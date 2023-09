Examen de l’aspirateur sans fil Dreame R10 : polyvalent et économique

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Léger et facile à utiliser

Quatre accessoires de nettoyage

Design élégant et discret Les inconvénients Aucune fonction intelligente

Uniquement disponible en blanc

Des options moins chères sont disponibles Notre verdict Il existe des aspirateurs sans fil plus avancés sur le marché, mais pour la plupart des gens, le Dreame R10 sera largement suffisant pour le nettoyage quotidien. La poubelle est petite mais vous pourrez pénétrer dans tous les coins et recoins de votre maison grâce aux quatre accessoires de nettoyage inclus.

369,99 $

299,99 $

Dreame Technology est une marque Xiaomi spécialisée dans les technologies d’entretien des sols, notamment les robots aspirateurs et les aspirateurs sans fil. Ses produits ont tendance à avoir un bon équilibre entre qualité et prix abordable.

On m’a demandé d’examiner l’un des modèles de sa dernière série R, le Dreame R10 récemment lancé. C’est le premier aspirateur sans fil de la marque que j’ai personnellement testé et j’en attendais beaucoup.

En le sortant de la boîte, ces attentes n’ont fait qu’augmenter : le Dreame R10 est très joli, mais tout ce qui brille est-il doré ?

Voici comment cela s’est produit.

Concevoir et construire

Aspirateur sans fil polyvalent

Quatre accessoires de nettoyage

Lampes à brosse multi-surfaces

Design élégant uniquement disponible en blanc

Même si nous avons dit que vous ne devriez pas vous laisser guider par l’apparence, nous aimons commencer nos critiques de produits technologiques en décrivant leur conception, d’autant plus que cela va bien au-delà de leur apparence ou non.

Vous obtiendrez une boîte en carton rectangulaire assez grande. À l’intérieur, et organisés en compartiments individuels, se trouvent toutes les pièces qui composent cet aspirateur sans fil :

Aspirateur avec poignée et compartiment à poussière

Baguette extensible

Brosse multi-surfaces

Mini brosse motorisée

Outil de combinaison large

Outil de combinaison flexible

Chargeur

support mural

Alba Mora Antoja / Fonderie

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le modèle que j’ai testé est blanc. Dans mon cas, c’est la couleur idéale – et pas seulement en raison de son attrait esthétique – mais aussi parce qu’elle se marie bien avec les murs blancs de ma maison. J’aime ça parce que, étant un gros appareil, il peut autrement attirer l’attention plus que je ne le souhaiterais.

S’il avait été noir ou gris, j’aurais eu plus de mal à trouver un endroit où le poser. Si vous pensez le contraire, je suis désolé de vous dire que vous n’avez pas de chance, car ce modèle n’est disponible qu’en blanc. De la même série d’aspirateurs sans fil, le modèle R10 Pro ou le modèle R20 sont vendus (uniquement) en noir.

Alba Mora Antoja / Fonderie

Alba Mora Antoja / Fonderie

L’aspirateur est composé d’un cylindre où l’on retrouve le séparateur cyclonique, le pré-filtre et la poubelle. Les accessoires de nettoyage sont fixés au bas du cylindre.

La poubelle a une capacité de 0,6 litre. Il n’est pas grand mais en plus, il se vide facilement. Utilisez simplement l’interrupteur pour ouvrir le couvercle. Vous pouvez également retirer le pré-filtre et le séparateur cyclone pour le nettoyage. Dreame recommande de les laisser sécher à l’air pendant au moins 24 heures après.

Sur le dessus du cylindre se trouve une poignée avec interrupteur, qui sépare la batterie non amovible (avec le port de charge et six voyants LED pour indiquer l’état de la batterie pendant son utilisation et pendant sa charge) et les commandes : il y a un interrupteur de réglage de la vitesse et un bouton de verrouillage pour que vous n’ayez pas besoin de maintenir la gâchette enfoncée lorsque vous l’utilisez.

Alba Mora Antoja / Fonderie

Vous pouvez utiliser cet aspirateur sans fil avec la lance extensible pour nettoyer les sols, ou sans pour atteindre des endroits plus difficiles ou aspirer confortablement les canapés et les meubles.

La brosse principale, qui est probablement celle que vous utilisez le plus souvent, est la seule à être dotée de lumières intégrées. Ce n’est pas nouveau dans le monde des aspirateurs sans fil, et même s’il n’est pas aussi puissant que le laser des nouveaux modèles Dyson, il reste efficace pour voir la saleté dans les endroits sombres.

Contrairement à certains autres aspirateurs, le Dreame R10 ne tient pas debout tout seul. Je l’ai appuyé contre un mur à la maison, mais si vous préférez (surtout si vous avez des animaux de compagnie ou des enfants en bas âge), vous pouvez utiliser le support mural fourni dans la boîte.

