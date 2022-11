Examen de Whoop 4.0 : pas de tension, pas de gain

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Poids léger

Batterie de plusieurs jours

Informations approfondies sur les données Les inconvénients Nécessite un abonnement coûteux

Ne mesure que la tension et la récupération

Pas beaucoup de conseils Notre avis Le Whoop 4.0 est discret et fournit des données de fitness intéressantes après environ un mois d’utilisation, mais il ne donne pas suffisamment de conseils pour justifier le plan d’abonnement coûteux.

Si vous vous entraînez beaucoup et que vous voulez un tracker de fitness, alors le groupe Whoop 4.0 pourrait être fait pour vous.

Il s’agit d’un appareil simple qui suit la fréquence cardiaque, la température de la peau et les mouvements, mais ne crache pas le nombre de pas, etc., comme vous le feriez avec un Fitbit ou similaire. Au lieu de cela, il vous demande de le porter pendant plusieurs semaines pour créer une image de votre forme physique – mesurée en effort et en récupération.

Le Whoop lui-même est gratuit mais vous devez dépenser au moins 30 $/27 £/30 € par mois pour un abonnement au service, bien que vous puissiez annuler à tout moment. Cela pourrait être abordable pour les défenseurs des stars du sport comme le golfeur Rory McIlroy ou le footballeur Virgil Van Dijk, mais pour les gens normaux, c’est un prix élevé à demander, et vous n’économisez qu’en payant un ou deux ans à l’avance.

Fitbit Premium, par exemple, coûte 9,99 $/7,99 £/8,99 € par mois.

Le Whoop 4.0 traite le suivi de la condition physique de manière assez différente des autres appareils populaires en vous aidant à vous entraîner lorsque votre corps est prêt, mais il finira par ne pas vous convenir à moins que vous ne vous entraîniez beaucoup et que vous ne vouliez être obsédé par vos données de récupération.

Conception et construction

Le Whoop 4.0 est un simple petit caillou d’un appareil qui est caché par la sangle amovible et dans lequel il se clipse pour s’asseoir sur votre poignet.

C’est ça. Il n’y a pas d’écran, pas de haut-parleur, pas de microphone. C’est un petit morceau de plastique incurvé noir avec un capteur de fréquence cardiaque à l’arrière, ce qui donne l’impression que vous avez une montre sous votre poignet.

Henry Burrell / Fonderie

Ce sont les sangles colorées disponibles qui ont contribué à populariser Whoop parmi les athlètes vedettes et les gens ordinaires, du tout noir aux looks arc-en-ciel-or rose-fluo.

Les bandes sont aussi très chères. Le bracelet noir est livré en standard, mais si vous voulez en acheter un autre, il coûte 49 $ / 44 £ / 49 € ou un fou de 99 $ / 84 £ / 90 € pour un avec un revêtement plaqué or ou platine. C’est juste un bracelet en tissu avec une boucle !

Mettre l’appareil Whoop lui-même dans les crochets n’est pas trop compliqué, mais c’est un problème si vous mettez les sangles dans le mauvais sens. Il est confortable à porter toute la journée et toute la nuit, ce qui est bien car c’est ce que Whoop veut que vous fassiez.

Je l’ai porté plusieurs fois sous la douche, mais le bracelet en tissu est resté humide pendant des heures, c’est donc la seule fois où je l’ai enlevé, car vous pouvez charger le bracelet tout en le portant grâce à l’accessoire chargeur intelligent fourni dans la boîte. .

Henry Burrell / Fonderie

Remise en forme et suivi

Je vais régler ça correctement, le Whoop 4.0 le fait ne pas enregistrez votre nombre de pas.

La principale chose à savoir sur le suivi du Whoop 4.0 est que vous n’en tirerez pas grand-chose à moins que la plupart de vos entraînements ne soient lourds en cardio. Les seuls capteurs sur un appareil portable sont les cinq LED, les quatre photodiodes et un capteur de température corporelle, qui gèrent la fréquence cardiaque et les changements de température électrique de la peau et du corps.

Cela signifie que vous bénéficiez d’une surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, bien qu’elle ne vous soit réellement apparue dans l’application Whoop que lorsque vous enregistrez une séance d’entraînement ou que vous consultez vos données de sommeil.

