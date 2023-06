Examen de l’Obsbot Tiny 2 : la webcam 4K coûteuse offre une tonne de fonctionnalités

Comment surmontez-vous un webcam déjà surnommé « Minuscule 4K« ? Avec une plus petite, natch. La deuxième génération de sa webcam 4K d’Obsbot, qui offrait également un suivi physique amélioré par l’IA – elle tourne pour vous suivre – est une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur à presque tous les égards. Mais l’Obsbot Le Tiny 2 4K est également proposé à un prix nettement plus élevé : 329 $ avec un étui de transport fourni. Il existe également une télécommande en option.

Lori Grunin/Crumpe

Le prix ne serait pas un tel point de friction s’il était de premier ordre à tous égards.

D’une part, il a certainement le meilleur suivi et autofocus que j’ai vu, avec la possibilité de suivre non seulement votre tête, mais aussi des zones, avec des préréglages comme le haut du corps, le bas du corps et « sans tête » (ce qui me fait juste peur) , et vous pouvez créer des zones personnalisées. Non seulement il suit bien à presque tous les égards, se déplaçant en douceur et naturellement d’une position à une autre, mais la mise au point automatique à détection de phase ne pulse pas comme le système basé sur le contraste AF que l’on trouve dans de nombreuses webcams. Ce serait bien de pouvoir définir l’intervalle qu’il enregistre avant de décider que vous avez réellement déménagé ; le défaut semble juste un cheveu trop long avant qu’il ne pense « OK, elle a bougé et pas seulement tremblé. »

Mais pendant qu’il est mieux qu’avant, le micro n’est toujours pas génial, même pour une webcam, qui a tendance à avoir des micros meh ; comme les doubles micros sont omnidirectionnels, ils captent beaucoup de bruits parasites et la réduction du bruit surtraite le son afin de le supprimer.

Et le Tiny 2 est bon, mais je pense que le Lien Insta360 et Razer Kiyo Pro Ultra – les deux encore relativement chers à 300 $ – ont une meilleure exposition (ils ont tous deux des capteurs plus grands, 1/1,2 pouce par rapport au 1/1,5 pouce d’Obsbot), une balance des blancs et des profils de bruit. Par défaut, c’est un peu trop contrasté, avec des tons de peau légèrement décalés, et bien que la vidéo en basse lumière ne soit pas bruyante, elle est exacerbée par le contraste.

Vous pouvez effectuer des réglages manuels dans le logiciel, y compris le réglage indépendant de la vitesse d’obturation et de la sensibilité ISO, la modification du contraste ou le réglage d’une balance des blancs manuelle, mais aucune de ces solutions n’est bonne en éclairage variable et la balance des blancs manuelle ne fonctionne jamais correctement.

Ce sont des endroits où les webcams pourraient vraiment bénéficier d’une certaine IA – pour reconnaître le ton qu’elle devrait cibler, comment atteindre une balance des blancs spécifique demandée par l’utilisateur compte tenu des sources de lumière multiples et changeantes, quand (et comment) façonner la plage de captage du micro d’uni- à omnidirectionnel et ainsi de suite.

Comme le Tiny 4K et certains concurrents, le Tiny 2 dispose de commandes gestuelles en plus de la commande vocale. Mais je trouve la commande vocale bien plus utile que les gestes ; J’agite beaucoup mes mains tout en parlant, ce qui a tendance à entraîner des choses comme un zoom indésirable et inattendu au milieu d’une diatribe.

De plus, je souhaite vraiment que le positionnement du cardan soit contrôlable par la voix. Le joystick virtuel que vous manipulez dans le logiciel a un mouvement flottant, ce qui entraîne des sauts trop petits ou soudains lorsque vous essayez de l’ajuster avec la souris. Et vous ne pouvez pas verrouiller un axe, ce qui signifie que lorsque vous essayez de faire un panoramique, vous finissez inévitablement par basculer.

Vous pouvez le régler à un angle assez aigu, ce qui est agréable si vous souhaitez l’utiliser pour le bureau ou le suivi des mains ainsi que pour votre tête. Lori Grunin/Crumpe

La webcam possède également une variété de fonctionnalités inhabituelles, notamment des modes de prise de vue sur votre bureau, le suivi des mains, la fixation sur un tableau blanc et le suivi de plusieurs personnes. Contrairement aux webcams qui suivent numériquement, une base pivotante lui permet de couvrir une plus large gamme de mouvements sans la dégradation du suivi numérique. Cela lui permet également de gérer une gamme beaucoup plus large de mouvements verticaux, ce qui permet des choses comme le mode bureau.

Obsbot a ajouté un large éventail d’ajustements de « beauté » – retouches de peau réglables et remodelage du visage, de la tête et des parties du corps – et des effets de filtre de couleur à son logiciel. Tous ces éléments, ainsi qu’une option d’arrière-plan flou, ne fonctionnent qu’avec la caméra virtuelle Obsbot (car ils sont rendus dans un logiciel) et uniquement en 1080p.

La retouche de base du visage n’est pas mauvaise, même si j’aimerais pouvoir ajuster le teint de la peau, pas seulement l’agressivité de l’effet global. Et la plupart des filtres ne sont pas très extrêmes ; dans certains cas, je ne pouvais vraiment pas dire ce qu’il avait fait. Mais le flou d’arrière-plan n’a pas l’air très bon : il a du mal à décider quoi masquer, mais pas pire que Zoom, mais combiné avec le faux flou, il semble un peu maladroit.

Je souhaite également que le Tiny 2 propose un mode 1440p en plus du 1080 30/60fps et du 4K 30fps, qui devient populaire dans les webcams destinées au streaming. Cela vous donne une meilleure qualité et potentiellement une option de fréquence d’images plus élevée, sans la charge imposée à votre système par 4K.

Il y a des caractéristiques de l’Obsbot Tiny 4K qui le distinguent, comme la combinaison de la rotation et de l’inclinaison robotiques plus la construction en métal, qui manque au Razer Kiyo Pro Ultra, et l’angle de montage extrêmement flexible, que l’Insta360 et le Razer manque, ou la caméra virtuelle avec ses effets d’affinage, de lissage et de couleur. Et les excellentes performances de mise au point automatique et de suivi en font une considération primordiale pour les présentations debout. Mais pour la gamme de prix, je pense vraiment que l’Insta360 et le Razer sont en tête pour la qualité d’image.