«Percy vs Goliath» est peut-être basé sur une bataille juridique canadienne de 1998 et ses retombées, mais le film ambulant et chaleureux de Clark Johnson ne s’appuie pas sur la tension de la salle d’audience pour le drame. S’attaquant aux enjeux élevés – le degré auquel l’agro-industrie contrôle notre approvisionnement alimentaire – d’une manière extrêmement discrète, Johnson utilise le sort d’une famille pour illustrer la situation difficile de toute une industrie. Christopher Walken incarne Percy Schmeiser, un fermier de canola de la Saskatchewan. Chaque année, Percy plante les graines que sa famille a conservées au fil des générations, refusant d’acheter la variété génétiquement modifiée et résistante aux pesticides brevetée et vendue par Monsanto. (L’entreprise a depuis été rachetée par Bayer.) Lorsque les enquêteurs de Monsanto découvrent que sa récolte contient le gène modifié (qui, selon Percy, était une contamination accidentelle d’une ferme voisine), Percy est plongé dans une lutte de plusieurs années pour protéger sa ferme, ses moyens de subsistance et , pas des moindres, son intégrité.

Sentimental et un peu ringard dans certaines parties, «Percy» est protégé des bathos par la performance fièrement minimaliste de Walken en tant qu’homme intensément privé à contrecœur entraîné dans un combat public inconfortable. Zach Braff (en tant qu’avocat hors de lui de Percy) et Christina Ricci (en tant qu’activiste écologiste guillerette avec son propre agenda) font de leur mieux pour animer les rythmes plutôt calmes du film. Et tandis que les scènes de la salle d’audience sont poussiéreuses et terne, la cinématographie généralement banale de Luc Montpellier nous surprend avec de belles vues sur les prairies.