Vous pouvez porter le tracker soit dans l’un des groupes susmentionnés, soit dans un vêtement de marque Whoop. J’ai testé le short Any-Wear, qui est bien fait et a une fente pour mettre le tracker dans la couture pour reposer les capteurs à côté de votre peau. Les données de l’exercice étaient exactes et Whoop vend également des soutiens-gorge de sport et d’autres équipements.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai découvert que j’aurais besoin de faire de l’exercice pendant au moins deux heures par semaine pour obtenir des informations utiles, car toute l’expérience Whoop est construite autour de la mesure de la tension et de la récupération – l’ancien enregistrant la tension cardiovasculaire sur une échelle décimale allant jusqu’à 20 et plus. (c’est-à-dire plus de 100%), et ce dernier enregistrant votre récupération en pourcentage. L’application vous indiquera si elle pense que vous êtes prêt à vous entraîner à nouveau ou si vous devriez avoir une journée de repos.

La fatigue est calculée en mesurant le temps que vous passez dans différentes zones de fréquence cardiaque, le tracker tenant également compte de votre fréquence cardiaque maximale pendant l’exercice. Pour moi, cela dit que la tension entre 14 et 17,9 est considérée comme intense, et j’ai atteint ces chiffres sur des courses plus longues et lorsque je joue au football.

Un jour après une heure de cinq et ma récupération était à 30% et l’application m’a conseillé de me détendre, ce que j’ai fait avec plaisir.

La récupération est calculée à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque et du BPM au repos, de la fréquence respiratoire et de la durée du sommeil. Bien que Whoop crache un score de contrainte exclusif, il ne le fait pas pour le sommeil et vous indique à la place quand vous devez vous coucher. Il se base cette fois sur la quantité de sommeil dont il pense avoir besoin pour récupérer et sur l’heure à laquelle vous indiquez à l’application que vous devez vous lever.

Henry Burrell / Fonderie

Le problème avec Whoop est qu’il ne reflète vraiment avec précision votre récupération que lorsque les activités sont basées sur le cardio, ce qui fonctionne pour ma course et mon football. Mais il ne peut pas raisonnablement détecter les niveaux de tension dans l’entraînement en force, donc vous auriez pu faire une séance de poids lourds et vous sentir épuisé le lendemain, mais l’application dira que vous êtes prêt à recommencer car votre fréquence cardiaque n’a peut-être pas constamment augmenté pendant l’entraînement.

Les données de course sont également assez simples et sans GPS intégré, vous devez emporter votre téléphone avec vous pour suivre les itinéraires. Personnellement, je ne recherche pas de données complexes sur les courses, préférant les enregistrer mais pas obsédé par les données. Une montre de course dédiée comme la Polar Pacer sera bien meilleure pour les coureurs qui souhaitent plonger dans des données granulaires.

J’ai fini par apprécier les informations sur les données de sommeil, qui indiquaient avec précision que je tombais malade grâce à une augmentation nocturne de la température de la peau, et comme mes entraînements sont principalement cardio, j’ai trouvé les données de récupération utiles. Mais en même temps, j’étais frustré par les limites de Whoop et par le fait que vous deviez le porter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour en tirer le meilleur parti. Vous pourriez voir cela comme un avantage par rapport aux groupes concurrents, mais si je ne le porte pas pendant trois jours, le trou dans mes données est plus visible que sur d’autres plateformes comme Garmin ou Polar.

Henry Burrell / Fonderie

Logiciels et fonctionnalités

L’application Whoop a une courbe d’apprentissage abrupte, mais une fois que je m’y suis habituée, je l’ai trouvée utile.

Comme mentionné, j’aime les données sur le sommeil et vous pouvez également tenir un journal dans l’application, en répondant à un grand nombre de questions sur la consommation d’alcool et de caféine, l’acupuncture, les voyages en avion, les ballonnements, si vous êtes un soignant, si le chat dort dans votre lit, si vous avez consommé des drogues récréatives et une foule d’autres variables.

Vous ne voudrez peut-être pas partager ces données en premier lieu, mais j’ai trouvé qu’ignorer le journal n’affectait pas les données de base de Whoop, donc je ne l’ai pas beaucoup utilisé. Il existe également une option d’appareil photo où vous pouvez prendre une photo ou un selfie superposé avec des données Whoop, mais cela ne signifiera rien pour personne d’autre que les autres utilisateurs de Whoop et est une fonctionnalité de partage social à moitié cuite.

Henry Burrell / Fonderie

Beaucoup plus utile est la possibilité de rejoindre ou de créer des communautés. J’ai rejoint la communauté britannique et j’ai pu voir que j’étais 2 424e sur environ 12 900 utilisateurs. Puiser dans le groupe m’a montré que l’homme fou classé numéro un avait récemment brûlé plus de 3 000 calories lors d’une course et avait en moyenne une souche quotidienne de 16,8. Pour être juste, je me sentais plus obligé de m’entraîner un peu plus dur et de faire une course supplémentaire pour augmenter mon score et il y avait plus de personnes dans le groupe que je ne l’avais prévu, étant donné que chaque personne qui m’a vu porter le Whoop 4.0 m’a demandé quoi c’était.

