Écrit et réalisé par John Lee Hancock et mettant en vedette Denzel Washington en tant que professionnel fatigué avec un instinct vif et une conscience battue, «The Little Things» est un retour en arrière sans excuse. Il rumine les effets psychologiquement et spirituellement néfastes du travail de la police alors que ses deux principaux détectives (Rami Malek aux côtés de Washington) poursuivent un meurtrier insaisissable et malin de femmes. Vous pourriez penser à «Se7en» ou «Zodiac» ou à une saison perdue de «True Detective», bien que ce film soit moins stylisé que n’importe lequel d’entre eux.

Une note lors de la première scène de «The Little Things» – une ouverture froide efficace, pleine de danger et de suspense – indique que nous sommes en 1990. Au début, je pensais que cela signifiait que l’action allait rapidement sauter dans le présent, mais à la place le film, qui se déroule principalement à Los Angeles, s’installe dans une version assez générique du passé semi-récent, revenant parfois à quelques années plus tôt.

Et c’est en partie parce que «The Little Things» est à la fois un retardataire et un précurseur. (Le temps est un cercle plat, doncha sais.) Hancock a écrit le scénario il y a près de 30 ans, et dans les années 90, les réalisateurs possibles étaient Steven Spielberg et Clint Eastwood. Hancock a écrit les scripts de deux films d’Eastwood au cours de cette décennie, «A Perfect World» et «Midnight in the Garden of Good and Evil». Plus récemment, il a réalisé «The Blind Side», «Saving Mr. Banks» et «The Highwaymen».

Vous avez le sentiment que ce n’était pas toujours le cas. Vous avez ce sentiment en partie parce que vous avez déjà vu Denzel Washington dans ce genre de rôle, mais les grands peuvent jouer des variations infinies sur le même thème. Lorsque Deke se rend à Los Angeles pour une affaire de police non pertinente, nous apprenons qu’il était autrefois un homicide du LAPD. Il reçoit un accueil mitigé. Le capitaine (Terry Kinney) peut à peine se tenir debout pour le regarder. L’ancien partenaire de Deke (Chris Bauer) et le médecin légiste (Michael Hyatt) le saluent chaleureusement, mais leur gentillesse est bordée de pitié et de déception.

Non pas que les vêtements de l’homme lui conviennent. Cela fait partie de la texture de la performance. Joe Deacon, généralement appelé Deke, commence le film en tant qu’adjoint du shérif dans une étendue poussiéreuse de la vallée centrale de Californie. L’uniforme kaki ne lui fait aucune faveur, et Deke se porte comme un homme fléchi sous un long fardeau – rond dans les épaules, épais au milieu, lent et lourd dans sa foulée.

Mais Leto, en tant que « mordu du crime » avoué avec un comportement effrayant et calme, n’est pas mauvais. Malek en tant que Jim Baxter, un détective zélé et ambitieux de Los Angeles flirtant avec la carrière et la catastrophe personnelle, est également très bien. Mais de qui on rigole? Ce film est un manteau qui a été suspendu dans le placard pendant des décennies en attendant que Washington l’enfile.

Deke s’associe à Baxter pour traquer un tueur qui s’attaque aux jeunes femmes, qui ont peut-être été actives lorsque Deke était dans la force. (Le flic qui semble être le véritable partenaire de Jim, joué par Natalie Morales, n’a pas grand chose à faire). L’affaire prend des virages attendus, et d’autres moins, mais à mesure que les indices et les pistes s’accumulent, l’intérêt du film est moins de savoir qui l’a fait que de ce qu’il fait aux détectives. Il y a quelque chose d’Eastwoodien non seulement dans la mise en scène propre et sans prétention de Hancock, mais aussi dans l’univers éthique qu’il esquisse. La ligne entre le bien et le mal est claire, mais cela ne bannit pas l’ambiguïté morale ni ne sauve les justes de la culpabilité. Il ne garantit pas non plus la justice.

C’est une idée lourde, et «The Little Things» ne gagne pas tout à fait son poids. Grâce au métier de Hancock et à la discipline des acteurs, c’est plus que regardable, mais il est peu probable que vous soyez hanté, dérangé ou même surpris. Vous n’avez jamais vu cela exactement auparavant. C’est juste comme ça.

Les petites choses

Noté R. Âmes torturées et corps torturés. Durée: 2 heures 7 minutes. Dans les théâtres et sur HBO Max. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.