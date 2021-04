Situer l’essentiel de son action en 2019, «Tom Clancy est sans remords» met à jour le roman de Clancy de 1993 en commençant par un prologue à Alep, en Syrie, et en faisant référence à la présence militaire russe dans le pays. Mais la géopolitique et le manque relatif de cyber-quoi que ce soit datent autrement le film à une période à peine post-guerre froide, tandis que la mécanique de l’intrigue broyer comme des vestiges de l’apogée de Charles Bronson.

Michael B.Jordan joue John Kelly, un Navy SEAL dont la femme enceinte (Lauren London) est tuée lorsque des agents russes envahissent leur maison, dans l’intention de le licencier. Un collègue sympathique des SEALs (Jodie Turner-Smith) et le secrétaire à la Défense (Guy Pearce) assouplissent le protocole pour aider Kelly à se venger, mais un responsable de la CIA (Jamie Bell) s’énerve, signalant aux téléspectateurs qu’il travaille secrètement pour l’autre côté. – ou du moins que les scénaristes, Taylor Sheridan et Will Staples, ont besoin qu’ils pensent cela. (De toute façon, Bell pourrait réduire la superciliousness.)