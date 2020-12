En son cœur, le film – écrit par la romancière Deborah Eisenberg – est une sorte de mystère: Alice de Streep, une romancière lauréate du prix Pulitzer, devrait recevoir un prix prestigieux au Royaume-Uni. Parce qu’elle ne peut pas voler pour des raisons de santé, l’éditeur choisit de la réserver sur un paquebot pour s’y rendre, et lui permet à contrecœur d’amener trois compagnons.

Elle invite deux vieux amis, Barbara et Susan (jouées par Bergen et Wiest), avec qui elle n’a pas communiqué depuis des décennies, créant un puzzle sur pourquoi elle a offert et pourquoi ils (surtout Barbara) ont accepté.

«Voici pour reprendre la conversation là où nous nous sommes arrêtés», dit Alice alors que le voyage commence, ce qui ne fait que soulever plus de questions.

Le groupe est complété par son neveu, Tyler (Lucas Hedges), et subrepticement, un représentant de l’éditeur (« Crazy Rich Asians » Gemma Chan), qui l’utilise essentiellement pour essayer de tordre une suite au plus grand travail d’Alice, tandis que le enfant frappé tombe amoureux d’elle dans le processus.

L’idée des amitiés féminines – et ce qui peut les torpiller – n’est guère nouvelle. En effet, Bergen a joué dans un film de 1981, « Rich and Famous », qui a jeté son opposé Jacqueline Bisset dans un scénario quelque peu similaire.

Pourtant, alors que « Let Them All Talk » (un titre fade) avance, cela devient de plus en plus engageant, et ne donne pas vraiment une fin particulièrement hollywoodienne. Soderbergh suscite également des performances merveilleusement naturelles de ses pistes – construites avec une vaste improvisation – à commencer par la résistance de Barbara à prendre du thé ou du café avec Alice, alimentant les spéculations sur la rancune persistante qui les a séparés.

Lors d’entretiens, les directeurs ont noté que le film avait été tourné à un prix relativement restreint, pendant quelques semaines alors que le navire faisait son passage. Le fait que la plupart des gens raisonnables préfèrent regarder une croisière maintenant plutôt que de risquer d’en réserver une est soit un bonus supplémentaire soit une distraction, faites votre choix.

Pour Streep – qui a également fait équipe avec Soderbergh sur « The Laundromat » de l’année dernière – la juxtaposition de ce film en streaming et d’une autre partie d’un jour, « The Prom » de Netflix, offre un rappel à la fois de sa gamme et pourquoi elle reste dans un tel forte demande. Ici, elle est retenue au point de se resserrer; là, elle est une actrice bruyante et narcissique dans ce dernier, chantant des airs de spectacle.

Aidé par un score enjoué de Thomas Newman, « Let Them All Talk » parvient à être à la fois assez jetable et très divertissant. Et il a probablement trouvé la bonne maison sur HBO Max, où un public averti peut suivre le flux – ou le flux – à son propre rythme.

« Let Them All Talk » sort le 11 décembre sur HBO Max, qui, comme CNN, est une unité de WarnerMedia.