Examen de l’aspirateur sec et humide sans fil Ultenic AC1

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Sans fil

Autonettoyant et séchant

Autonome

Efficace Les inconvénients Lourd

Vous aurez toujours besoin d’un deuxième aspirateur

Mode d’emploi inutile

Solution de nettoyage difficile à acheter Notre avis L’Ultenic AC1 est un aspirateur et une vadrouille combinés brillants qui regorgent de fonctionnalités utiles et d’un excellent rapport qualité-prix. Si vous avez beaucoup de sols durs à la maison, l’investissement en vaut la peine.

359 $

379,00 $

L’AC1 d’Ultenic est un aspirateur eau et poussière autonome et sans fil avec une longue durée de vie de la batterie, de grands réservoirs d’eau propre et sale séparés, une aspiration puissante et un nettoyage bord à bord.

Il possède également des fonctionnalités techniques impressionnantes : un écran LCD, la compatibilité des applications et un assistant vocal. De plus, lorsque vous le chargez, il nettoie et sèche automatiquement sa brosse rotative.

Mais qu’est-ce que ça fait d’utiliser ? Continuez à lire pour le découvrir.

Conception et apparence

Batterie remplaçable

45 minutes d’autonomie

Grands réservoirs d’eau propre et sale

L’AC1 a la forme d’un aspirateur vertical, mais avec un look compact et moderne. Il a un corps en plastique blanc brillant avec des accents orange et des réservoirs d’eau transparents fumés, une tête de nettoyage grise et une base de chargement grise. Il se sent solidement construit.

Dans la boîte, vous obtiendrez l’aspirateur lui-même, la base de chargement qui a une lumière UV intégrée pour nettoyer le rouleau, une fente de chargement de batterie séparée, la batterie amovible, un rouleau de rechange et un filtre HEPA lavable, ainsi qu’une brosse de nettoyage (pour propre à l’intérieur du réservoir d’eau sale) et une bouteille de liquide de nettoyage.

Une des meilleures choses à propos de l’AC1 est que c’est un jeu d’enfant absolu à utiliser.

Si vous pensez l’utiliser pendant plus de 45 minutes à la fois, vous pouvez envisager d’investir dans une deuxième batterie. Son prix est beaucoup plus raisonnable qu’une batterie de rechange pour un aspirateur sans fil et vous coûtera 59,99 $ / 39,99 £ (Ultenic aux États-Unis; amazon Royaume-Unis).

Ultenic dit que vous ne devez utiliser que la solution de nettoyage fournie, mais une fois que vous avez utilisé la bouteille de 500 ml fournie, en ajoutant un bouchon par réservoir d’eau plein, je ne sais pas quelles sont vos options car je ne l’ai pas trouvée à vendre partout.

Dans tous les cas, comme j’ai un mélange de carrelage, de vinyle et de parquet et que je fais attention aux produits que j’utilise sur le bois, j’ai testé l’AC1 en utilisant uniquement de l’eau. Les résultats ont été impressionnants.

Une des meilleures choses à propos de l’AC1 est que c’est un jeu d’enfant absolu à utiliser. Si vous avez tendance à éviter les appareils de haute technologie qui permettent d’économiser du travail parce qu’apprendre à les utiliser semble être trop difficile, c’est le produit qu’il vous faut. Il n’y a absolument rien à apprendre, si ce n’est la différence entre les quatre modes de nettoyage, sur laquelle nous reviendrons.

Sa facilité d’utilisation commence dès que vous le sortez de la boîte. Pour l’installer, il vous suffit de fixer la poignée, le rouleau et les réservoirs et de le laisser charger.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, il doit être placé dans la base de charge compacte. Vous aurez donc besoin d’un emplacement dédié de 30 cm x 33 cm pour le ranger à côté d’une prise de courant. Il se charge complètement en moins de 4 heures, il n’aura donc pas besoin d’être branché tout le temps – mais vous devrez le brancher pour que son programme d’auto-nettoyage et de séchage fonctionne après utilisation.

Emma Rowley / Fonderie

Une fois chargé, il est prêt à l’emploi. Remplissez son réservoir d’eau propre et c’est parti. Les réservoirs d’eau se déclipsent et se rattachent facilement, et avec un clic satisfaisant. Les réservoirs sont également étonnamment grands, avec une capacité de 1 litre chacun.

