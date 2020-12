Au début de « The Prom » de Ryan Murphy, un flack de Broadway commence à lire les critiques d’une nouvelle émission sur Eleanor Roosevelt, « Eleanor! » Le gang est tous là, y compris les stars auto-adorables, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden). Les boissons et les rires coulent et tout le monde est aussi éclairé que ses tenues éblouies. Et puis le flack commence à lire l’avis du New York Times (sifflement, huée). «Ce n’est pas une critique que vous voulez quand vous avez des ventes anticipées de merde», bêle-t-il. «Cela va nous fermer.»

Dans sa critique de «The Prom» à Broadway, mon collègue du Times, Jesse Green, a rassuré de manière amusante les lecteurs que cela n’arriverait pas, le considérant comme «une huée joyeuse». Cela n’arrivera pas avec le film, qui est basé sur la série, pour d’autres raisons. « The Prom » commence à diffuser sur Netflix vendredi, ce qui signifie qu’aucune quantité d’acclamations ou de railleries n’aura d’importance. Sur Netflix, le film côtoiera des milliers d’autres titres, soumis uniquement à des algorithmes mystérieux et à l’abri des critiques et du box-office. Son savant mélange de nostalgie et d’idéalisme, de conservatisme à l’ancienne et de libéralisme du nouvel âge frappera certains, même si sa vision de l’unité américaine est difficile à reconnaître en ce moment.

Dans ses grandes lignes, l’histoire – une alouette de spectacle mariée à un conte de moralité sur le triomphe d’une adolescente lesbienne – semble inchangée. Appelés comme des narcissiques peu aimables (qui ne peuvent même pas faire un coup), Dee Dee et Barry décident de réhabiliter leur réputation entachée avec l’activisme des célébrités. Avec leurs deuxièmes bananes trop mûres, les archly nommées Angie Dickinson et Trent Oliver (Nicole Kidman et Andrew Rannells), ils se rendent dans une ville de l’Indiana, avec l’intention de prendre (sans invitation) la cause de l’héroïne, Emma (Jo Ellen Pellman), une lycéen à qui on a interdit d’amener sa petite amie au bal.

Le thème et l’arc de l’histoire émergent lorsque Dee Dee et al. descendez sur la ville en agitant des pancartes et en sonnant l’indignation. «Nous sommes ici de New York et nous allons vous sauver», annonce Barry à Emma, ​​qui participe à une réunion remplie de parents et d’autres élèves. Cette blague est rapidement répétée, comme cela arrive souvent dans ce film, où chaque rose est dorée et chaque rire est pressé jusqu’à ce qu’il soit sec. « Qui êtes-vous? » demande la mère (un Kerry Washington mal utilisé) menant l’accusation homophobe. «Nous sommes des libéraux de Broadway», dit Trent, assurant que Team New York tombera sur son visage suffisant tout en assurant sa propre rédemption.