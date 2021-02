Le drame romantique palpitant de Filippo Meneghetti forge le chagrin et l’intrigue des efforts inlassables de Nina pour se connecter avec son amant handicapé. Jouée avec un désespoir et une férocité palpables par Sukowa («Hannah Arendt», «Lola»), Nina est reléguée au statut de voisine amicale par les enfants sans méfiance de Mado. Pourtant, elle se fraye un chemin habilement dans la vie de Mado avec une ténacité qui n’éclipse jamais sa douleur.

Nina (la célèbre actrice allemande Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevalier) ont attendu des décennies pour s’aimer librement. Au début de «Two of Us», les retraitées – leur romance longtemps cachée sous le couvert de l’amitié – se préparent à quitter la France pour un nouveau départ à Rome. Madeleine timide et respectueuse, une mère veuve dont le surnom est «Mado», doit d’abord parler à ses enfants avant de réaliser son rêve, mais la tragédie frappe avant qu’elle ne puisse dire sa vérité. Un accident vasculaire cérébral laisse Mado sans voix et paralysé, jetant le couple encore plus profondément dans le placard à une époque déjà dévastatrice.

La dynamique nous contre eux du film gonfle l’injustice de la situation, injectant de la rage et du pathétique dans ce récit d’amour contrarié au détriment de ses joueurs de soutien: un soignant frumpy aux racines nord-africaines fait un sac de frappe bon marché, et Mado est mince. – les enfants dessinés – accrochés au fantasme du véritable amour de leurs parents – se révèlent démesurément méchants.

Malgré ces artifices et un point culminant qui vire en territoire maudlin, Meneghetti et le directeur de la photographie Aurélien Marra convoquent magnifiquement la douleur du désir étrange. Grâce à l’utilisation de judas symboliques, d’écoutes clandestines et de salles sombres qui couvrent les assurances chuchotées de dévotion, «Two of Us» réussit comme une représentation furtive de l’érotisme lesbien, une représentation qui reflète les inhibitions d’une génération.

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 1 heure 39 minutes. Au théâtre et sur les cinémas virtuels. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.