Examen de l’effectif des 53 joueurs des Vikings : 17 joueurs de bulle se battant pour les dernières places

Samedi soir dernier, alors que l’entraîneur des Vikings du Minnesota, Kevin O’Connell, passait en revue le match préparatoire de son équipe contre les Titans du Tennessee, il s’est retrouvé à réfléchir à l’effectif : le groupe des receveurs larges, la profondeur de la ligne défensive intérieure, et même les porteurs de ballon. On pouvait presque voir les roues tourner, une lumière fluorescente 53 flashant dans son esprit.

Le jour de la coupe arrive. Chaque équipe doit réduire son effectif de 90 joueurs à 53 d’ici mardi prochain. Des décisions difficiles nous attendent, j’ai donc pensé qu’il serait utile d’examiner ceux qui se disputent les places finales.

Nous commencerons cependant par les joueurs apparemment bloqués dans des places :

ALLER PLUS LOIN Qui préféreriez-vous être : les Giants de New York ou les Vikings du Minnesota ?

Verrouillage de la liste

Quart-arrière (3) : Kirk Cousins, Nick Mullens, Jaren Hall

Revenant (2) : Alexander Mattison, Ty Chandler

Arrière (1) : Jambon CJ

Récepteur large (4) : Justin Jefferson, KJ Osborn, Jordan Addison, Jalen Nailor

Extrémité serrée (3) : TJ Hockenson, Josh Oliver, Johnny Mundt

Ligne offensive (9) : Christian Darrisaw, Brian O’Neill, Garrett Bradbury, Ezra Cleveland, Ed Ingram, Austin Schlottmann, Vederian Lowe, Oli Udoh, Blake Brandel

Ligne défensive intérieure (5) : Harrison Phillips, Dean Lowry, Khyiris Tonga, Jonathan Bullard, Jaquelin Roy

Bord (5) : Danielle Hunter, Marcus Davenport, DJ Wonnum, Patrick Jones II, Luiji Vilain

Secondeur intérieur (3) : Jordan Hicks, Brian Asamoah, Ivan Pace Jr.

Cornerback (5): Byron Murphy Jr., Akayleb Evans, Mekhi Blackmon, Joejuan Williams, Andrew Booth Jr.

Sécurité (5) : Harrison Smith, Cam Bynum, Josh Metellus, Lewis Cine, Jay Ward

Spécialistes (3): Greg Joseph, Ryan Wright, Andrew DePaola

Regroupés, cela fait 48 joueurs qui ne devraient pas avoir à s’inquiéter de leur avenir la semaine prochaine.

Bien sûr, il est toujours possible que les Vikings fassent appel à des joueurs extérieurs. Ils ont formé de nombreux porteurs de ballon vétérans (Kareem Hunt et Mike Davis, pour n’en nommer que quelques-uns) et ont exploré la profondeur des cornerbacks (avec Ronald Darby, qui a depuis signé avec Baltimore). De plus, des joueurs comme Cine font face à des blessures, ce qui pourrait pousser le directeur général Kwesi Adofo-Mensah et le front office à faire preuve de créativité dans la façon dont ils complètent les 53 joueurs.

En parlant de 53, les 48 joueurs ci-dessus signifient qu’il reste cinq places à gagner. D’après mes calculs, il y a 17 joueurs que j’appelle « les gars à bulles ». Je vais décrire chacune de leurs situations et, à la fin, faire une prédiction :

Les gars de bulles

RE Brandon Powell : Si vous avez lu cet espace au cours des dernières semaines, vous connaissez le type d’impression que Powell a laissée. Il est arrivé au Minnesota avec une connaissance du système O’Connell, et la transition s’est déroulée sans heurts. Il lâche rarement des passes. C’est un bloqueur volontaire. Il renvoie les bottés de dégagement. Ses compétences et sa fiabilité lui donnent de grandes chances de s’assurer une place dans l’équipe.

