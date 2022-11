Examen de Nothing Ear (Stick): Pas de conseils, pas de problème

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Confortable & sécurisé

Bonne autonomie

Son spacieux

Détection intra-auriculaire Les inconvénients Les basses peuvent manquer

Pas d’ANC

Petit câble USB Notre avis La conception « demi-in » des oreillettes (Stick) signifie qu’elles sont en quelque sorte une perspective « aimer ou détester ». Mais si vous recherchez des écouteurs abordables de style ouvert, confortables et aérés, avec une bonne qualité sonore, alors vous venez de trouver une excellente paire.

99 $

Rien n’est de retour avec son troisième produit et il revient à l’audio. En un coup d’œil, les écouteurs Ear (Stick) sont très similaires aux écouteurs Ear (1) de l’année dernière, mais il y a plus de différences qu’il n’y paraît.

Après une hausse de 50 % du prix de la première paire de véritables écouteurs sans fil de Nothing, l’Ear (Stick) est également désormais le modèle économique à 99 $/99 £.

Conception et construction

Conception “demi-entrée”

Appuyez sur les commandes

Étui inspiré du rouge à lèvres

Sortez-les de l’étui et les écouteurs Ear (Stick) ressemblent presque exactement à l’Ear (1), mais si vous regardez de plus près, il y a divers changements subtils.

Pour commencer, ils manquent d’embouts auriculaires traditionnels, ce qui peut sembler déroutant si vous n’avez pas rencontré de conception ouverte auparavant. Ce n’est pas nouveau mais reste assez niche sur le marché des écouteurs sans fil et fonctionne sur un principe différent des écouteurs intra-auriculaires ordinaires.

Les embouts auriculaires aident à maintenir les oreillettes en place, mais j’ai été surpris de voir à quel point l’oreille (bâton) m’allait bien. Ils sont bien ajustés dans mes oreilles et ne sont pas tombés une seule fois pendant les tests malgré des coups de tête assez rigoureux sur quelques pistes. Ils sont également très confortables pour de longues périodes d’écoute, ne pesant que 4,4 g par oreillette.

Aucun embout en silicone ne colle à votre conduit auditif, ce qui signifie qu’il n’y a pas de joint acoustique pour l’isolation du bruit, de sorte que les écouteurs ne bloquent pas naturellement le son autour de vous. C’est une question de préférence personnelle, mais cela offre une expérience d’écoute sans pression.

L’Ear ​​(Stick) n’a pas de commandes tactiles comme l’Ear (1) et tant de rivaux. Au lieu de cela, les « commandes de presse » consistent en un petit évidement sur la tige de chaque écouteur. Vous le pincez essentiellement pour activer le bouton et vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncé pour modifier le volume.

Dans l’ensemble, ils fonctionnent très bien une fois que vous vous y êtes habitué — il y a des clics audio pour vous aider — et peu importe si vos doigts sont mouillés, contrairement aux commandes tactiles capricieuses de l’Ear (1).

Le cas est très peu conventionnel, mais je ne dis pas cela dans le mauvais sens. La forme cylindrique imite la silhouette d’un étui à rouge à lèvres (bien que moins ouvertement que le rouge à lèvres Huawei FreeBuds), que vous tournez à 180 degrés pour ouvrir l’étui et faire sortir les bourgeons.

Je préférerais un tout petit peu plus d’espace au niveau de l’extrémité des tiges, mais sinon, l’étui est très satisfaisant à utiliser. Le principal inconvénient de cette conception est la pénétration de saleté qui est par la suite très difficile à éliminer. La dernière chose à noter sur la conception est que l’oreille (bâton) a un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP54, donc ils devraient être bons pour la pluie et la sueur.

Qualité sonore et fonctionnalités

Pilotes personnalisés de 12,6 mm

Détection intra-auriculaire

Trio de micros

Les Ear (Stick) sont moins chers que les Ear (1) mais offrent « l’expérience sonore la plus avancée de la firme à ce jour ». C’est en partie dû aux pilotes personnalisés de 12,6 mm qui sont 1 mm plus grands que l’oreille (1).

La question est, sonnent-ils réellement mieux que l’oreille (1) ? Et bien que ce soit une question à laquelle il est difficile de répondre, je dirais que pour la plupart des gens, la réponse est non.

Cela se résume presque entièrement à l’ajustement de style ouvert qui, sur le plan acoustique, a du mal à rivaliser avec les embouts auriculaires traditionnels. Comme mentionné précédemment, vous n’obtenez pas cet ajustement étanche pour l’isolation du bruit et cela a un impact important, en particulier sur les performances des basses.

Rien n’a équipé les écouteurs Ear (Stick) avec quelque chose appelé Bass Lock pour aider à lutter contre cela. Il émet une tonalité lorsque vous mettez les oreillettes pour la première fois pour mesurer votre conduit auditif et l’ajustement des oreillettes pour ensuite ajuster automatiquement l’égaliseur pour toute basse perdue.

Je n’ai pas vraiment remarqué que cela se produisait, mais vous pouvez aller régler ledit égaliseur si vous le souhaitez. Cependant, même si vous l’utilisez pour pousser les basses au maximum, ils ne peuvent pas rivaliser avec les bourgeons traditionnels dans une comparaison côte à côte.

