Examen de l’assurance automobile Geico pour août 2022

Geico est connu pour sa couverture étendue, ses prix bas et sa grande satisfaction à l’égard de son service client. Si vous êtes actuellement à la recherche d’une assurance automobile, il peut être judicieux de vous enregistrer auprès de cet opérateur.

Propriété de Berkshire Hathaway, Geico est proposé dans les 50 États, ainsi qu’à Washington, DC. Ce transporteur se situe bien au-dessus de ses concurrents pour de nombreuses raisons, mais ses tarifs bas et sa grande satisfaction client en sont les principaux. Combinez cela avec des fonctionnalités numériques primées et un faible nombre de plaintes à l’échelle nationale, et vous avez un vrai gagnant. C’est pourquoi Geico en fait un grand nombre de nos meilleure assurance auto listes ici à CNET.

Comme Des tarifs compétitifs

Réduction des primes pour les personnes ayant des contraventions pour excès de vitesse et des accidents responsables

Possibilité de groupement avec assurance habitation

Pardon d’accident

Réductions disponibles pour les conducteurs prudents

Satisfaction client élevée et peu de réclamations N’aime pas Pas de regroupement avec l’assurance-vie

Les polices d’assurance habitation et vie ne peuvent pas être obtenues via l’application mobile de Geico

Pas d’assurance écart

Comprendre ce que propose ce transporteur, et le comparer avec la concurrence, est essentiel lorsque acheter une assurance auto. Bien que Geico présente de nombreux avantages, il existe des inconvénients importants qui pourraient ne pas en faire le bon choix pour vous.

Dans cet article



Voici notre avis sur Geico pour 2022.

Avantages de l’utilisation de Geico

Des tarifs abordables combinés à un excellent service client et à des fonctionnalités numériques primées font de Geico un assureur de premier ordre. La solide liste de remises de Geico peut rendre votre police encore plus abordable. Et bien que sa liste ne soit pas nécessairement plus longue que celle des autres grands assureurs, Geico est plus transparent sur le montant que vous pourriez économiser avec chaque remise. Geico propose également à peu près tous les principaux types de couverture que vous voudrez prendre en compte lors du choix d’une police. Ajoutez à cela une assurance vie et habitation et vous pourriez avoir un guichet unique pour tous vos besoins en matière d’assurance.

Inconvénients de l’utilisation de Geico

Geico ne souscrit pas ses propres polices d’assurance habitation et vie, mais travaille plutôt avec des partenaires non affiliés pour proposer des polices habitation et vie. Par conséquent, ses polices d’assurance habitation et vie ne sont pas disponibles via l’application mobile de Geico, ce qui réduit l’attrait du guichet unique de l’application. Et tandis que vous pouvez obtenir un rabais groupé pour l’obtention de votre assurance habitation et automobile par l’intermédiaire de Geico, sa police d’assurance-vie n’est pas éligible à une remise groupée.

De plus, bien que Geico propose à peu près tous les principaux types de couverture automobile, il n’offre pas d’assurance d’écart, ce que vous voudrez peut-être si vous financez votre véhicule. L’assurance Gap vous aide à payer dans le cas où un accident laisserait votre voiture gravement endommagée ou totalisée, couvrant la différence entre la valeur marchande de votre véhicule et le montant que vous devez dessus.

Couverture d’assurance automobile Geico

Voici les principaux types de couverture proposés par Geico :

Protection responsabilité civile dommages corporels : Cette couverture couvre les blessures d’autrui causées par le preneur d’assurance et les autres conducteurs indiqués sur la police. La protection responsabilité civile dommages corporels est obligatoire dans la plupart des États.

: Cette couverture couvre les blessures d’autrui causées par le preneur d’assurance et les autres conducteurs indiqués sur la police. La protection responsabilité civile dommages corporels est dans la plupart des États. Protection responsabilité civile dommages matériels : Cette couverture indemnise les dommages que les assurés causent à la propriété d’autrui. Surtout, cela vise d’autres voitures, mais cela peut également inclure d’autres biens personnels tels que des clôtures ou des boîtes aux lettres. La responsabilité des dommages matériels est obligatoire dans tous les États américains.

