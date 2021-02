Examen de ‘Mafia Inc’: l’entreprise qu’ils ont choisie

«Mafia Inc» a été officiellement inspiré par un livre non fictif sur la mafia canadienne. Le film et ses personnages sont de la fiction, cependant, et leur inspiration non officielle semble être d’autres films de foule. Il faut des cuivres pour braconner sur le gazon détenu de manière décisive par « The Godfather » et « Goodfellas », et le réalisateur, Daniel Grou, qui passe par Podz, mérite d’être félicité pour avoir livré une saga qui n’est jamais terne malgré des rythmes trop familiers.

Hormis le multilinguisme (la distribution forte évolue de manière fluide entre le français, l’anglais et l’italien), la cruauté et l’ingéniosité de la violence sont ce qui distingue le plus «Mafia Inc», qui peut être difficile à surveiller même pour ce genre. Pour le meilleur ou pour le pire, Grou a le don de mettre en scène la brutalité et de faire passer son film sur une ou deux pistes de Joy Division.

Mafia Inc

Non classé. En français, anglais et italien, sous-titré. Durée: 2 heures 23 minutes. Sur cinémas virtuels et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.