Lorsqu’un accident en Thaïlande en 2013 empêche Sam Bloom (Naomi Watts) de marcher, son mari, Cameron (Andrew Lincoln), et trois jeunes fils luttent pour déloger sa dépression. La maison idyllique de la famille en bord de mer à Sydney, en Australie, ne fait que rappeler à Sam son amour du surf et les limites de son fauteuil roulant. Même ses petits chapeaux de laine tombent désespérément. Ensuite, les enfants ramènent à la maison un poussin de pie blessé, nomme-le Pingouin, et le libèrent pour exercer sa magie plumeuse.

Quiconque prête un peu d’attention aux premières scènes de «Penguin Bloom» devrait être en mesure d’écrire la fin – et la plupart de ce qui la précède – bien avant qu’elle n’arrive. Pourtant, la prévisibilité n’est pas le seul problème avec ce drame basé sur la vraie vie, qui souligne chaque sentiment et tire chaque cœur avec une insistance grinçante.

Adapté d’un mémoire de 2016 de Cameron Bloom et Bradley Trevor Greive, «Penguin Bloom» est une histoire de récupération qui ne laisse aucune place à la subtilité. Les magnifiques photographies du livre (Bloom est un photographe professionnel) racontent leur propre histoire vraiment réconfortante. Mais le réalisateur Glendyn Ivin ne peut s’empêcher de transformer la douleur de Sam en mélodrame simpliste, illustrant le chagrin et la colère avec des scènes qui, même si elles sont vraies, apparaissent comme des métaphores sans grâce: Le tableau en verre encadre Sam fracasse furieusement, dispersant des images de sa vie auparavant sportive; le pot de miel qu’elle pousse d’un banc sur le sol – la même substance collante qui apparaîtra, dans une scène ultérieure, pour paralyser les ailes de Penguin.

C’est avec un certain soulagement, alors, que nous rencontrons la merveilleuse Rachel House en tant que Gaye, qui enseigne à Sam le kayak avec un côté de buck-up-and-get-on-with-it. (La présence de Gaye n’est qu’un clin d’œil à les grandes étapes sportives Sam continuerait à réaliser – des succès qui sembleraient justifier plus que quelques notes à la fin du film.) Moins bienvenue est la décision de donner au fils aîné, Noah (Griffin Murray-Johnston), une voix off mélancolique. . Le travail précédent d’Ivin pour la télévision – en 2018 seulement, il a réalisé deux mini-séries tendues, «Safe Harbor» et «The Cry» – prouve ses compétences, mais les réflexions de Noah sont décevantes et manipulatrices.

Navigant de manière ludique dans un scénario qui la fait passer du désespoir de la mer à l’exaltation du sommet d’une colline, Watts donne une performance touchante et heureusement discrète, assistée par la cinématographie chaleureusement expansive de Sam Chiplin. Quant au paquet de pies voleuses de scène (patiemment entraînées par Paul Mander) qui donnent vie collectivement à Penguin, elles sont un délice. Et plus divertissant que l’intégralité de «Dolittle».

Pingouin Bloom

Non classé. Durée: 1 heure 35 minutes. Regardez sur Netflix.