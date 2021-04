À l’ouverture de la comédie romantique mélancolique «We Broke Up», Lori (Aya Cash) et Doug (William Jackson Harper) sont en couple depuis 10 ans. Ils vivent ensemble, ils rient encore des blagues de l’autre. Mais quand Doug demande à Lori de l’épouser, elle vomit sur le coup. C’est le début de leur fin de couple. Le problème pour ce couple – outre leur communication soudainement tendue, leurs attentes divergentes pour un avenir à long terme et le fait que leur relation stable a maintenant atteint son point de rupture – est le moment choisi pour ce chagrin. La sœur de Lori, Bea, se marie dans quelques jours, et Lori et Doug sont tous deux inclus dans la fête de mariage. Le couple accepte d’assister au mariage et de garder secrète leur séparation de la famille et des amis.

Le réalisateur Jeff Rosenberg essaie de maintenir un équilibre entre les manigances comiques des jeux de célibataires et des dîners de répétition, et la douleur de la rupture. Mais les personnages secondaires, comme les membres de la famille de Lori ou les autres invités au mariage, sont esquissés d’une manière qui les laisse trop larges. Les sourires de Lori et Doug à travers les dents serrées n’incitent pas vraiment le public à se détendre et à passer un bon moment.