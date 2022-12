Examen de l’éclairage intelligent connecté WiZ

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Abordable

Lumière de grande qualité

Bonne gamme d’intérieur à choisir entre Les inconvénients Problèmes de couleurs lors de l’utilisation d’Alexa

Certains luminaires sont chers

Gamme limitée de luminaires extérieurs Notre avis WiZ est un système d’éclairage intelligent de qualité supérieure qui est moins cher que Philips Hue et LIFX. L’application est géniale et il existe de nombreuses intégrations, à l’exception de HomeKit, qui peut être un facteur décisif pour certains.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 8,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : ampoule blanc chaud connectée WiZ

8,99 $

Les inconvénients

Verdict

Depuis des années, j’utilise des ampoules LIFX chez moi et je supporte des problèmes de connexion Wi-Fi assez fréquents en raison de la qualité des couleurs qu’elles produisent.

De nombreuses lampes intelligentes bon marché ne font pas très bien le blanc et ont vraiment du mal avec des couleurs telles que le jaune et l’orange en raison des LED bon marché et de qualité inférieure avec lesquelles elles sont construites. Ils ont également tendance à avoir des applications horribles, mal conçues et frustrantes à utiliser.

Entrez dans WiZ Connected : une gamme de lampes intelligentes abordables qui boîte faites des blancs et des couleurs appropriés et disposez également d’une excellente application que vous voudrez utiliser pour les contrôler.

Les lampes WiZ rendent les ampoules LIFX – et Philips Hue – trop chères (ce qu’elles sont vraiment). Et WiZ appartient désormais à Signify, la société qui s’appelait autrefois Philips Lighting et qui fabrique également des ampoules Philips Hue.

En fait, les ampoules WiZ étaient autrefois vendues sous le nom de Philips WiZ Connected, mais ont depuis abandonné la marque Philips.

Une différence clé entre Hue et WiZ est que les lumières WiZ ne nécessitent pas de pont séparé. Ainsi, même si vous prévoyez d’acheter seulement quelques ampoules, vous n’avez pas à dépenser plus pour plus de matériel. Et il y a des télécommandes disponibles si vous les voulez.

De plus, les lumières WiZ offrent quelques bonus, dont SpaceSense, que vous ne trouverez pas ailleurs.

La gamme

Le choix d’ampoules et de lumières est impressionnant étant donné que WiZ n’existe que depuis quelques années.

En plus des ampoules standard blanches et de couleur pour culots à vis et à baïonnette, la gamme comprend également des spots GU10 et E14 (Small Edison Screw), des ampoules à filament rétro, des rubans LED, ainsi que de nombreux luminaires réels, connus dans le commerce sous le nom de luminaires.

Il y a des spots, des plafonniers (comme le brillant Rune), des appliques murales, un lampadaire et des lampes de table. Il y a même une lanterne à piles et, tout récemment, le tout premier ajout extérieur à la gamme, les String Lights.

Le choix des luminaires intérieurs est donc excellent.

Pour cet examen, j’ai demandé à WiZ d’envoyer une sélection de ceux-ci à tester, y compris le Linear, une barre lumineuse conçue pour fournir un “lavage de mur”, des spots GU10, des ampoules de couleur à visser, le plafond à double zone Rune lumière, la lampe portable à piles et les guirlandes lumineuses d’extérieur.

WiZ Linéaire Jim Martin / Fonderie

Tous offrent une qualité de lumière similaire. Le seul qui s’est avéré difficile à utiliser était le Rune car il a des lumières séparées pour les blancs et les couleurs : la bande autour du bord est uniquement colorée et le panneau principal gère les blancs. L’application n’est pas vraiment configurée pour cela, donc obtenir la combinaison de blanc et de couleur que vous voulez n’est pas facile.

Jim Martin / Fonderie

Il était légèrement décevant que la température de couleur la plus basse pour le blanc soit de 2700K alors que toutes les autres ampoules WiZ descendent à 2200K, mais c’est un petit reproche. (La photo ci-dessus rend la lumière blanche beaucoup plus chaude qu’elle ne l’est en réalité.)

La lumière portable mobile est idéale pour diverses raisons, notamment le fait qu’il existe plusieurs préréglages à deux zones que vous pouvez basculer entre l’utilisation du bouton en haut et qu’il existe un curseur tactile utile pour régler rapidement la luminosité. L’autonomie de la batterie à pleine luminosité est d’environ trois heures et, curieusement, il n’y a aucun moyen de voir le niveau de charge de la batterie, même dans l’application. Il est préférable de l’éteindre à l’aide de l’interrupteur situé en dessous, car le laisser « allumé » et connecté au Wi-Fi videra la batterie même si la lumière elle-même est éteinte.

Jim Martin / Fonderie

Cependant, ce sont les guirlandes lumineuses que j’ai le plus aimées. Chacune des 12 LED est séparée par un mètre de gros fil et, bien sûr, elles sont résistantes aux intempéries. Vous devrez les installer là où la boîte près de l’extrémité du câble a un signal Wi-Fi décent.