Le réservoir d’eau sale dispose également d’un filtre pour séparer les débris et les cheveux de l’eau sale, ce qui rend la vidange un peu moins sinistre.

Emma Rowley / Fonderie

Performance

4 modes de nettoyage

Assistant vocal

Entraînement autopropulsé

Une fois l’aspirateur chargé, il est prêt à l’emploi. Les contrôles sont simples. Il y a un interrupteur d’alimentation près de votre pouce et derrière cela un deuxième bouton qui vous permet de faire défiler les quatre modes de nettoyage. Il y a aussi un interrupteur pour activer le cycle d’auto-nettoyage lorsqu’il est ancré.

Le mode intelligent utilise un capteur pour détecter la saleté, puis choisit l’aspiration et le niveau d’eau appropriés. Le mode Max utilisera (comme son nom l’indique) le volume d’eau maximal et le plus d’aspiration pour gérer les endroits difficiles et la saleté tenace. Ensuite, il y a le mode aspiration ou absorption d’eau, dans lequel l’appareil aspire l’excès d’eau.

Il y a aussi un “mode désinfection”, où l’AC1 vous demande d’attendre un moment pour que le désinfectant soit fait. Mais comme aucun désinfectant n’est jamais ajouté à la machine, cela ne peut littéralement pas être le cas. Ailleurs, cependant, il est traduit par «mode de nettoyage en profondeur», et je pense que c’est une meilleure description. D’après ce que je peux comprendre, ce mode ajoute des bulles d’air dans le réservoir pour rendre le détergent plus efficace.

Le mode d’emploi est basique et pas très bien traduit, donc ça ne sert à rien sur ce point.

Dès que vous soulevez l’aspirateur de la station d’accueil et que vous l’allumez, vous remarquerez autre chose : l’assistant vocal. “Allumez”, dit-il et à partir de là, il vous donnera une invite vocale pratique à chaque tour. Ceci est particulièrement utile lorsque vous basculez entre les modes de nettoyage, car le symbole sur l’écran n’indique pas toujours dans quel mode vous vous trouvez.

Encore une fois, lorsque vous vous reconnectez, vous serez invité à démarrer le mode d’auto-nettoyage et de séchage. La partie nettoyage est bruyante, mais elle ne dure qu’une minute.

Accessoirement, si vous n’aimez pas l’assistant vocal, vous pouvez le désactiver.

Son temps de fonctionnement se compare favorablement aux aspirateurs sans fil haut de gamme de Dyson.

L’autre chose que vous remarquerez dès que vous l’allumerez, c’est que l’AC1 est autonome. Cela signifie qu’il se propulse vers l’avant. Dans l’ensemble, cela le rend beaucoup plus facile à utiliser car à 5 kg / 11 lb, il est assez lourd. Cependant, si vous voulez l’utiliser comme un aspirateur traditionnel, où vous aspirez d’avant en arrière, vous devrez tirer contre son élan vers l’avant la moitié du temps.

Ce ne sera pas un problème pour la plupart des gens, mais je ne recommanderais pas de l’acheter pour une personne âgée ou infirme dans l’espoir que cela leur facilitera le nettoyage.

L’écran LCD affiche le pourcentage d’autonomie restante de la batterie, le mode de nettoyage, divers autres indicateurs et messages d’erreur. L’indicateur d’autonomie de la batterie est pratique mais pour interpréter certains des autres symboles, vous devrez probablement revenir au manuel.

Emma Rowley / Fonderie

Selon Ultenic, l’AC1 fonctionne pendant un maximum de 45 minutes en mode intelligent et 25 minutes en mode maximum. Mon appartement n’est tout simplement pas assez grand pour tester cela, mais ces chiffres correspondent à la durée de vie de la batterie nécessaire pour nettoyer mon tampon bijou.

Son temps de fonctionnement se compare favorablement aux aspirateurs sans fil haut de gamme de Dyson. Bien qu’il ne soit pas tout à fait à la hauteur des 60 minutes d’autonomie du Dyson V15 en mode Eco, il bat ses 10 minutes en Max.

