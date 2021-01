Tout comme le décompte de ses improbabilités. Neeson joue Jim Hanson, un éleveur veuf de l’Arizona dont le bétail est mangé par les coyotes et dont la propriété est dévorée par la banque. Tous les signifiants habituels des gentilshommes sont présents: le tatouage des US Marines sur l’avant-bras, l’étoile d’argent dans son tiroir, le drapeau américain flottant sur son porche. Regardant avec nostalgie la colline où les cendres de sa femme décédée ont été dispersées, Jim est un guerrier solitaire qui n’a besoin de rien tant qu’une mission.

Il se présente également sous la forme diminutive de Miguel (Jacob Perez), 11 ans, et de sa mère mourante (Teresa Ruiz), des immigrants sans papiers fuyant le Mexique avec de l’argent volé à un cartel de la drogue. Une promesse réticente et plusieurs séries de coups de feu plus tard, Jim et sa camionnette branlante transportent Miguel à ses parents de Chicago, un groupe de crétins de cartel aux yeux morts sur leur queue. Heureusement, l’utilisation répétée d’une carte de crédit par Jim – malgré un sac plein d’argent sous son tableau de bord – rend leur poursuite beaucoup plus facile.

Lent et simple et minimalement violent, «The Marksman», réalisé par Robert Lorenz, se soucie plus du lien que de la brutalité. Prévisible jusqu’à une faute, le film côtoie agréablement le charisme chevronné et triste-doux de Neeson – un atout tragiquement emprisonné dans des rôles de mopey-solitaire et des thrillers d’action génériques. Ce brogue au caramel fondu devrait flirter avec Diane Lane ou Debra Winger, et non apprendre aux enfants à utiliser des armes à feu.

Le tireur d’élite

Classé PG-13 pour le tir de plusieurs mauvais hommes et d'un très bon chien. Durée: 1 heure 47 minutes. Dans les théâtres.