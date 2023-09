Examen de l’aspirateur sans fil Eureka AK10 : bon marché, léger et facile à utiliser

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design original et élégant

Eureka n’est pas un nouveau venu sur le marché, avec plus de 100 ans d’expérience dans le domaine des appareils de nettoyage domestique. Elle fit un temps partie du groupe Electrolux, avant d’être rachetée par le groupe Midea en 2016.

Nous avons eu l’occasion de tester son aspirateur sans fil AK10, qui, selon la marque, est un digne rival du Dyson V10. Le battage médiatique est-il justifié ? Découvrez-le dans notre revue.

Concevoir et construire

Phares à LED

Écran numérique

Une palette de couleurs de bon goût

L’aspirateur AK10 nous a impressionné dès le déballage. Nous avons la version anodisée bleue, mais elle est également disponible en violet, bien que les options de couleurs puissent varier en fonction de l’endroit où vous achetez. L’AK10 est bien conçu et léger, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser.

Sa construction et ses accessoires sembleront très familiers à tous ceux qui ont déjà vu un Dyson. Les accessoires sont disponibles dans un gris canon de fusil, qui complète le bleu anodisé de la baguette. Il existe un accessoire pour tout travail de nettoyage que vous pourriez avoir.

Les pièces de la boîte comprennent la brosse principale (avec phares LED), la baguette métallique, le corps principal de l’aspirateur – doté d’un écran monochrome et d’un bac à poussière, la batterie, une brosse à épousseter 2 en 1, une mini brosse électrique. , un suceur plat, un tuyau télescopique, un support mural avec deux vis, un adaptateur et une prise secteur pour le chargement.

Fonderie

La mauvaise surprise, cependant, est qu’absolument tout est livré dans son propre emballage plastique. Eureka pourrait améliorer l’expérience du consommateur et la vie de chacun en choisissant des emballages en papier ou en carton facilement recyclables, plutôt que du plastique qui finira dans les décharges.

L’AK10 est bien conçu et léger, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser

Performances et fonctionnalités

Polyvalent

3 réglages de puissance

Aspiration efficace des cheveux

Tous les accessoires s’assemblent très facilement, donc en moins de deux minutes vous êtes prêt à passer à l’action. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer une fois sur la gâchette pour démarrer l’appareil – vous n’avez pas besoin de le maintenir enfoncé tout le temps, comme vous le faites avec les anciens modèles Dyson. De plus, la prise en main est confortable, avec suffisamment d’espace pour de plus grandes mains et suffisamment d’espace pour que vous n’appuyiez pas accidentellement sur le bouton d’alimentation.

À l’aide de votre pouce, vous pouvez passer facilement d’un réglage d’aspiration à un autre via les commandes tactiles ; le mini écran monochrome en façade affiche le niveau de la batterie ainsi que les réglages de puissance.

Fonderie

J’ai testé l’AK10 sur toutes les surfaces disponibles, qui dans mon cas étaient des sols durs et des tapis. J’ai apprécié sa polyvalence sur ces deux types de revêtements de sol, ainsi que sa brosse principale douce en « mousse », qui élimine efficacement la poussière, les miettes et autres saletés.

J’ai été agréablement surpris par le fait qu’il était également très efficace pour ramasser les cheveux, qui finissaient à la poubelle plutôt que d’être enroulés autour de la barre de brosse. En conséquence, l’aspirateur nécessitait moins d’entretien.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser l’AK10 pour nettoyer facilement l’intérieur de votre voiture ou le dos de votre canapé, et qu’il se glissera sous la plupart des meubles grâce à ses roues fines, sa tête principale et sa poignée.

Fonderie

Les phares à LED sont un avantage appréciable pour une visibilité nette. Ils vous aideront à mettre en évidence et à détecter tout ce qui est invisible à l’œil nu ou caché dans un endroit sombre, comme sous un meuble.

