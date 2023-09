Examen de l’émetteur Bluetooth Twelve South AirFly Pro : ne volez pas sans lui

Les voyages en avion sont formidables. C’est rapide et cela donne aux voyageurs accès à un monde de nouvelles aventures et de nouvelles cultures. Mais voler en lui-même n’est pas toujours l’expérience la plus agréable, et il existe un décalage frustrant entre la technologie disponible pour la personne moyenne et ce qui se trouve à bord d’un avion moyen. Les avions long-courriers, en particulier, ont généralement plus de dix ans. Le problème se pose donc : que faites-vous avec vos écouteurs Bluetooth lorsque vous souhaitez regarder l’un des films et émissions de télévision obsolètes disponibles sur le système de divertissement à bord ?

8.5 Douze Sud AirFly Pro Comme Vous permet de connecter des écouteurs Bluetooth à n’importe quoi

Connexion facile

Longue durée de vie de la batterie Je n’aime pas La version Pro est chère

Très léger décalage

La première option concerne les écouteurs gratuits disponibles sur de nombreux vols. Ceux-ci sont universellement terribles, et à moins que vous ne voyagiez en classe affaires, ils ne suppriment certainement pas le bruit. Même les écouteurs Bluetooth bon marché sont probablement meilleurs que ceux qu’ils offrent dans l’avion.

L’option suivante est un émetteur Bluetooth comme l’AirFly Pro de Twelve South. Ceux-ci ont une prise jack 3,5 mm à une extrémité et se connectent sans fil à vos écouteurs BT. Avec ceux-ci, vous pouvez connecter vos écouteurs BT à n’importe quel appareil doté d’une sortie analogique. Cela inclut non seulement les avions, mais tout ce qui possède une prise casque.

Après avoir utilisé l’AirFly Pro, j’ai découvert qu’il était devenu un élément indispensable de mon kit. Cela me permet de garder mes écouteurs filaires à la maison.

Utilisé

Test de l’AirFly à mi-chemin de l’autre côté de l’Atlantique. Geoffrey Morrison/CNET

AirFly Pro est livré avec des instructions faciles à comprendre, un capuchon pour la prise jack 3,5 mm avec une boucle porte-clés et un câble de chargement USB. Vous vous attendriez à ce qu’un appareil comme celui-ci utilise l’ancienne connexion Micro-USB, mais heureusement, il utilise l’USB-C. Il y a aussi une petite pochette pour transporter le tout.

Il y a un bouton et une bascule sur l’AirFly. La bascule bascule entre les deux modes de l’appareil. Pour un vol, vous aurez besoin du mode « TX », dans lequel l’AirFly agit comme un émetteur. Le mode « RX » le transforme en récepteur, vous permettant d’envoyer l’audio de votre téléphone ou tablette vers tout ce qui possède une entrée analogique « AUX », comme votre voiture.

L’AirFly en action. Geoffrey Morrison/CNET

Je recommande de désactiver le Bluetooth de votre téléphone pour faciliter la connexion de vos écouteurs à l’AirFly. Une fois connecté à la prise casque, il vous suffit d’appuyer et de maintenir l’unique bouton. Une petite LED clignote en blanc et en orange. À ce stade, vous mettez vos écouteurs en mode couplage. La manière de procéder varie. Parfois, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le boîtier avec les écouteurs toujours à l’intérieur, d’autres fois, il y a des boutons sur lesquels appuyer soit sur le boîtier, soit sur les écouteurs eux-mêmes. Les instructions d’AirFly préviennent que cela pourrait prendre jusqu’à 90 secondes. Il en a fallu environ 45 pour l’appairer avec certains Sony WF-1000XM4, mais seulement environ 10 lorsque j’ai ajouté une paire de Status Between 3ANC. Et puis… ça marche. Vous pouvez ranger vos écouteurs, éteindre l’AirFly et ils se reconnecteront lorsque vous les rallumerez.

L’AirFly se recharge via USB-C. Geoffrey Morrison/CNET

Côté son, je n’ai rencontré aucun problème, et avec un appareil comme celui-ci, vous êtes principalement limité par la source médiocre (également connue sous le nom de système audio de l’avion). Lors de mes tests, je n’ai subi aucune interruption ni aucun autre problème de connexion connexe. La seule chose que j’ai remarquée, cependant, était une légère erreur de synchronisation labiale. Il s’agit d’un problème inhérent au Bluetooth, sauf si vos écouteurs et la source disposent d’une faible latence Bluetooth.

J’ai décidé de tester la quantité de delay en jouant un motif de test sur mon ordinateur portable et voir quel était le retard avec les XM4 connectés directement (aucun). Ensuite, je les ai connectés à l’AirFly qui était branché sur la prise casque de mon ordinateur portable. Le résultat a été un léger retard, inférieur à un dixième de seconde, selon le test vidéo. Perceptible? Oui, mais à peine. Si vous voyez facilement des erreurs de synchronisation labiale, cela pourrait vous déranger. Cependant, c’était encore dans les limites recommandé par l’industrie plage de +/-22 ms et je doute que la plupart des gens le remarqueraient.

Disponibilité

Vous devriez pouvoir trouver l’AirFly Pro dans les grands magasins d’électronique et en ligne, et vous pourrez probablement le trouver dans les grands aéroports. J’ai acheté le mien en attendant un vol à Heathrow, après avoir cherché sans succès dans plusieurs petits magasins de Londres. L’inconvénient de l’acheter dans un aéroport est bien sûr son prix beaucoup plus élevé. J’ai payé 75 £, soit environ 95 $, alors que le prix sur Amazon est de 55 $. Oui, il vaut certainement mieux acheter à l’avance.

Pour la plupart des gens, l’AirFly SE convient probablement. La durée de vie de sa batterie est plus longue que celle de n’importe quel vol commercial et c’est le moins cher. Douze Sud

Il existe trois versions de l’AirFly : le AirFly SE (35$), AirFly Duo (45$) et AirFlyPro (55 $), qui est celui que j’ai testé. Le SE se connecte à un casque et dispose d’environ 20 heures d’autonomie. Le Duo vous permet de connecter deux paires d’écouteurs et ajoute quelques heures supplémentaires d’autonomie. Le Pro a 25 heures d’autonomie et ajoute le mode transmission. Vous n’aurez peut-être pas le choix si vous l’achetez dans un aéroport, mais si vous l’obtenez à l’avance, le SE convient probablement à la plupart des gens. Ou optez pour le Duo si vous souhaitez regarder quelque chose avec un partenaire ou un inconnu particulièrement suave.

Pour la plupart des gens, le Pro est probablement excessif. Mais si vous souhaitez ajouter Bluetooth à une voiture ou si vous louez une voiture économique ou plus ancienne, cela peut être pratique. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai loué une voiture sans Bluetooth, mais le monde est vaste.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff réalise des visites photographiques de musées et de lieux sympas à travers le monde, notamment des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles, et bien plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses visites et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville et un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.