Cela ne veut pas dire que je dis que l’oreille (le bâton) sonne mal. Pour la conception ouverte, je pense que les écouteurs ont un son impressionnant et certaines personnes préféreront la nature spacieuse de l’audio. Une chose qui m’a particulièrement surpris est la façon dont le son ne change pas beaucoup si les bourgeons se déplacent, car je m’attendais à ce qu’il y ait un point idéal qui pourrait facilement être perdu.

Si vous avez des problèmes avec les embouts auriculaires, avoir des écouteurs qui ne tombent pas ou ne causent pas d’inconfort est certainement une meilleure option, tant que vous n’êtes pas une tête de basse écoutant de l’EDM (musique de danse électronique) tout le temps.

Les écouteurs économiques n’ont pas souvent de fonctionnalités supplémentaires, mais vous bénéficiez ici d’une détection intra-auriculaire, de sorte que la musique s’interrompra automatiquement si vous retirez les écouteurs et reprendra lorsque vous les remettrez. Cela fonctionne très bien, mais vous pouvez l’éteindre si cela vous irrite.

Il existe également la technologie Clear Voice pour les appels, utilisant un trio de micros. Rien ne dit que les algorithmes mis à jour peuvent filtrer le bruit de choses comme le vent et les foules.

Bien que je dirais que l’oreille (Stick) convient aux appels, il existe de meilleures alternatives telles que le Jabra Elite 3 si vous utilisez beaucoup des écouteurs à cette fin.

Logiciel

Téléphone (1) intégration

Application Rien X

Si vous possédez un téléphone (1), il n’est pas nécessaire de télécharger quoi que ce soit car les paramètres et les commandes sont intégrés au système d’exploitation.

Je n’ai pas le téléphone (1), j’utilise donc la nouvelle application Nothing X. La configuration est simple et ceux qui ont Android obtiendront Fast Pair et il y a aussi Microsoft Switch Pair, mais notez que l’application est également disponible pour iOS.

Dans l’ensemble, l’application est simple et facile à utiliser, vous permettant d’accéder aux niveaux de batterie (mais pas pour le boîtier) et aux commandes.

Vous disposez de quatre commandes par oreillette pour jouer avec, y compris la double pression légèrement plus délicate qui n’a par défaut aucune action, mais vous voudrez peut-être la configurer pour déclencher un assistant vocal.

L’application vous donne également accès à l’égaliseur ainsi qu’à des paramètres tels que la détection intra-auriculaire et la recherche de mes écouteurs. Si vous avez un téléphone (1), le mode à faible latence sera automatiquement activé lorsque vous utiliserez le mode jeu.

Autonomie et charge de la batterie

Sept heures sur les bourgeons

22 de plus avec l’étui

Charge rapide

L’oreille (bâton) dure jusqu’à sept heures à partir des bourgeons eux-mêmes avec 22 heures supplémentaires dans le boîtier, ce qui donne un total de 29 heures – un peu moins que les 34 heures de l’oreille (1). Avec une charge rapide, vous pouvez obtenir deux heures de lecture à partir d’une charge rapide de 10 minutes.

Je dirais que les revendications de la batterie sont assez précises et que vous pouvez même obtenir plus de temps en fonction de votre utilisation, car j’ai souvent constaté que j’avais environ une heure d’écoute pour 10 % de charge. Ils durent certainement plus longtemps que de nombreux rivaux.

En raison de la conception du boîtier, il n’y a pas de charge sans fil comme l’oreille (1), mais c’est de toute façon rare sur le marché du budget – bien que les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro l’offrent.

Vous devrez charger le boîtier via le port USB-C à l’extrémité et bien que le câble fourni soit très agréable – tressé et recouvert de plastique – il est frustrant à 25 cm.

Prix ​​et disponibilité

Comme mentionné en haut, les Ear (Stick) sont désormais les écouteurs les moins chers de Nothing à 99 $ / 99 £ / 119 €. L’Ear ​​(1) coûte désormais 149 $/149 £/149 €, soit 50 % de plus qu’au lancement.

Vous pouvez les obtenir à partir du 4 novembre à partir du boutique officielle dans plus de 40 pays dont les États-Unis – où Nothing ne vend pas son téléphone (1).

Au Royaume-Uni, vous pouvez les acheter auprès de Smartech chez Selfridges, O2Mode brune, John lewis et Farfetch.

Les rivaux au design ouvert tels que les Samsung Galaxy Buds Live et les Huawei Freebuds 3 sont plus chers, mais vous pouvez trouver d’autres options dans notre tableau des meilleurs écouteurs sans fil à petit budget.

Verdict

Il est un peu difficile de donner un verdict solide quant à savoir si vous devriez acheter un produit comme l’Ear (Stick) ou non, car la réponse dépend en grande partie du type d’écouteurs que vous recherchez.

Ce qu’ils ne sont définitivement pas, c’est un remplacement de l’oreille (1). Au lieu de cela, ils offrent un style d’expérience très différent.

Pour une conception ouverte, je suis impressionné par le confort et la sécurité de ces écouteurs, ainsi que par la qualité de leur son sans avoir à les positionner dans un endroit précis.

Le boîtier est soigné mais n’a pas de charge sans fil, et vous manquez également de suppression active du bruit – ce qui signifie que si vous recherchez des écouteurs avec des basses en plein essor et que vous les utiliserez dans les transports en commun ou dans un bureau bruyant, alors l’oreille (Bâton) ne sont pas pour vous.

Cependant, si vous aimez l’idée d’écouter pendant de longues périodes sans fatigue et un son spacieux où vous pouvez entendre les choses autour de vous dans une certaine mesure, cela pourrait être parfait.

