Examen de l’aspirateur sans fil Shark Stratos

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception mince et flexible

Technologie anti-odeur

Nettoyage puissant Les inconvénients Durée de vie de la batterie incohérente

Lourd

Parfois, “se verrouille” en position verticale Notre avis Le Shark Stratos sans fil est une excellente alternative à un Dyson avec quelques astuces supplémentaires dans sa manche, y compris une baguette articulée et une technologie anti-odeur intégrée dans la tête. Nous souhaitons juste pouvoir faire un peu plus confiance à la durée de vie de la batterie.

Prix ​​lors de l’examen

499,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Aspirateur sans fil Shark Stratos

448,00 $

Stratos est la dernière gamme d’aspirateurs haut de gamme de Shark, avec des modèles filaires et sans fil qui sont présentés comme des alternatives aux Dysons toujours populaires.

J’ai testé la version sans fil haut de gamme de la société, qui, pour lui donner son nom complet, est l’aspirateur sans fil Shark Stratos Anti Hair Wrap Plus Pet Pro. C’est un peu long, donc nous nous en tiendrons à “Stratos” pour l’instant.

Avec des prix à partir de 499 $ / 449 £, il s’agit d’un aspirateur coûteux, mais il sape toujours les modèles haut de gamme de rivaux comme Dyson et Samsung, malgré des fonctionnalités similaires comme une tête de sol à LED et un capteur de saleté intelligent. Mieux encore, la technologie anti-odeur intégrée à la tête est une contre-mesure bienvenue à l’odeur de moisi que nous reconnaissons tous en passant l’aspirateur sur les tapis.

Concevoir et construire

Mince mais lourd

Le corps flexible se plie pour nettoyer sous les meubles

Lumières LED intégrées dans la tête

À un niveau simple, le Shark Stratos ressemble beaucoup à la plupart des autres aspirateurs-balais sans fil, y compris les modèles Dyson récents. C’est un design long et fin avec un compartiment à poussière en plastique transparent qui se trouve en haut près de la gâchette et de la poignée.

Dominic Preston / Fonderie

Bien qu’il soit mince, le Stratos est étonnamment lourd à environ 4 kg (9 lb), confortablement plus que la plupart de ses rivaux. Heureusement, il ne se sent pas de cette façon, aidé par le fait qu’une grande partie de son poids se trouve dans la tête de nettoyage principale, donc ce n’est pas trop lourd.

Cela aide également que lorsque vous ne nettoyez pas, l’aspirateur puisse s’effondrer en une forme beaucoup plus facile à transporter. Ceci est dû à une charnière à mi-chemin de la baguette et présente l’avantage supplémentaire de rendre le Stratos sans fil beaucoup plus facile à ranger.

La charnière a aussi un autre avantage. Vous pouvez l’utiliser pendant le nettoyage pour vous permettre de mieux incliner l’aspirateur pour atteindre sous les canapés et autres meubles sans avoir à vous accroupir.

Dominic Preston / Fonderie

C’est également à ce moment que vous apprécierez les lumières LED intégrées à la tête de nettoyage principale, qui illuminent le sol devant vous, révélant la poussière et la crasse que vous ne pourriez pas repérer autrement.

Si j’ai un reproche avec le design de la Stratos, c’est relativement mineur. Il est un peu trop facile de verrouiller l’aspirateur en position verticale, à quel point l’angle ne fonctionne plus pour passer l’aspirateur. Cela ne prend que quelques secondes à résoudre en cliquant sur la tête vers le bas, mais cela m’arrive plusieurs fois à chaque session de nettoyage et me tape sur les nerfs.

Accessoires et fonctionnalités

Jusqu’à quatre outils de nettoyage inclus

La technologie anti-odeur retient les odeurs

Détection de poussière “Clean Sense IQ”

Par défaut, au Royaume-Uni, le Stratos est livré avec seulement deux outils : la tête de nettoyage multi-surfaces principale plus un suceur fin en plastique pour atteindre les coins du plafond et autres. Pour plus de facilité, ils sont également livrés avec un petit sac fourre-tout noir, que vous pouvez utiliser pour ranger la tête de rechange et le chargeur lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

De manière inutile, les compléments varient selon le marché, de sorte qu’aux États-Unis, le modèle standard comprend également un outil de tête de brosse anti-allergène.