RB Kene Nwangwu : Il ne s’est pas entraîné depuis plus de deux semaines en raison d’une blessure non révélée. Pendant ce temps, Chandler a décroché la place de porteur de ballon suppléant lors du match préparatoire à Seattle. Cela laisse Nwangwu dans une position intéressante. Même si les Vikings vont utiliser Ham plus qu’ils ne l’ont fait en 2022, ils auront besoin d’un porteur de ballon n°3. La capacité de Nwangwu à renvoyer également des coups de pied ajoute de la flexibilité à la liste. Là encore, s’il n’est pas en bonne santé, il pourrait être judicieux de pourvoir le poste avec un candidat externe.

LB : Troy Dye : L’année dernière, Dye a participé à 67 pour cent des clichés des équipes spéciales des Vikings. Il a clairement eu un impact sur les matchs de ce côté-là, et aussi ennuyeux que cela puisse paraître, O’Connell et son équipe croient toujours que le succès des équipes spéciales est un contributeur clé pour gagner des matchs en marge. Dye a également réussi une interception le week-end dernier contre les Titans.

WR Jalen Reagor : Les Vikings sont en ligne pour envoyer un choix de cinquième ronde en 2024 aux Eagles de Philadelphie pour Reagor. De plus, il a la garantie d’environ 2,4 millions de dollars cette saison, selon Over The Cap. Ces deux facteurs sont-ils suffisants pour le retenir ? Il connaît l’offensive à un niveau plus profond que la plupart des receveurs suppléants de l’équipe, mais le nombre de joueurs en lice pour des places dans l’équipe pourrait compliquer sa présence parmi les 53 joueurs.

Tout ce dont vous avez besoin c’est d’un @jalenreagor ✋ pic.twitter.com/5VMU9atASc – Vikings du Minnesota (@Vikings) 23 août 2023

CB : NaJee Thompson : Pace a reçu de nombreux éloges pour être une recrue impressionnante non repêchée, mais Thompson a également tenu bon. Le produit de Georgia Southern était un joueur spécial impressionnant, et de nombreuses équipes de la NFL l’ont remarqué. Thompson est entré dans le protocole des commotions cérébrales après le match de samedi soir, mais s’il est en bonne santé, les Vikings pourraient être obligés de l’ajouter à leur unité des équipes spéciales en tant que tireur.

S Théo Jackson : Les Titans ont sélectionné Jackson au sixième tour du repêchage de 2022. Face à une crise dans l’effectif, ils ont tenté de le pousser vers l’équipe d’entraînement, mais les Vikings l’ont arraché. Les entraîneurs des Vikings ont fait l’éloge de lui pendant le camp d’entraînement, en particulier de sa capacité à jouer à plusieurs endroits. Parce que le Minnesota a tellement de sécurités, il pourrait devenir un homme étrange. Mais les Vikings vont probablement masser chaque itinéraire pour le garder avant de faire ce geste.

DL Esezi Otomewo : Adofo-Mensah éliminerait-il un joueur qu’il avait repêché au cinquième tour de son premier repêchage en tant que directeur général ? Otomewo a joué son ballon universitaire au Minnesota et ses qualités athlétiques sont remarquables. Cela dit, il n’a pas encore vraiment décoller. Bien que les Vikings soient susceptibles d’affronter Davenport à l’intérieur, en particulier lors des passes précipitées, un autre joueur de ligne défensive intérieure est logique. La jeunesse d’Otomewo lui donne une chance, mais le fait qu’il soit entré dans le protocole de commotion cérébrale cette semaine – ce qui pourrait le tenir à l’écart du match de samedi contre les Cardinals de l’Arizona – n’aidera pas.

Bord André Carter II : Le Minnesota a garanti à Carter une somme importante en le signant en tant qu’agent libre non repêché. Carter a commencé le camp d’entraînement sur la liste des personnes physiquement incapables de performer. Il est revenu depuis mais a eu du mal à avoir un impact notable. Comme Otomewo, sa silhouette athlétique lui permet de se projeter facilement vers l’avant. Dans le cas de Carter, il a produit ses études universitaires dans l’armée, mais il devra ajouter de la masse pour tenir le coup dans la NFL. L’engagement des Vikings est-il suffisant pour ne pas prendre le risque de le placer dans l’équipe d’entraînement ? Ou vont-ils lancer les dés et devoir boucher d’autres trous ?

