Comme plusieurs films de robots sensibles («The Terminator», «Ex Machina»), «Outside the Wire» présente une métaphore androïde comme esclave, sauf cette fois avec un acteur noir. Alors que les Gumps sont maltraités physiquement et verbalement par leurs camarades humains, Leo est également rejeté comme «pas l’un de nous». Et Harp, un soldat noir sans discipline pour dire «monsieur» à ses supérieurs, est affecté à ce qui équivaut à un surveillant de robot en Lion. Alors que cette métaphore sert de colonne vertébrale thématique à la mission de Leo et Harp, le scénario incurieux de Rowan Athale et Rob Yescombe laisse le sujet conventionnel épuisé.

Le directeur de la photographie Michael Bonvillain cartographie le style de caméra tremblante qu’il utilisait sur «Cloverfield» – ce que Roger Ebert appelait à l’époque «Queasy-Cam»- sur les combats dans« Outside the Wire »pour des résultats ahurissants. Le siège d’ouverture du film, par exemple, dépeignant la bataille d’un peloton pour récupérer un camarade tombé pris au piège dans un feu croisé, est spatialement incertain. Les plans granuleux établissant l’escarmouche offrent peu d’informations visuelles autres que son emplacement sur une autoroute. Sans que les téléspectateurs sachent où et contre qui les soldats tirent, l’action à l’écran est rendue indéchiffrable. La performance excentrique de Mackie – Leo termine chaque commande à Harpe avec un sourire inconfortable – est également déconcertante. Sous le couvert d’une destruction mondiale imminente, le film aboutit à une finition surmenée impliquant une trahison sans surprise et des rebondissements encore plus non dramatiques. «Outside the Wire» est un film de guerre futuriste qui manque d’imagination dans le présent.

En dehors du fil

Classé R pour la violence extrême entre les robots. Durée: 1 heure 54 minutes. Regardez sur Netflix.