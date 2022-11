Examen de sécurité après que des manifestants ont perturbé le trafic aérien de Berlin

BERLIN (AP) – Les autorités allemandes ont examiné vendredi les mesures de sécurité à l’aéroport de Berlin un jour après que six militants pour le climat ont envahi le terrain et brièvement interrompu les vols.

L’agence de presse allemande dpa a cité un porte-parole de l’aéroport de Berlin Brandebourg disant que l’incident de jeudi était en cours d’examen pour déterminer quelles mesures supplémentaires pourraient être nécessaires.

La police a déclaré que quatre manifestants se sont collés au sol près de la piste, tandis que deux autres ont traversé les locaux à vélo. Le groupe Uprising of the Last Generation, qui a organisé de nombreux barrages routiers et autres cascades pour souligner la nécessité d’agir contre le changement climatique, a revendiqué la responsabilité.

Le groupe a déclaré vouloir mettre en lumière le problème des subventions aux combustibles fossiles, comme le kérosène, qui permettent à une minorité de la population mondiale de voler alors que la majorité subit les conséquences du changement climatique alimenté par les émissions de gaz à effet de serre.

Il a déclaré que les militants avaient informé la police de leurs plans avant d’entrer dans l’enceinte de l’aéroport.

La manifestation a été largement critiquée par les législateurs allemands de toutes les lignes politiques, bien que Martin Schirdewan, co-dirigeant du parti de gauche, ait déclaré que les militants avaient “mis le doigt sur la blessure de l’inaction politique face à la catastrophe climatique”.

Selon la police, cinq hommes et une femme âgés de 20 à 32 ans ont été arrêtés. Cinq personnes ont été libérées, tandis que la sixième est toujours en garde à vue. Tous les six font l’objet d’une enquête pour suspicion de mise en danger du trafic aérien, de dommages matériels et d’intrusion.

Les autorités aéroportuaires ont déclaré que 15 avions ont dû être détournés vers des aéroports voisins tandis que cinq départs ont été retardés. Environ 750 passagers ont été touchés par la perturbation, a-t-il précisé.

Plus tôt ce mois-ci, des centaines de manifestants pour le climat ont empêché les jets privés de quitter l’aéroport Schiphol d’Amsterdam.