Dominic Preston / Fonderie

Au Royaume-Uni, il existe cependant deux autres versions que vous pouvez acheter. La première est la mise à niveau « Pet Pro », qui ajoute une tête de nettoyage pour poils d’animaux. Passez à nouveau au modèle à double batterie et vous obtenez (vous l’avez deviné) une deuxième batterie, une station de charge à double batterie et cette brosse anti-allergène trouvée avec le modèle américain.

La plupart des gens seront probablement assez satisfaits de la configuration de base, qui est simple mais gère la plupart des éventualités. Je n’ai pas d’animal de compagnie moi-même pour le tester, mais j’imagine que l’outil pour poils d’animaux sera une mise à niveau digne de ce nom pour ceux qui le font à seulement 30 £ de plus.

Dominic Preston / Fonderie

Quant au modèle à double batterie, c’est définitivement une option de luxe pour ceux qui ne sont pas cohérents en matière de charge. Cela dit, j’ai eu mes problèmes avec la batterie – plus à ce sujet plus tard – donc si vous pouvez vous permettre le prix demandé de 549£, cela vaut la peine d’être considéré.

Quant à l’aspirateur lui-même, il contient également quelques fonctionnalités supplémentaires auxquelles vous n’êtes peut-être pas habitué. Le titre est la technologie anti-odeur de Shark. Il s’agit essentiellement d’une petite cartouche de parfum qui s’insère dans la tête de nettoyage principale, ainsi que d’un cadran de commande pour régler l’intensité.

Dominic Preston / Fonderie

Lorsque vous passez l’aspirateur, il libère un parfum subtil qui masque et combat les odeurs que l’aspirateur lui-même dégage de votre sol – et en particulier de la moquette. Ne vous inquiétez pas cependant, c’est délicat, plus comme un assainisseur d’air de voiture que quelqu’un qui fait exploser votre maison avec un spray de nettoyage.

L’inconvénient est bien sûr que chaque cartouche est finie. Shark dit qu’ils devraient durer environ six mois, et les remplacements sont disponibles directement auprès de l’entreprise à 14,99 $/14,99 £ pour une paire.

C’est délicat, plus comme un assainisseur d’air de voiture que quelqu’un qui pulvérise votre maison avec un spray de nettoyage.

L’autre avantage que vous obtenez de la Stratos est ce que Shark appelle “Clean Sense IQ”. Il s’agit d’un nom fantaisiste pour une technologie similaire à certains Dysons, avec un capteur intégré dans la tête de nettoyage qui détecte la quantité de poussière et de saleté qu’il y a à un moment donné pour vous faire savoir à quel point l’endroit sur lequel vous travaillez est vraiment sale.

Dominic Preston / Fonderie

L’exécution de Shark voit une barre le long de la tête de nettoyage s’allumer, avec plus de lumière plus la zone est sale. Vous entendrez également le vide lui-même passer à la vitesse supérieure lorsqu’il y a plus de travail à faire.

En réalité, cela ne change pas trop les choses pour l’utilisateur final, mais il est pratique que l’aspirateur module son intensité en fonction de la quantité à nettoyer. Parfois, cela sert d’indice utile pour savoir quand passer de l’endroit que vous nettoyez, car cela peut révéler qu’une zone qui semble propre n’est pas tout à fait terminée.

Performance

Nettoyage et aspiration puissants

Capacité du bac de 0,7 l

Durée de vie de la batterie incohérente

Voilà donc les cloches et les sifflets à l’écart. En ce qui concerne le nettoyage proprement dit, le Stratos impressionne, avec une puissance d’aspiration suffisante pour gérer facilement tout nettoyage quotidien.

Mon appartement est un mélange de tapis et de sols en bois dur, et heureusement, la tête de nettoyage par défaut ici est conçue pour gérer les deux, il n’est donc pas nécessaire d’aller et venir. Je n’ai pas trouvé grand-chose qu’il ne pouvait pas nettoyer, ramassant joyeusement les cheveux, les miettes, la poussière et toutes sortes d’autres saletés des deux surfaces.