Jim Martin / Fonderie

Comme vous pouvez le deviner, les modes dynamiques prennent vraiment vie sur les String Lights, le mode fête étant idéal pour les couleurs vives traditionnelles. Mais les modes blancs sont également excellents, avec des changements subtils mais perceptibles dans le mode Golden White. Steam Punk est génial aussi.

WiZ dit que chaque lumière produit 10 lumens pour un total de 120, mais elles me semblaient plus lumineuses que cela.

Jim Martin / Fonderie

Application WiZ

Comme il y a Bluetooth ainsi que Wi-Fi dans chaque lumière, la configuration est incroyablement facile. L’application vous permet d’ajouter manuellement des lumières individuelles, mais peut également détecter plusieurs nouvelles lumières, vous inviter à nommer chacune et à choisir la pièce à laquelle elles doivent appartenir.

J’ai commencé à utiliser la V1 de l’application, même si je savais que la V2 devait sortir. Ce que je n’avais pas réalisé, c’est que la V2 n’est pas une mise à jour : c’est une application complètement distincte. C’est une décision étrange, mais comme des changements en gros ont été apportés, il est agréable d’avoir la possibilité d’utiliser l’ancien si vous le préférez.

Jim Martin / Fonderie

Et que vous aimiez V1 ou V2, les deux font partie des meilleures applications pour toutes les lumières intelligentes, surpassant l’application LIFX de plusieurs façons.

Il est judicieusement basé sur les pièces plutôt que sur les lumières individuelles. Une fois que vous avez créé des pièces et que vous les avez nommées, comme le salon et la cuisine, vous pouvez ensuite facilement définir une couleur et une luminosité pour chacune.

Bien sûr, si vous avez acheté des lumières qui prennent en charge les couleurs et pas seulement le blanc, vous en avez également une multitude à choisir. Mais là où l’application WiZ brille vraiment, c’est dans les modes dynamiques, qui sont facilement accessibles (contrairement à l’application LIFX, par exemple).

Jim Martin / Fonderie

En fait, dans la V2 de l’application, il est plus facile de définir un mode dynamique que de choisir une couleur spécifique. Ils sont divisés en blanc et couleur, avec deux modes progressifs (réveil et coucher).

Appuyez simplement sur l’une des options et toutes les lumières de cette pièce changeront constamment de couleur, en utilisant des couleurs appropriées au mode que vous avez choisi. Optez pour Party et vous obtiendrez des couleurs primaires vives, tandis que Fall comprend des oranges et des jaunes.

Un curseur en bas ajuste la luminosité, mais vous pouvez appuyer sur Vitesse pour obtenir un curseur pour ajuster la rapidité ou la lenteur avec laquelle ces couleurs changent.

Comme vous pouvez le deviner, ceux-ci fonctionnent mieux lorsque vous avez au moins trois lumières ou plus dans une pièce, et n’ont pas vraiment de sens si vous n’en avez qu’une.

Si les modes dynamiques ne vous plaisent pas, vous pouvez choisir des nuances de blanc allant du froid au chaud ou n’importe quelle couleur que vous aimez.

Un onglet séparé, Automatisation, vous permet de programmer l’allumage et l’extinction des lumières. Cela pourrait être amélioré. Il vous oblige à choisir une heure de début et de fin spécifique et n’a aucune option pour, par exemple, allumer les lumières 30 minutes après le coucher du soleil.

Cela vous oblige également à allumer toutes les lumières dans une pièce particulière : il n’y a pas d’option pour sélectionner celles que vous voulez.

Si vous souhaitez allumer et éteindre une pièce plus d’une fois par jour, vous devrez créer un horaire distinct pour chaque période, et il n’y a aucun moyen de les dupliquer.

Vous pouvez, au moins, choisir la couleur, le mode blanc ou dynamique que vous voulez, et la luminosité.

Jim Martin / Fonderie

Certaines des fonctionnalités manquantes sont quelque peu atténuées par l’option Rhythms. Par défaut il n’y en a qu’un : Circadien. C’est probablement le seul dont vous avez besoin, et il change la couleur des lumières en fonction de l’heure de la journée, donc frais le matin, puis se réchauffe progressivement l’après-midi et le soir, tout comme la vraie lumière du jour.

La beauté de ceci est que vous pouvez allumer et éteindre les lumières à volonté et lorsque vous les rallumez, elles s’ajusteront à la couleur appropriée pour l’heure de la journée tant que le rythme circadien est activé pour la pièce.

Mieux encore, vous pouvez choisir dans l’application ce qui se passe lorsque des interrupteurs d’éclairage (ou des interrupteurs d’alimentation) sont utilisés. Cela s’appelle «WiZclick» et vous permet de configurer deux modes qui se déclenchent lorsque vous actionnez l’interrupteur une ou deux fois.

Par exemple, vous pouvez en définir un sur « blanc chaud » à une luminosité spécifique, et l’autre sur un mode dynamique à une luminosité différente.

