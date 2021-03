Flashy et sûr de lui, «Nobody», écrit par Derek Kolstad (le moteur narratif de la franchise «John Wick»), sprinte d’une poussière à l’autre avec un clin d’œil d’efficacité. Aussi peu recommandable que soit sa thèse chère – que la vraie masculinité réside dans les poings – son réalisateur, Ilya Naishuller, sait faire bouger un film. Et celui-ci court par: Les cascades sont ultra-douces, le dialogue gliblement économique et la caméra de Pawel Pogorzelski est agile et impitoyablement focalisée. Alors que les corps montent et que Hutch devient la cible d’un gangster russe chantant au karaoké (un charismatique Alexey Serebryakov), le film tente faiblement de pardonner la brutalité implacable de Hutch.

Voyage de l’émasculation à la revigoration, «Nobody» revient sur les drames des justiciers des années 70 et du début des années 80. Contrairement aux héros potentiels de ces films, Hutch n’a aucune excuse réelle pour la folie sauvage qu’il suscite et perpétue. (Sa famille est indemne; ce qui est blessé, c’est son ego.) De plus, Hutch n’est pas qui il semble, son passé secret ne semble connu que de son père rusé (Christopher Lloyd) et de son frère adoptif (RZA). Ainsi, quand il monte à bord d’un bus, éclaboussant son intérieur dans le sang, les dents et les tissus d’un passel de gangsters russes, ses compétences mortelles sont aussi peu surprenantes que sa satiété ultime. Il pourrait en ressortir meurtri et battu, mais – après l’avoir vu vider calmement les balles de son arme avant la bagarre – nous savons que c’est comme ça qu’il aime ça: il veut ressentir les dégâts qu’il fait.

Aussi lisse qu’une coulée de sang et aussi déterminé qu’un hachoir à viande, «Personne» nous bouscule avec une rapidité qui brouille la folie de son intrigue et la dépravation de son message. Une série de coupes rapides et caricaturales présente Hutch (Bob Odenkirk), un schmuck de banlieue aux manières douces dont les jours identiques se déroulent dans un brouillard de corvées et un travail de bureau vague. Sa femme soupirante (Connie Nielsen) et son fils adolescent (Gage Munroe) le considèrent avec quelque chose de proche de la pitié – surtout quand il rechigne à attaquer deux envahisseurs malchanceux. Son fils est intrépide; Le clapier est gelé.