L’application vous attribue également des niveaux en fonction du nombre de récupérations que vous enregistrez et vous encourage simplement à ne pas retirer votre groupe. Tout cela est bien beau et il y a de bonnes idées, mais Whoop n’offre pas beaucoup de conseils. Il y a un volume décent de données entre vos mains, mais souvent le conseil revient à « vous êtes prêt à courir » ou à « dormir plus » plutôt que quelque chose de plus sophistiqué.

Autonomie et charge de la batterie

La batterie de Whoop 4.0 dure environ trois ou quatre jours d’utilisation. Il est possible de ne jamais l’enlever grâce à l’accessoire de charge inclus, même si j’ai des sentiments mitigés à ce sujet.

Le petit chargeur noir se glisse sur le bracelet lorsque vous êtes au poignet et recharge sans fil l’appareil lorsque vous le portez. Mais le petit chargeur n’est bon que pour une charge complète lorsqu’il est lui-même complètement chargé, ce que vous faites via USB-C. Vous ne voudrez pas non plus le perdre, car un remplacement coûte 49 $/44 £/49 €.

Henry Burrell / Fonderie

Cela signifie que vous devez charger le chargeur, puis le clipser pour charger la bande Whoop, ce qui prend environ une heure à vide. Si vous oubliez de recharger le chargeur, vous vous retrouverez avec un Whoop mort, bien que l’application vous rappelle de charger.

C’est ennuyeux que vous ne puissiez pas charger le groupe directement avec USB-C, car si vous perdez ou égarez l’accessoire chargeur, il n’y a aucun moyen de le charger. Je comprends que le chargeur est petit pour que vous puissiez le porter (même s’il ressemble à un tracker GPS de parole), mais avoir besoin de le recharger si souvent lorsque nous sommes habitués, par exemple, à des étuis d’écouteurs sans fil contenant quelques cycles de charge, est ennuyeux.

Prix ​​et disponibilité

La pire chose à propos de Whoop 4.0 est le prix. Whoop est le nom du service plus que l’appareil ou ses bandes, et c’est ce que vous payez sur la base d’un abonnement. Sans l’abonnement, vous ne pouvez pas accéder à vos données, il s’agit donc essentiellement d’un paywall.

Le groupe Whoop 4.0 est gratuit avec un abonnement Whoop, qui coûte 20 $/18 £/20 € par mois si vous vous inscrivez pour un abonnement de 24 mois (480 $/432 £/480 € à l’avance), 25 $/22 £/25 € par mois pour un abonnement annuel (300 $/264 £/300 € d’avance), ou 30 $/27 £/30 € par mois avec un minimum de 12 mois.

Si vous annulez, vous devez continuer à payer jusqu’à la fin de la période minimale. Il n’y a pas d’option de roulement mensuel, ce qui est nul, comme le fait le service similaire (mais moins cher) Fitbit Premium.

La gravure personnalisée n’est disponible qu’aux États-Unis et vous coûtera 25 $ de plus (vous pouvez voir la gravure tout en portant le bracelet).

Vous pouvez également payer 12 $ / 14 £ / 14 € supplémentaires par mois pour Whoop Pro, qui vous offre un vêtement ou un groupe gratuit tous les trois mois, de l’argent sur tous les accessoires et d’autres avantages.

Henry Burrell / Fonderie

Verdict

J’ai déjà mentionné les groupes incroyablement chers, et je pense qu’ils sont ce qui révèle le plus clairement la marque et le style de vie ambitieux et exclusifs sur lesquels Whoop semble s’appuyer pour ses ventes.

Oui, les bracelets Apple Watch coûtent 49 $ / 49 £ / 49 €, mais pour moins que le prix d’un abonnement Whoop de 24 mois, vous pouvez acheter une Apple Watch, qui en fait plus, durerait plus longtemps et ne nécessite pas d’abonnement.

C’est un point légèrement réducteur car l’Apple Watch est un produit très différent du Whoop 4.0. Mais cela met en évidence à quel point le service Whoop est destiné à un sous-ensemble spécifique de personnes qui souhaitent enregistrer la tension cardio et leurs données de récupération et qui ne craignent pas de porter un groupe toutes les heures du jour et de la nuit.

Après trois mois à faire exactement cela, je ne peux pas m’empêcher de penser que je préférerais payer d’avance pour un produit comme celui-ci et ne pas avoir d’abonnement à payer.

S’engager à payer autant pour essayer un tracker de fitness relativement basique découragera certaines personnes, mais si vous voulez un tracker qui se concentre sur les données cardio et vous rend plus attentif à la fatigue et au sommeil, c’est un bon choix. Ne perdez pas le chargeur.