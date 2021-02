Streaming sur Netflix après un box-office réussi à Taiwan, le film suit Lin Shoying (Chen Shu-fang), un restaurateur dont la famille est confrontée à un certain nombre de crises au cours de cette histoire lente. Mais son plus grand chagrin survient dans les premières minutes, lorsque son 70e anniversaire est interrompu par la mort de son ex-mari. Alors que Shoying organise à contrecœur ses funérailles, elle jure en privé de retrouver son dernier partenaire romantique.

Dans le mélodrame taïwanais «Little Big Women», une matriarche et ses trois filles adultes pleurent une perte compliquée. Au début du film, les sœurs apprennent que leur père, longtemps absent de leur vie, est décédé. Embrassant la sentimentalité dans chaque scène, ce film parfois attachant et souvent écoeurant examine ce que signifie pleurer quelqu’un qui était déjà parti.

Ses filles font face à leurs propres drames. L’aîné, Ching (Hsieh Ying-xuan), rencontre des problèmes de santé. Jiajia (Sun Ke-fang) n’aime pas la nervosité de Shoying. Et le docteur à succès Yu (Vivian Hsu) met une pression excessive sur sa propre fille, la ensoleillée Clementine (Buffy Chen). Alors que les sœurs se débattent, le réalisateur Joseph Chen-chieh Hsu poigne de petits moments d’humour – le plus mémorable, un cafard qui apparaît lors d’une cérémonie d’encens – au milieu de la détresse.

Mais même ces charmes s’enlisent dans le schmaltz du film. Une caméra panoramique douce et une partition fade traitent chaque scène d’émotion, et à plus de deux heures, les voyages des femmes s’éternisent. À la fin, «Little Big Women» a perdu tout sentiment de pouvoir réparateur – tout ce qui enregistre est de l’ennui.

Petites grandes femmes

Non classé. En mandarin et hokkien, avec sous-titres. Durée: 2 heures 3 minutes. Regardez sur Netflix.