ALLER PLUS LOIN Décomposer le film universitaire du rookie Edge Rusher des Vikings Andre Carter II

DT Ross Blacklock : Les Vikings ont échangé un choix de sixième ronde avec les Texans de Houston contre Blacklock et un choix de septième ronde. En d’autres termes, ils l’ont acquis pour des cacahuètes. Pourtant, Blacklock n’a joué que 11 matchs la saison dernière et a obtenu 139 snaps. Son rôle ne semble pas avoir augmenté ce printemps, le plaçant dans une position précaire alors que l’équipe réduit son effectif.

Le porteur de ballon DeWayne McBride : McBride aurait toujours besoin de temps pour apprendre l’offensive – les responsabilités en matière de protection, les longs appels de jeu, et même la façon de lire certaines courses. Pour cette raison, il est tombé au septième tour. Les Vikings aiment son style de course en descente, et il est possible que la multitude de porteurs de ballon sur le marché permette aux Vikings de lui permettre de se développer plus facilement dans l’équipe d’entraînement.

DT Sheldon Day : Peu de joueurs ont fait mieux samedi contre les Titans. Et comme les Vikings ont des combler les lacunes à Phillips et à Tonga, la capacité de Day à se précipiter sur les passes pourrait convenir si le coordinateur défensif Brian Flores estime qu’il a besoin de ces compétences avec des joueurs comme Davenport déjà prêts à le remplacer en cas de besoin.

WR : Triston Jackson : Tout d’abord : Jefferson, Osborn et Jackson sont extrêmement proches. Et, du moins d’après ce que nous avons vu au camp, le temps passé par Jackson avec les deux autres a contribué à élever son jeu. Il a réalisé de nombreuses captures acrobatiques et les quarts lui font confiance pour être au bon endroit au bon moment. Nailor a plus de vitesse de pointe, et le potentiel de retour de punt de Powell lui donne probablement un avantage. Mais Jackson est une option fiable que les Vikings ne voudront pas perdre.

DT TJ Smith : Smith fait partie du groupe de la ligne défensive intérieure à la recherche d’une des dernières places. Les entraîneurs ont fait l’éloge de son éthique de travail et il a parfois eu des clichés avec les partants pendant le camp. Mais d’un point de vue numérique, cela ressemble à une bataille difficile pour un joueur qui n’a obtenu que 42 clichés en carrière dans la NFL.

LB Troy Reeder : Parce que Metellus a parfois occupé une place de secondeur quasi-hors-ballon au camp d’entraînement, il semble juste de se demander : combien de secondeurs hors-ballon les Vikings garderont-ils ? Reeder a de l’expérience et une certaine familiarité avec O’Connell, mais l’émergence de Pace a limité le nombre global d’opportunités, ce qui pourrait affecter Reeder.

LB Tanner Vallejo : Lorsque William Kwenkeu s’est blessé contre Seattle et qu’Asamoah a raté l’entraînement en raison d’une douleur à l’épaule, les Vikings avaient besoin de profondeur. Ils ont signé Vallejo, qui a joué de gros morceaux sur les équipes spéciales pour les Cardinals au cours des trois dernières saisons. Le Minnesota pourrait le déployer dans un rôle similaire s’il avait l’espace.

TE Nick Muse : Septième ronde du premier repêchage d’Adofo-Mensah, Muse a ouvert les yeux pendant le camp d’entraînement. Le problème est que la salle restreinte des Vikings est déjà chargée. Au minimum, ils tenteront de garder Muse dans le bâtiment au sein de l’équipe d’entraînement.

Bord Benton Whitley : Le produit de Holy Cross a montré sa capacité de passe-passe samedi contre les Titans, se frayant un chemin dans de petits espaces, bien qu’il n’ait pas été en mesure d’obtenir le sac. Les Vikings ont ajouté Whitley à leur équipe d’entraînement la saison dernière, et il pourrait revenir à cet endroit en 2023.

Prédiction: Powell, Thompson, Dye, Theo Jackson et un porteur de ballon externe.

(Photo de Brandon Powell : Christopher Mast / Getty Images)

Le Football 100, le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de la NFL de tous les temps, sera mis en vente cet automne. Pré-commandez-le ici.