Eureka a vraiment conçu un aspirateur rapide et facile à utiliser, de sorte que même ceux qui détestent nettoyer n’auront aucune excuse.

L’AK10 a une puissance maximale de 26 000 Pa et trois niveaux d’aspiration (Eco, Standard et Boost) qui sont contrôlés par le bouton tactile.

Cependant, Dyson n’utilise pas Pa (Pascals, unité de pression) pour mesurer son aspiration. Il utilise AW (air watts). Ainsi, à partir des seules spécifications, nous ne pouvons pas comparer directement l’AK10 et le V10.

Ce que je peux dire, c’est que l’AK10 est suffisamment puissant pour éliminer efficacement la saleté quotidienne de vos sols et surfaces. Pour un air plus pur, il existe un système de filtration en 5 étapes basé sur la technologie cyclonique avec filtration HEPA. Eureka revendique « une capture à 99,9 % de particules aussi petites que 0,3 microns » – tout comme le Dyson V10.

Le niveau d’aspiration le plus bas ne convient qu’aux sols peu sales, j’ai donc préféré et recommanderais le niveau moyen pour un meilleur nettoyage quotidien des sols durs. Le niveau supérieur est mieux adapté aux moquettes ou moquettes. Cependant, vous ne pouvez l’utiliser que pendant une courte période, car il est gourmand en énergie et vous vous retrouverez à court de puissance assez rapidement.

Le flux d’air est fort et vient de l’avant de l’aspirateur, mais ce n’est pas un bruit gênant. L’AK10 n’est pas un aspirateur particulièrement bruyant.

La brosse, la poubelle et le filtre sont faciles à nettoyer ; Eureka a vraiment conçu un aspirateur rapide et facile à utiliser, de sorte que même ceux qui détestent nettoyer n’ont aucune excuse.

Batterie

La durée de fonctionnement de l’AK10 varie en fonction de la puissance utilisée. En mode standard, nous avons eu une autonomie de plus de 45 minutes (selon la marque, c’est 60 minutes). Cependant, avec le mode Boost activé, la batterie se videra très rapidement.

Selon nous, l’AK10 est le mieux adapté aux habitations de moins de 100m2 ou doit être utilisé comme aspirateur de cuisine et de salle de bain rapide et facile, sinon vous devrez le charger constamment. La batterie est amovible mais il n’est pas clair si vous pouvez en acheter une de rechange ni combien cela coûtera.

Quant à une recharge complète, comptez environ deux heures pour passer d’une batterie complètement vide à une batterie pleine.

Écran monochrome indiquant la puissance et le niveau de la batterie, au-dessus duquel se trouve le « contrôle de vitesse » tactile Fonderie

Prix ​​et disponibilité

L’aspirateur sans fil Eureka AK10 est disponible sur Amazon au Royaume-Uni au prix de 259 £. Au moins à ce stade, il n’est pas disponible aux États-Unis.

C’est un aspirateur à très bon prix. Si l’on compare son prix à celui de son rival potentiel, le Dyson V10, il est environ 150 £ de moins. Ce n’est pas aussi facile de se procurer le V10 maintenant, mais Argos a le modèle Absolute en stock pour 430 £. Nous pensons que dans l’ensemble, le V10 est la meilleure machine, mais l’AK10 est de bonne facture et à un prix très attractif.

Mais si aucun des deux aspirateurs n’est parfait pour vous, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés pour plus d’options.

Verdict

Avec l’AK10, Eureka a réussi à proposer un aspirateur-balai léger, efficace, polyvalent, facile à entretenir, le tout à un prix abordable. Il s’agit sans aucun doute d’une machine d’un excellent rapport qualité-prix, idéale pour la vie en appartement, avec un accessoire de nettoyage pour chaque recoin de votre maison ou de votre véhicule.

Cette revue a été initialement publiée dans l’édition française de Tech Advisor et a été traduite pour apparaître ici.