J’ai nettoyé les sols en bois, en vinyle et en carrelage avec l’AC1 et c’est non seulement efficace mais rapide. Il passe à travers le nettoyage quotidien en un éclair et il est idéal pour les déversements. Pourtant, je dois dire que lorsque j’ai renversé de la nourriture ou quelque chose de similaire, j’en ramasse toujours la majeure partie avant de sortir l’aspirateur.

La propre photographie du produit d’Ultenic le montre en train d’aspirer une grande portion de spaghettis désordonnée et bien que, oui, vous puissiez le faire, vous devrez toujours vider le réservoir d’eau sale et nettoyer l’aspirateur par la suite. Je ne pense pas que cela en vaille la peine et je ne le recommanderais pas.

L’autre chose à savoir est que l’AC1 ne remplacera pas votre aspirateur ordinaire. Pour commencer, il ne peut pas être utilisé sur un tapis et il sera lourd à transporter dans les escaliers.

Vous ne pouvez pas non plus l’utiliser sur les tissus d’ameublement. Et bien qu’il donne un excellent nettoyage sur les sols durs, vous ne pouvez pas l’utiliser complètement à plat, ce qui signifie que vous pourrez nettoyer sous une table basse avec, mais pas sous le canapé, sauf si vous êtes prêt. pour le déplacer à chaque fois.

Pendant la période de test, j’ai trouvé l’Ultenic facile à nettoyer et à entretenir. Pourtant, j’ai vidé son réservoir d’eau sale après chaque utilisation et j’ai régulièrement retiré le rouleau (ce qui est facile à faire – il suffit de quelques clics) pour le rincer et le laisser sécher correctement. La fonction d’auto-nettoyage et de séchage fonctionne bien mais ne sèche pas parfaitement le rouleau.

Et, si vous l’utilisez pour aspirer des monticules de spaghettis, je suppose que vous devrez consacrer beaucoup plus de travail à l’entretien.

Fonctionnalités connectées

Les fonctionnalités connectées de l’AC1 sont limitées mais faciles à utiliser. Téléchargez l’application gratuite Ultenic pour Apple ou Android et connectez-vous via Wi-Fi. Dans mon cas, il s’est connecté rapidement et facilement, mais cela n’avait que peu d’intérêt.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dans l’application, vous pouvez voir l’état des réservoirs d’eau propre et sale, la brosse rotative et le niveau de la batterie – toutes les informations que vous pouvez trouver à l’écran. Vous pourrez également accéder à votre rapport de nettoyage hebdomadaire, qui vous indique combien de minutes de votre vie vous avez passées à nettoyer votre sol.

Prix ​​et disponibilité

Compte tenu de son ensemble de fonctionnalités, il s’agit d’un nettoyeur humide et sec à très bon prix. Il est disponible sur Amazon pour 379 $ (États-Unis)/ 329 £ (Royaume-Uni).

Nous pensons que c’est un meilleur rapport qualité-prix que le Tineco Floor One S3 également excellent et similaire, qui est légèrement plus cher mais a une durée de vie de la batterie plus courte, des réservoirs d’eau plus petits et aucun filtre à débris dans le réservoir d’eau sale.

Pendant ce temps, le V15 Detect phare de Dyson est près du double du prix à 749,99 $ / 629,99 £ et le Shark Stratos est de 465 $ / 349 £. Bien qu’ils ne soient pas directement comparables, cela illustre le fait que vous en avez pour votre argent avec l’AC1.

Verdict

Si vous avez beaucoup de sols durs, qu’il s’agisse de bois, de carrelage, de vinyle, de stratifié ou de lino, l’AC1 vaut bien l’investissement. C’est efficace et facile à utiliser. Néanmoins, vous devez garder à l’esprit ses limites. Comme il est lourd et rempli d’eau, vous ne voudrez pas le porter dans les escaliers pour l’utiliser dans une salle de bain principale, et vous devriez le garder loin des tapis.

Pour d’autres options d’achat d’aspirateurs humides et secs, jetez un œil à notre examen de l’aspirateur humide et sec économique Wessex et du Tineco Floor One S3.