Dominic Preston / Fonderie

Shark se vante que la tête est conçue pour éviter de piéger les cheveux, et jusqu’à présent, cela semble être vrai – mon dernier aspirateur enroulerait régulièrement les bobines des cheveux longs de ma petite amie autour de la tête de la brosse, mais quelques semaines plus tard, il n’y a pas un seul cheveu coincé à l’intérieur le Strato.

J’ai principalement nettoyé en utilisant le mode par défaut, où le Clean Sense IQ ajuste automatiquement la force. Si vous préférez cependant, une simple pression sur un bouton peut faire défiler les modes éco et haute puissance, en fonction de votre situation.

Dominic Preston / Fonderie

En ce qui concerne le bac à poussière, la capacité de 0,7 l n’est pas la plus grande du marché, mais offre suffisamment d’espace pour que je puisse nettoyer mon appartement à deux lits plusieurs fois avant de devoir le vider – un processus assez simple, avec un seul bouton feuilletez pour ouvrir la corbeille.

L’indicateur de batterie n’est pas fiable – je l’ai fait afficher 50% de charge seulement pour mourir quelques minutes plus tard.

Ensuite, il y a la batterie – peut-être mon plus gros désagrément avec la Stratos. Shark affirme que l’aspirateur offre 60 minutes de nettoyage et que la batterie restante est indiquée par un indicateur de pourcentage pratique sur un écran près de la poignée.

Dominic Preston / Fonderie

J’ai constaté que la batterie meurt plus rapidement que Shark ne l’estime, et en particulier la charge semble s’épuiser étonnamment rapidement lorsque l’aspirateur n’est pas utilisé, vous ne pouvez donc pas être sûr qu’il sera chargé lorsque vous le saisirez de le placard. Tout aussi ennuyeux, l’indicateur de batterie n’est pas fiable – je l’ai fait afficher 50% de charge seulement pour mourir quelques minutes plus tard.

C’est pourquoi je suis content d’avoir testé le modèle haut de gamme, avec une deuxième batterie, car l’option de cliquer rapidement dans une nouvelle cellule – ce qui ne prend que quelques secondes – atténue presque entièrement ce problème. Sans cette option, l’expérience de batterie incohérente serait beaucoup plus gratifiante.

Prix ​​& disponibilité

Le Shark Stratos sans fil est disponible dès maintenant chez Sharkou auprès de détaillants, y compris Amazone partout, Best Buy et Walmart aux États-Unis, ou Currys et John lewis au Royaume-Uni.

À 499 $ / 449 £ pour le modèle de base – passant à 549 £ au Royaume-Uni pour la version avec une batterie supplémentaire et tous les accessoires – le Shark Stratos se situe à l’extrémité supérieure du marché des aspirateurs sans fil, dans le même espace que certains Dyson et option Samsung.

Dominic Preston / Fonderie

Pourtant, il fonctionne un peu moins cher que les modèles haut de gamme de ces marques, le Dyson V15 Detect et le Samsung Bespoke Jet, tout en les faisant correspondre à la puissance et à de nombreuses fonctionnalités de base (à l’exception du bac à vidage automatique de Samsung). Il est également souvent réduit par rapport au prix plein, ce qui en fait une valeur encore meilleure.

Consultez notre classement des meilleurs aspirateurs que nous avons examinés pour savoir comment il se compare à ces options et à d’autres.

Verdict

Le Shark Stratos sans fil est une option premium impressionnante qui se démarque des grands garçons du marché, tout en offrant des avantages uniques comme sa résistance aux cheveux emmêlés, la flexibilité supplémentaire de sa conception à charnière et la technologie anti-odeur intelligente.

Le plus gros inconvénient est la batterie floconneuse, qui est à la fois plus courte que prévu et difficile à prévoir. L’option d’échange à chaud vers une deuxième batterie aide beaucoup, mais c’est une dépense supplémentaire assez importante, et qui n’est même pas une option pour les acheteurs américains.

Cela signifie que la Stratos pourrait toujours convenir à ceux qui vivent dans de petites maisons ou à toute personne pouvant se permettre la deuxième batterie. Mais si vous avez beaucoup d’espace pour passer l’aspirateur en une seule fois, il vaut peut-être mieux choisir une alternative plus fiable.