mérite, y compris les bourses franciscaines / carmélites et le prix du patrimoine JCA. Les bourses Top Scorer vont de 500 $ à 1 500 $ (récompense unique appliquée à la première année) et les bourses du patrimoine sont de 500 $ ou 5 000 $ (renouvelables pour quatre ans pour un total de 2 000 $ ou 20 000 $).

La pré-inscription en ligne est obligatoire pour l’examen d’entrée. Pour vous inscrire, visitez Admissions | Académie catholique de Joliet (jca-online.org) .

Le jour de l’examen, les élèves de huitième année doivent arriver au plus tard à 7 h 50 et entrer par l’entrée principale de Larkin Avenue. L’examen commencera à 8 h précises et les étudiants sortiront du bâtiment vers 11 h 30 par l’entrée principale. Les élèves sont priés d’apporter deux crayons #2. Les calculatrices ne sont pas autorisées, mais du papier brouillon sera fourni pour l’examen.

Un examen d’entrée de rattrapage sera offert le samedi 10 décembre pour les étudiants ne pouvant se présenter le 3 décembre. L’examen de rattrapage débute à 8 h et se terminera vers 11 h 30.

L’Académie catholique de Joliet, coparrainée par les franciscains et les carmélites de Joliet, compte 600 étudiants, ce qui permet une attention académique personnelle et individualisée à chaque étudiant.

Pour plus d’informations sur l’examen d’entrée de JCA, le programme préparatoire à l’université ou la bourse et l’aide financière de JCA, veuillez contacter le bureau des admissions de JCA au 815-741-0500 ou admissions@jca-online.org .

Joliet Catholic Academy : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org