Cela peut être utile si vous préférez utiliser des interrupteurs pour contrôler vos lumières : plus rapidement que d’utiliser l’application.

Vous pouvez même définir combien de temps les lumières mettent pour s’allumer et s’éteindre, ce qui est une option particulièrement agréable à avoir, et vous pouvez faire tout cela par lumière.

Il convient de noter qu’avec WiZclick désactivé, la lumière reviendra toujours à son état précédent lorsque l’interrupteur est utilisé. En d’autres termes, s’il était réglé sur bleu à la luminosité maximale lorsqu’il a été éteint, ce sera exactement cela lorsqu’il sera rallumé.

Une autre option utile est la “récupération de panne de courant” qui arrête toutes vos lumières WiZ s’allumant après une coupure de courant. Ils ne se rallumeront que s’ils étaient allumés avant la panne de courant.

SpaceSense est une nouvelle fonctionnalité qui utilise le Wi-Fi des ampoules pour « détecter » lorsqu’un mouvement est détecté dans une pièce et l’utiliser comme un moyen d’automatiser les lumières sans acheter de capteurs de mouvement séparés.

Jim Martin / Fonderie

J’ai passé du temps à tester cela et j’ai constaté que cela dépend de l’endroit où vous placez les lumières dans une pièce pour savoir si cela fonctionne bien ou non.

Pour commencer, vous avez besoin d’au moins deux lumières dans une pièce, et l’une doit être près du centre, avec l’autre à au moins 2 mètres. Cela a immédiatement causé un problème dans la pièce que je voulais utiliser car j’ai quatre spots GU10, un dans chaque coin.

J’ai essayé d’en choisir un comme “balise” et les autres comme “processeurs”, mais même si le processus d’étalonnage semblait fonctionner correctement, la détection s’est avérée peu fiable.

Il y a un curseur de sensibilité, mais même avec un réglage assez élevé, il n’a généralement pas détecté de mouvement et n’a pas allumé les lumières.

Pourtant, à certaines occasions, les lumières de cette pièce étaient allumées lorsque personne n’était à la maison, suggérant qu’elles avaient été déclenchées par le chat ou le chien.

En fin de compte, vous aurez besoin de lumières dans les positions optimales et d’utiliser des essais et des erreurs pour obtenir la bonne sensibilité. C’est une fonctionnalité astucieuse, mais pas celle sur laquelle vous devriez compter.

Intégrations

Enfin et surtout, toutes les intégrations. Vous pouvez probablement deviner le support d’Alexa et de Google Assistant, mais il y a aussi IFTTT, Samsung SmartThings, Enki, Alice, Magenta SmartHome, Ozom, Homey, Marusya et iflares – dont vous n’aurez pas entendu parler pour beaucoup.

J’ai passé la plupart de mon temps à utiliser l’intégration Alexa et j’ai trouvé que cela fonctionnait raisonnablement bien. Vous ne pouvez pas demander à Alexa de définir des modes dynamiques, ce qui est attendu, mais la grande déception a été le décalage entre les noms de couleurs Alexa et WiZ.

C’est un problème que je n’ai pas rencontré avec les ampoules LIFX ou Hue, mais lorsque vous demandez à Alexa de régler les lumières WiZ sur, disons, le rose, vous obtiendrez en fait un violet blanchâtre. Vous devez dire “Alexa, réglez le salon sur rose foncé” pour obtenir un rose normal. Et c’est pareil avec l’orange, le jaune et d’autres couleurs.

La grande omission, et sûrement l’une des raisons pour lesquelles les ampoules WiZ sont moins chères, est le manque de support pour HomeKit. Cela signifie que ceux qui possèdent du matériel Apple ne peuvent pas facilement contrôler les lumières WiZ avec Siri ou depuis leur centre de contrôle iPhone.

Prix ​​& disponibilité

Les ampoules WiZ commencent à environ 10 $ / 10 £ pour une simple ampoule blanche à intensité variable et 12,99 $ / 12,99 £ pour une couleur A19 / E27.

Un kit de bande LED de 2 m coûte 45 $ / 45 £, et le Linear (avec deux lumières) coûte 84,99 $ / 79,99 £.

Les lampes spéciales sont plus chères : 119,99 $ / 109,99 £ pour la Guirlandes lumineuses et 129,99 £ pour le plafonnier Rune.

Vous trouverez la gamme en vente sur Amazoneainsi que d’autres détaillants, dont Walmart et Home Depot aux États-Unis, et TrèsB&Q, Argos et John lewis au Royaume-Uni.

Verdict

Si vous essayez de choisir un système d’éclairage intelligent et que vous voulez quelque chose qui soit relativement peu coûteux mais toujours de grande qualité – et facile à utiliser – alors WiZ convient certainement à la facture.

En fait, c’est l’une des seules options qui coche toutes ces cases et propose également une large gamme d’ampoules et de luminaires parmi lesquels choisir.

Les options extérieures font plutôt défaut, mais j’espère que WiZ élargira ce côté de la gamme maintenant que les guirlandes lumineuses sont sorties.