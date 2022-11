Examen de sécurité après que des manifestants ont perturbé le trafic aérien de Berlin

BERLIN – Les autorités allemandes ont examiné vendredi les mesures de sécurité à l’aéroport de Berlin un jour après que six militants pour le climat ont envahi le terrain et brièvement interrompu les vols.

La police a déclaré que quatre manifestants se sont collés au sol près de la piste, tandis que deux autres ont traversé les locaux à vélo. Le groupe Uprising of the Last Generation, qui a organisé de nombreux barrages routiers et autres cascades pour souligner la nécessité d’agir contre le changement climatique, a revendiqué la responsabilité.