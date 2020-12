Mais viens maintenant. Chaque film est son propre monde circonscrit. Entendre est un sens encore plus subjectif que voir. Et jouer à un policier d’accent sans qualification en regardant un film est finalement le faire mal. Cela dit, les accents hétéroclites sont le moindre des problèmes de ce film.

Chaque fois qu’un film fait parler ses interprètes dans un dialecte régional, le monde entier grouille soudainement d’experts en accent. «Wild Mountain Thyme», écrit et réalisé par John Patrick Shanley (adapté de sa pièce «Outside Mullingar») se déroule en Irlande. Et ça a commencé à être repoussé dans ce pays lorsque sa remorque est tombée en novembre . Les gens du cinéma sur les réseaux sociaux ont également fait du sport avec les styles d’expression de ses acteurs américains, anglais et irlandais.

Son principe est simple: Anthony (Jamie Dornan) aime Rosemary (Emily Blunt), mais ne peut pas lui faire savoir. Il a un problème qui le rend, croit-il, un mauvais matériau de petit ami – au moins. Alors que leurs parents respectifs (l’un est joué par Christopher Walken, qui est drôle et a une belle scène finale) se débarrassent de cette bobine mortelle, les deux se retrouvent face à face. Oh, et aussi un riche intrus potentiel américain, joué par Jon Hamm.

À la fin du film, dans une scène orageuse avec des échos lointains de «The Quiet Man» et «I Know Where I’m Going», Blunt et Dornan s’affrontent en mode vicieux passionné, et les étincelles volent. Mais la patience du spectateur a peut-être été trop durement mise à l’épreuve en route vers ce point pour faire une grande différence.

Thym sauvage des montagnes

Classé PG-13, pour un langage peu accentué de basse-cour. Durée: 1 heure 42 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.