C’est un aspirateur intuitif et facile à utiliser qui répond bien à chacun de vos mouvements

Performance

Facile à utiliser et facile à changer les accessoires

Trois modes d’aspiration

Petit réservoir, mais autonomie de batterie assez longue

Mon expérience globale en testant le Dreame R10 a été bonne. C’est un aspirateur intuitif et facile à utiliser qui répond bien à vos mouvements. Vous n’aurez pas trop de mal à passer d’une tête à l’autre en fonction de vos besoins.

Cet appareil offre une puissance d’aspiration de 120 AW et une pression de 20 000 Pa. Cela ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais vous devriez pouvoir aspirer la plupart des saletés de votre maison sans aucun problème. Vous pouvez choisir parmi trois modes différents, mais je pense que la plupart du temps vous opterez pour l’un des deux plus puissants.

Pour faire fonctionner l’aspirateur, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de déclenchement de la poignée et de le relâcher lorsque vous avez terminé. Personnellement, je préfère l’utiliser de cette façon, car cela minimise le bruit lorsque vous changez de position ou vous déplacez d’un endroit à l’autre. Cependant, vous pouvez utiliser la clé de verrouillage pour passer l’aspirateur sans avoir à maintenir le bouton enfoncé. Cela pourrait être utile sur de très grandes surfaces.

Il est capable d’aspirer facilement les cheveux et la poussière, même si en cas de saleté plus importante, vous devrez passer sur la zone plus d’une fois.

Dans son manuel d’instructions, Dreame répertorie les cas d’utilisation de chaque accessoire.

Comme je l’ai déjà dit, la brosse multi-surfaces est la tête de brosse que vous utiliserez le plus souvent. Il convient à tous types de sols (il a fait merveille sur mon parquet), mais aussi aux tapis à poils ras. Mais faites attention si votre tapis comporte des franges, car elles risquent de s’emmêler dans la brosse.

En général, il peut aspirer facilement les cheveux et la poussière, bien que des salissures plus importantes signifient que vous devrez passer sur la zone plus d’une fois. Astuce : dans ces cas-là, cela fonctionne mieux si vous dirigez l’aspirateur vers vous.

Alba Mora Antoja / Fonderie

Mon deuxième accessoire préféré est la brosse flexible. Il est étroit et allongé, ce qui vous permet d’accéder aux coins difficiles d’accès. Je l’ai également utilisé pour aspirer les coins des murs, des cadres et des étagères.

Alba Mora Antoja / Fonderie

Le R10 comprend également une brosse motorisée idéale pour aspirer les surfaces en tissu comme un canapé ou des coussins. Le pinceau plus large (vu dans la deuxième image ci-dessous) convient également aux tissus, mais Dreame le recommande également pour les claviers. La touche « 6 » de mon ordinateur portable souffre toujours de sa rencontre, je vous suggère donc de ne pas l’essayer vous-même.

Alba Mora Antoja / Fonderie

Alba Mora Antoja / Fonderie

L’autonomie de la batterie est suffisante pour aspirer les zones les plus sales de temps en temps pendant plusieurs jours, ou pour un ou deux nettoyages plus approfondis (mais cela dépendra de la taille de votre maison).

Néanmoins, vous devrez vider le bac à bord plus souvent. Au quotidien, j’ai trouvé la poubelle légèrement trop petite, même si j’ai vite pris l’habitude de charger la batterie et de vider la poubelle en même temps.

On peut facilement dire qu’il offre un bon rapport qualité/prix

Prix ​​et disponibilité

L’aspirateur sans fil Dreame R10 est disponible sur Amazon aux États-Unis, où il a un prix catalogue de 369,99 $, mais est actuellement disponible au prix de 299,99 $.

Il n’est pas encore disponible au Royaume-Uni.

C’est un bon prix pour sa puissance et ses fonctionnalités, et son design séduira les personnes à la recherche d’un aspirateur esthétique. Il ne peut pas rivaliser avec la puissance d’aspiration d’un Dyson – mais on ne s’y attend pas à ce niveau de prix.

Si ce n’est pas l’aspirateur parfait pour vous, jetez un œil à nos recommandations dans notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés. Nous avons également un tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots, au cas où vous préféreriez laisser quelqu’un d’autre (dans ce cas, un robot) faire le travail à votre place.

Verdict

Le Dreame R10 serait un bon choix pour les personnes vivant en appartement ou pour celles qui souhaitent un déplacement rapide et facile. Il constitue également un bon premier aspirateur si vous venez de déménager seul, car il offre de bonnes performances de nettoyage pour son prix.

Les acheteurs exigeants risquent de manquer de fonctionnalités intelligentes, d’une poubelle plus grande ou même d’une baguette extensible plus flexible. Mais honnêtement, je ne pense pas que l’utilisateur moyen s’inquiétera.

Vous pourrez nettoyer facilement tous les coins de votre maison, et grâce à un design élégant et discret, cela ne vous dérangera pas de le ranger à la vue de tous.

Cet article a été initialement publié dans l’édition espagnole de Tech Advisor et a été traduit pour être inclus ici.