: Cette couverture indemnise les dommages que les assurés causent à la propriété d’autrui. Surtout, cela vise d’autres voitures, mais cela peut également inclure d’autres biens personnels tels que des clôtures ou des boîtes aux lettres. La responsabilité des dommages matériels est dans tous les États américains. Protection contre les blessures : Cette couverture couvre les frais médicaux et la perte de salaire du conducteur et des passagers de la voiture de l’assuré en cas de blessure, dans la limite des limites de la police, quelle que soit la faute. Le PIP peut également inclure une couverture pour les frais funéraires et les services essentiels, comme la garde d’enfants ou la promenade de chiens, que vous pourriez ne pas être en mesure d’effectuer en raison de blessures physiques. Le PIP est obligatoire dans 14 États : Delaware, Floride, Hawaï, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Dakota du Nord, Oregon, Pennsylvanie et Utah.

: Cette couverture couvre les frais médicaux et la perte de salaire du conducteur et des passagers de la voiture de l’assuré en cas de blessure, dans la limite des limites de la police, quelle que soit la faute. Le PIP peut également inclure une couverture pour les frais funéraires et les services essentiels, comme la garde d’enfants ou la promenade de chiens, que vous pourriez ne pas être en mesure d’effectuer en raison de blessures physiques. Le PIP est dans 14 États : Delaware, Floride, Hawaï, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Dakota du Nord, Oregon, Pennsylvanie et Utah. Couverture des automobilistes non assurés ou sous-assurés : Cette couverture prend en charge vos frais médicaux et ceux de vos passagers jusqu’à concurrence des limites de la police lorsqu’un automobiliste sous-assuré ou non assuré cause un accident. Les dommages matériels des automobilistes non assurés sont disponibles dans certains États pour aider à couvrir les réparations de votre véhicule s’il est endommagé par un conducteur non assuré.

: Cette couverture prend en charge vos frais médicaux et ceux de vos passagers jusqu’à concurrence des limites de la police lorsqu’un automobiliste sous-assuré ou non assuré cause un accident. Les dommages matériels des automobilistes non assurés sont disponibles dans certains États pour aider à couvrir les réparations de votre véhicule s’il est endommagé par un conducteur non assuré. Paiements médicaux : Semblable à la couverture PIP, les paiements médicaux aident à payer les frais médicaux de l’assuré et de ses passagers jusqu’à la limite de la police, quelle que soit la faute. Cependant, contrairement au PIP, les paiements médicaux ne couvrent pas la perte de salaire ou de services essentiels. Med Pay est un optionnel couverture dans la plupart des États, mais elle est requise dans quelques États.

: Semblable à la couverture PIP, les paiements médicaux aident à payer les frais médicaux de l’assuré et de ses passagers jusqu’à la limite de la police, quelle que soit la faute. Cependant, contrairement au PIP, les paiements médicaux ne couvrent pas la perte de salaire ou de services essentiels. Med Pay est un couverture dans la plupart des États, mais elle est requise dans quelques États. Couverture des collisions : Cette couverture paie les dommages causés à votre véhicule lors d’un accident résultant d’une collision entre votre voiture et une autre voiture ou un objet.

: Cette couverture paie les dommages causés à votre véhicule lors d’un accident résultant d’une collision entre votre voiture et une autre voiture ou un objet. Couverture complète: Cette couverture paie les dommages causés à votre voiture par un événement autre qu’une collision. Cela inclut le vol, le feu, les inondations, la grêle, le vandalisme et plus encore.

Autres modules complémentaires proposés chez Geico :

Assistance routière

Pardon d’accident

Remboursement du loyer

Assurance panne mécanique

Coût de l’assurance Geico

L’un des principaux avantages de la signature d’une police avec Geico est les tarifs inférieurs à la moyenne du transporteur. Avec des centaines de dollars de moins que la moyenne nationale, la prime annuelle moyenne de couverture complète de Geico pour les conducteurs avec un dossier vierge est de 1 297 $, ce qui revient à 108 $ par mois, selon Le taux bancaire. En revanche, la moyenne nationale est de 1 771 $ par année. Ce que nous aimons le plus dans les tarifs bas de Geico, c’est que vous pouvez toujours économiser de l’argent, même si vous avez un accident responsable à votre dossier ou si vous avez récemment reçu une contravention pour excès de vitesse. Même sans un bon dossier de conduite, les tarifs moyens sont toujours plus de 400 $ moins chers chez Geico par rapport à la moyenne nationale.

Prix ​​Geico Premium Prime annuelle moyenne de couverture complète Geico Prime de couverture complète annuelle moyenne nationale Historique de conduite propre 1 297 $ 1 771 $ Une contravention pour excès de vitesse 1 586 $ 2 138 $ Accident responsable 1 900 $ 2 531 $

Réductions

Avez-vous passé cinq ans sans accident? C’est une réduction. Votre voiture est-elle équipée d’un système antivol ? C’est une autre remise. Êtes-vous dans l’armée ou êtes-vous un ancien combattant? Vous pouvez également bénéficier d’une réduction pour cela.

