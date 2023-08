Examen de Monster DNA Max: l’accent est mis sur les performances, pas sur les spécifications

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité de construction solide

Chargement sans fil

Son mono magnifique Les inconvénients La base étroite rend le haut-parleur un peu instable

Pas de prise en charge des codecs AAC ou aptX

Les invites vocales sont très bruyantes Notre avis Le Monster DNA Max est un haut-parleur Bluetooth sans fioritures qui combine un son solide et une facilité d’utilisation, et il est maintenant disponible dans de nombreuses couleurs amusantes.

Le marché des haut-parleurs sans fil regorge de modèles Bluetooth similaires et ternes qui peuvent être difficiles à distinguer. Le Monster DNA Max est une alternative exceptionnelle à la foule, avec un design unique, des fonctionnalités impressionnantes et d’excellentes performances audio.

Monster Audio s’est d’abord fait un nom dans les câbles audio et les alimentations haut de gamme avant de révolutionner les marchés des écouteurs et des haut-parleurs sans fil en tant que société qui a développé et fabriqué Beats by Dre. La société a récemment abandonné les écouteurs supra-auriculaires de sa gamme, mais elle continue de rencontrer du succès avec les haut-parleurs et les écouteurs sans fil.

Le DNA Max n’est pas conçu pour une écoute critique, mais il est idéal pour les listes de lecture Spotify, produisant un son agréablement épais avec d’excellents bas médiums et aucune distorsion dans les aigus.

Monster vient d’annoncer cinq nouvelles couleurs en édition limitée pour le DNA Max et ses plus petits haut-parleurs Bluetooth DNA One, décrivant les nouveaux tons comme un bleu saisissant, un vert vif, un orange vif, un violet royal et un rouge ardent. Celles-ci s’ajoutent aux versions blanches et noires déjà disponibles.

Concevoir et construire

Le haut-parleur Monster DNA Max est désormais disponible en bleu éclatant, vert vif, orange vif, violet royal et rouge ardent. Monstre

Le DNA Max est conçu pour se tenir sur une extrémité, avec une base étroite. Le haut-parleur mesure 8,7 x 4,4 x 3 pouces (HxLxP) et ne pèse que 2,43 livres. Il n’y a pas de poignée intégrée et le combo circonférence/poids peut rendre le DNA Max un peu difficile à saisir et à transporter. Heureusement, il y a un poste pour la sangle de transport assortie. Sauf si vous avez de très grandes mains, vous voudrez utiliser la sangle. Une option encore meilleure pourrait être la mallette de transport moulée à 39,99 $ de Monster avec sangle.

Le haut, le bas et le côté du DNA Max sont fabriqués à partir d’un matériau en caoutchouc robuste. Si vous êtes préoccupé par l’apparence à long terme de votre haut-parleur, l’unité blanche semble destinée à ramasser les taches et les marques qui n’apparaîtraient pas sur la noire. La grille en tissu est en plastique et non en tissu, ce qui la rend relativement indestructible. Le DNA Max a un indice IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière. Il flotte également dans l’eau, il peut donc être utilisé en toute sécurité au bord de la piscine ou sur un bateau.

Le haut-parleur dispose d’une batterie Li-ion de 4 400 mAh qui a fourni un peu plus de 12 heures de lecture sur une charge complète, et il a fallu cinq heures pour y arriver après que sa batterie ait été vidée. Le DNA Max est conçu pour fonctionner avec une base de chargement sans fil Qi personnalisée, même si je n’ai eu aucun problème à me recharger à partir d’autres bases Qi autour de ma maison. Monster comprend un câble USB-C et un chargeur mural. Le port USB-C sur le côté de l’appareil peut également être utilisé pour charger le haut-parleur ou servir de port de charge pour un téléphone.

Le bas du haut-parleur Monster DNA Max est rainuré pour s’adapter à la base de chargement sans fil incluse. James Barber/Fonderie

Le DNA Max a un son omnidirectionnel généré par deux haut-parleurs de 15 watts et une paire de radiateurs passifs. Cette conception signifie que vous devrez utiliser le haut-parleur verticalement, ce qui peut être un peu problématique car le DNA Max est un peu lourd. Vous aurez besoin d’une surface plane, sinon le haut-parleur pourrait tomber sur le côté.

Il y a quatre boutons sur le dessus de l’appareil, y compris de grands « plus » et « moins » pour contrôler le volume. Les utilisateurs peuvent passer à la piste suivante ou passer à la piste précédente en appuyant sur le bouton plus ou moins pendant deux secondes. Il y a un bouton multifonction qui allume et éteint l’appareil et contrôle la lecture et la pause. Le bouton M contrôle le mode Monster Share Party, qui permet aux utilisateurs de synchroniser plusieurs haut-parleurs Monster DNA.

Le Monster DNA Max dispose de commandes faciles à utiliser sur le dessus du haut-parleur sans fil. James Barber/Fonderie

Vous pouvez prendre des appels téléphoniques pendant que l’enceinte est connectée, grâce à un microphone intégré. Répondez ou raccrochez les appels d’une simple pression sur le bouton d’alimentation ou rejetez un appel entrant d’une simple pression de deux secondes.

Il existe des invites audio et vocales qui vous permettent de connaître l’état du haut-parleur lors de la mise sous tension ou hors tension et de la connexion. Ces invites sont bruyantes, si bruyantes que certains utilisateurs pourraient les trouver ennuyeuses.

