Examen de l’aspirateur humide et sec Wessex 18L

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bon marché

Bonne aspiration

Aspire le liquide Les inconvénients Sacs à poussière en papier fragiles

Les sacs à poussière sont chers chez Toolstation

Qualité de construction très basique Notre avis Un aspirateur économique qui fait un excellent travail pour aspirer les dégâts

Les aspirateurs peuvent coûter cher et si vous en voulez juste un bon marché pour votre garage, votre camionnette ou même votre maison, celui qui coûte moins de quarante livres semble certainement tentant.

L’aspirateur Wessex 18L Wet & Dry est le modèle d’entrée de gamme avec des versions 20L et 30L (avec fûts métalliques) offrant plus de capacité.

Comme son nom l’indique, il peut également aspirer du liquide. Et en prime, il peut également faire office de souffleur triple.

Mais devriez-vous en acheter un au lieu d’un aspirateur à cylindre beaucoup plus cher comme un Henry ? Lisez la suite et découvrez.

Caractéristiques et conception

Il ne fait aucun doute que vous en avez pour votre argent. Tout est en plastique, y compris les tubes d’extension qui s’emboîtent et se connectent à la brosse à plancher.

Aucun des accessoires ne semble de bonne qualité et il n’y a pas de réglage d’angle sur la brosse à plancher : elle est fixe. Il pivote, mais l’angle rigide peut être pénible si vous n’avez pas beaucoup de place.

Il a des poils à l’avant et une lame en caoutchouc à l’arrière, qui est principalement destinée à une utilisation humide. Il est conçu pour les sols durs car ceux-ci ne se rétractent pas (comme le font les poils d’un Henry) pour faciliter l’aspiration des tapis ou des moquettes.

Jim Martin / Fonderie

Vous obtenez un suceur plat pour entrer dans les coins et un adaptateur de tuyau qui peut être utilisé pour se connecter à la sortie de quelques des outils électriques, permettant d’aspirer directement la sciure ou tout autre type de poussière de coupe ou de ponçage.

Les quatre roulettes doivent être vissées au tambour : les vis sont à peu près la seule chose qui n’est pas en plastique.

Jim Martin / Fonderie

Il y a trois sacs à poussière en papier inclus (également pas en plastique), mais les appeler des sacs filtrants «à haute résistance» est un pas trop loin. Ils ont l’impression qu’ils vont se déchirer pendant que vous les installez, et vous devez pousser fort sur le carton autour de l’ouverture pour vous assurer qu’ils sont correctement fixés. Sinon, la poussière se retrouvera au fond, sous le sac.

À 1,5 m, le tuyau est à peu près assez long et le câble d’alimentation de 5 m, bien que la moitié de la longueur d’un Henry, est également probablement suffisant. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas de rangement pour cela lorsque vous n’utilisez pas l’aspirateur. Il y a un crochet, mais c’est tout. Avec un Henry, bien sûr, le câble s’enroule proprement à l’intérieur de la section supérieure.

Jim Martin / Fonderie

Le manuel d’utilisation explique à peu près assez clairement comment utiliser les trois modes, mais n’explique pas correctement que vous devez installer l’écrou de blocage HEPA sous le moteur lors de l’aspiration à sec.

Si vous devez aspirer un déversement ou une inondation, le sac et l’écrou de blocage doivent être retirés et vous devez installer le filtre en mousse autour du moteur.

Vous pouvez les aspirer normalement, mais vous ne pouvez pas immerger complètement la brosse car elle a également besoin d’air.

Pour l’utiliser pour souffler, le manuel indique que le sac doit être retiré et que vous attachez le tuyau à la sortie sur la partie supérieure, plutôt qu’à l’entrée sur le tambour.

Rien de tout cela ne prend beaucoup de temps, mais c’est un problème de retirer le sac et de le remettre en place, en partie parce que vous devez d’abord nettoyer et sécher le tambour, mais aussi parce qu’il y a toutes les chances que vous endommagez le sac en le retirant ou en le remettant en place.

Performance

La bonne nouvelle est que le Wessex est meilleur que ce à quoi vous vous attendez pour le prix. Avec 18 kPa d’aspiration, il est plus puissant qu’un Dyson sans sac et un peu moins qu’un Henry, mais contrairement aux deux, il n’offre pas de mode « turbo » lorsque vous avez besoin d’un peu plus d’aspiration.

Cependant, en cours d’utilisation, j’ai trouvé que le Wessex était parfaitement capable d’aspirer la sciure de bois, la saleté générale de l’atelier et de faire face relativement bien aux gros morceaux et aux feuilles étranges.

De même, il a bien fonctionné pour aspirer une voiture, enlever la boue séchée et les petites pierres du tapis et les miettes des sièges.

Le seul accessoire qu’il n’a pas et qui aurait pu être utile est une petite brosse pour aspirer des choses plus délicates. Mais le Wessex n’est pas vraiment conçu pour ça, et il n’y avait clairement pas de place dans le budget pour un.

En l’occurrence, une pluie torrentielle s’est avérée trop abondante pour le joint d’étanchéité au bas de ma porte de garage, j’ai donc eu l’occasion idéale d’essayer l’aspirateur humide.

Cela a très bien fonctionné, transférant rapidement l’eau du sol du garage dans le cylindre. Vous pouvez ensuite vider l’eau, mais vous devrez la rincer ou la nettoyer et la sécher avant de remettre en place un sac à poussière en papier.

Jim Martin / Fonderie

La fonction de soufflage, comme mentionné, est censée être utilisée sans le sac installé, mais fonctionne avec celui-ci en place. Il ne remplacera pas un souffleur de feuilles dédié, mais vous pourriez éventuellement lui trouver une utilité à l’occasion.

Prix ​​& disponibilité

Vous pouvez acheter un aspirateur Wessex 18L Wet & Dry chez Toolstation, en succursale ou en ligne. Comme il est supérieur à 25 £, la livraison est gratuite, sauf si vous le souhaitez le lendemain, auquel cas c’est un supplément de cinq.

Au moment de l’examen, Toolstation avait réduit de 10%, le ramenant à seulement 34,98 £ – une bonne affaire.

Toolstation vend également des packs de trois sacs à poussière mais, absurdement, ceux-ci sont plus chers que les sacs Henry HepaFlo qui sont de bien meilleure qualité. Vous feriez mieux d’acheter un plus grand paquet de sacs universels sur Amazon ou eBay.

Rachel Ogden / Fonderie

Un Henry, en revanche, est considérablement plus cher à 149 £ directement de son fabricant. Vous pouvez lire notre examen approfondi du HVR160 pour en savoir plus. Il convient de noter que bien que ce modèle soit uniquement à sec, il existe un HWD 370 qui peut également aspirer du liquide et est le même prix depuis Argos.

Verdict

Même au prix fort, le Wessex est un bon rapport qualité-prix si vous recherchez un aspirateur d’atelier peu coûteux pour garder un garage ou un hangar propre, ou pour nettoyer après des projets de bricolage dans votre maison.

Ce n’est pas le meilleur choix si vous voulez un aspirateur quotidien pour votre maison : les aspirateurs-balais sans sac et sans fil y sont presque tous préférables, même s’ils coûtent plus cher. Pour quelques recommandations, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs.

Et si vous envisagez cela ou un Henry pour un usage domestique régulier (par opposition à un garage), l’argent supplémentaire vaut presque certainement la peine d’être dépensé pour une meilleure qualité de construction, des accessoires supplémentaires, une aspiration supplémentaire et un stockage des câbles. Le seul inconvénient est qu’un Henry ne pourra pas trier les déversements de liquide.