Sa fille, Cori (Rylie Behr), est devenue une fille sournoise de 12 ans. Son ex, Junior (Joel West), sort avec quelqu’un de nouveau. L’accueil le plus chaleureux de Kathy vient de son grand-père Walter (Tom Bower), un agriculteur de longue date dont la terre dans l’Iowa a fait de lui une cible pour les stratagèmes de parents pleins de ressentiment. Kathy entre dans la mêlée avec toute l’audace qu’elle avait au dépanneur; elle a juste à maintenir l’équilibre qu’elle a trouvé dans la guérison.

Pour le dire gentiment, le réalisateur Ron Vignone tourne ce film simple dans un style utilitaire. Mettez moins gentiment, les images apparaissent plates et délavées. Bien que les personnages se chamaillent sur une belle parcelle de terrain, la majorité du drame se déroule dans des salons sur-éclairés et sous-conçus.

Plutôt que des valeurs de production élevées, le plus grand atout de «Two Ways Home» est sa distribution d’acteurs largement inconnus, dont beaucoup ont grandi dans l’Iowa. Leurs visages ont des lignes de rire et des dommages causés par le soleil, et leurs accents Heartland sont inexpliqués. En particulier, Frederick est doté d’une conviction et d’un visage intéressant, et elle ancre de manière crédible le film avec un charisme léger.

Deux façons à la maison

Non classé. Durée: 1 heure 32 minutes. Louer ou acheter sur jeu de Google, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.