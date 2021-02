Examen de «  The Vigil  »: Qu’est-ce qui pourrait mal tourner en surveillant les morts?

Les faux pas de Thomas se produisent lorsqu’il s’écarte de sa formule simple. Le minuscule tressaillement du cadavre est bien plus piquant que le chaos cacophonique qui s’ensuit plus tard. La prémisse unique marie les traditions de l’Ancien Monde et l’histoire de l’Holocauste avec le Brooklyn hassidique actuel, mais l’ajout d’éléments technologiques est aléatoire. Le Mazzik l’emportant sur la communication smartphone de Yakov est intelligent, mais le film aurait pu se passer de Yakov tuer le temps pendant la veillée par Google, «Comment parler aux femmes. (période comprise).

La veillée

Classé PG-13 pour les choses qui bougent la nuit. Durée: 1 heure 29 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l'achat sur Apple TV, jeu de Google et d'autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.