Geico a un cela peut aider à réduire vos primes. Combinez ces remises avec des tarifs déjà bas et vous économiserez probablement de l’argent avec la couverture que vous souhaitez lorsque vous êtes sur la route.

Les remises et économies notables sur l’assurance automobile via Geico incluent:

Remise bon étudiant : 15%

Freins antiblocage : 5 %

Remise véhicule neuf : 15%

Bon conducteur : 22 %

Remise militaire : 15%

Remise pour déploiement d’urgence : 25 %

Rabais multi-véhicules : 25 %

Satisfaction et réclamations des clients

Ces faibles primes s’accompagnent également d’une grande satisfaction client. Enquêtes JD Power montrent que les niveaux de satisfaction globale des clients sont élevés pour Geico dans toutes les régions du pays. Satisfaction des réclamations automobiles est particulièrement élevé pour ce transporteur, à 881 sur 1 000, contre une moyenne de 880 dans l’industrie.

Geico vante un faible nombre de plaintes à l’échelle nationale. Le transporteur est indexé à 0,58 plainte de la Association nationale des commissaires aux assurances. (1,00 est la moyenne de l’industrie ; un indice de 2,00 signifierait qu’une entreprise reçoit deux fois plus de plaintes). Le nombre de Geico est inférieur à celui de la plupart des autres grands fournisseurs nationaux d’assurance automobile.

Notation de la satisfaction et des réclamations des clients Geico pour 2022 AM Meilleur A++ JD Power Auto Réclamations Satisfaction 881 sur 1 000 Index des plaintes NAIC 0,69

Programme télématique

DriveEasy, le programme télématique de Geico, surveille votre kilométrage et vos habitudes de conduite via l’application mobile Geico. Cette programme télématique évalue votre conduite en analysant des facteurs tels que votre vitesse, les freinages brusques et l’utilisation du téléphone au volant. Si vous établissez des antécédents de bonne conduite, vous pourriez être admissible à des rabais pour conduite sécuritaire. Sur le tableau de bord DriveEasy, vous pouvez rapidement voir votre bonne séquence de conduite, votre score et les détails de votre dernier voyage.

Autres fonctionnalités et récompenses

L’application mobile Geico offre un accès à presque tout ce dont vous aurez besoin de votre fournisseur d’assurance. Cette application vous permet d’appeler rapidement l’assistance routière, de récupérer une copie de votre carte d’assurance, d’obtenir un nouveau devis, de déclarer un sinistre et plus encore.

Les points de contact numériques de Geico ont même été récompensés pour leur facilité d’utilisation et leurs avancées techniques – Geico Mobile était le Lauréat de la Voix du Peuple 2021 pour les meilleures pratiques en matière d’applications et de logiciels et Geico DriveEasy était le Lauréat de la Voix du Peuple 2021 pour la réalisation technique des applications et des logiciels. De plus, les clients sont extrêmement satisfaits de leur expérience numérique chez Geico, se classant premier parmi tous les principaux assureurs automobiles pendant quatre années consécutives, selon un JD Enquête de puissance.

CNET examine les compagnies d’assurance et les produits en les comparant de manière exhaustive selon des critères définis. Pour l’assurance automobile, nous examinons les taux de prime annuels moyens pour une couverture complète, les plaintes des consommateurs, les scores de réparation de collision, la solidité financière du transporteur, la satisfaction des réclamations automobiles et la satisfaction globale des clients. Nos données proviennent d’une multitude de sources. Les taux d’assurance automobile proviennent de Le taux bancaire, qui collecte des données à l’aide de Quadrant Information Services. Nous utilisons également les sondages annuels de JD Power qui recueillent des données sur la satisfaction des réclamations automobiles des clients et la satisfaction globale des clients. Les plaintes des consommateurs proviennent de l’Association nationale des commissaires aux assurances (NAIC), qui recueille les plaintes des consommateurs dans tous les États, en indexant les plaintes sur une échelle qui tient compte de la moyenne du secteur. Nous recueillons la cote de solidité financière de chaque transporteur à partir de la cote AM Best. Enfin, nous avons recueilli les scores de réparation des collisions à partir de la carte de rapport des assureurs Crash Network, qui recueille des données auprès des professionnels de la réparation des collisions, y compris les mécaniciens, pour évaluer la qualité du service des réclamations en cas de collision des compagnies d’assurance.

Plus de conseils sur l’assurance automobile

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.