Une alternative plus petite

Il existe deux modèles dans la série Monster DNA : le DNA One à 150 $ (à gauche) et le DNA Max à 180 $ (canette de boisson givrée entre les deux pour l’échelle). James Barber/Fonderie

Le haut-parleur Monster DNA One à 150 $ mesure 6,1 x 4,4 x 3 pouces et pèse 1,5 lb. Cette hauteur et ce poids réduits le rendent beaucoup plus facile à manipuler, mais il comprend toujours le poteau et la sangle fournis avec le DNA Max. Il y a aussi un étui de transport moulé à 29,99 $. Il a une batterie plus petite mais offre un temps de lecture similaire grâce à ses deux pilotes de 10 watts. Les deux modèles utilisent la même base de recharge.

Le DNA One a un centre de gravité plus bas, il est donc moins susceptible de basculer. Il est plus facile à transporter que le DNA Max mais ne peut pas tout à fait égaler les performances du plus grand haut-parleur aux volumes les plus élevés. Si je suis obligé de choisir, je pourrais choisir la plus petite unité malgré le son plus puissant du DNA Max.

Faire la fête avec le DNA Max

Le côté du Monster DNA Max comporte un port USB-C bidirectionnel qui peut être utilisé pour recevoir une charge pour le haut-parleur ou pour charger un téléphone branché sur le port. James Barber/Fonderie

Quel est le meilleur moyen d’inciter les utilisateurs à acheter une flotte de vos haut-parleurs ? Ajoutez une fonction qui leur permet de connecter en guirlande jusqu’à 99 haut-parleurs pour un festival audio. Le mode Monster Share Party est la version de cette fonctionnalité incluse avec le DNA Max.

Allumez votre haut-parleur principal et laissez-le se connecter à votre source Bluetooth. Allumez toutes les autres enceintes que vous souhaitez inclure dans votre enceinte, puis appuyez sur le bouton M de votre enceinte principale pendant deux secondes. Appuyez une fois sur le bouton M de tous les autres haut-parleurs et ils devraient se connecter.

Ce type de fonctionnalité peut être difficile, quelle que soit la société qui fabrique les haut-parleurs, mais l’appariement Monster était plus cohérent que ce que j’ai rencontré chez d’autres marques. Monster note utilement que les utilisateurs doivent redémarrer le processus si l’appairage ne s’est pas terminé dans les 30 secondes.

Le DNA Max est un haut-parleur mono et le jumelage avec un autre DNA Max ou un autre haut-parleur Monster compatible ne crée pas de paire stéréo. Vous reproduisez simplement la lecture mono du haut-parleur principal.

Écouter le DNA Max

Monster ne vante aucune spécification sans fil pour le haut-parleur DNA Max, car cet appareil ne plaira pas à quiconque cherche à maximiser les spécifications de son Bluetooth. Le haut-parleur utilise Bluetooth 5.1 et ne prend en charge que le codec SBC basse résolution. Il n’y a pas d’AAC, LDAC, aptX ou tout autre codec qui promet une expérience « Bluetooth haute résolution ».

Monster n’a pas créé d’application pour contrôler le haut-parleur, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen d’ajuster l’égaliseur ou de modifier d’autres paramètres. L’expérience que vous obtenez sera toujours celle que vous appréciez la première fois que vous l’allumez et que vous vous connectez à une source.

Je n’ai pas de problème avec cela, et j’irai jusqu’à dire que c’est un antidote bienvenu au mythe selon lequel les haut-parleurs sans fil monophoniques ont besoin des mêmes fonctionnalités que les composants stéréo haut de gamme ou même les écouteurs de niveau intermédiaire.

Le haut-parleur Monster DNA Max est livré avec un câble USB-C et une base de chargement. James Barber/Fonderie

Le DNA Max n’est pas conçu pour une écoute critique, mais il fait un excellent travail avec les listes de lecture Spotify, la radio en streaming, les livres audio ou les podcasts. En écoutant de la musique, le son est agréablement épais avec d’excellents bas médiums et aucune distorsion dans les aigus à un volume d’écoute normal.

Si vous cherchez à gonfler les basses à un volume maximum, vous obtiendrez une distorsion sans aucune augmentation notable des graves. La physique fait obstacle ici. Si vous recherchez ce fond en plein essor, vous aurez besoin de plus de puissance et de woofers discrets ou d’un radiateur passif plus grand.

Devriez-vous acheter le Monster DNA Max ?

Le DNA Max offre une connectivité Bluetooth fiable, un son mono solide, une charge sans fil Qi et une grande variété de couleurs saisissantes. Appuyez sur le bouton d’alimentation et vous êtes prêt à partir après la connexion du haut-parleur. Vous pouvez identifier les commandes au toucher et ne jamais avoir à vous soucier de l’eau ou de la saleté si vous l’utilisez à l’extérieur.

Il n’y a pas de support pour les codecs plus avancés, pas d’application pour le réglage de l’égaliseur et pas de capacité stéréo lorsque le DNA Max est couplé avec un autre haut-parleur. Il y a un argument selon lequel l’absence de ces fonctionnalités rend ce haut-parleur plus facile à utiliser. Au cours des dernières semaines de tests, le DNA Max s’est avéré être une option d’écoute sans tracas avec un excellent son.

Ni les haut-parleurs DNA Max ni les haut-parleurs DNA One ne le couperont en tant que haut-parleurs de fête. Leur volume optimal est plus adapté à une écoute personnelle ou en petit groupe. En tenant compte de cela, je pourrais donner un léger avantage au DNA One pour ma propre écoute, même si je donnerais exactement la même note aux deux haut-parleurs. Si l’ensemble de fonctionnalités est attrayant, le DNA Max et le DNA One sont d’excellents haut-parleurs sans fil.

Si ce n’est pas le haut-parleur pour vous, consultez notre tour d’horizon des meilleurs haut-parleurs Bluetooth que nous avons testés pour plus de recommandations.

Cette revue a été publiée pour la première fois sur TechHive.