Examen de l’aspirateur Beldray Airgility Max: une bonne affaire riche en fonctionnalités

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Batterie remplaçable

Maniable

Excellentes fonctionnalités Les inconvénients Peut pousser des débris plus gros

Aucun outil de rembourrage Notre avis L’Airgility Max est un excellent petit sans fil pour son prix. Nous ne le recommanderions pas pour les tapis épais ou les maisons très fréquentées, mais c’est un outil pratique avec d’excellentes caractéristiques.

Prix ​​lors de l’examen

185,65 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Beldray Airgility Max

185,39 $

La marque britannique Beldray (essayez de dire cela après quelques Bellinis) est devenue célèbre pour ses planches à repasser dans les années 1960 et fabrique maintenant toutes sortes d’articles ménagers pratiques, y compris une gamme d’entretien des sols qui se distingue par son prix abordable.

Nous testons le nettoyeur sans fil Beldray, le Airgility Max, que vous pouvez obtenir au Royaume-Uni pour moins de 90 £.

Notez que si vous lisez cette critique des États-Unis, le modèle disponible là-bas (voir sur Amazon) est livré avec un outil motorisé pour animaux de compagnie qui fait grimper le prix.

Bien que le prix plus élevé le rende moins attrayant, l’outil supplémentaire le rend beaucoup plus utile pour quiconque souhaite utiliser cet aspirateur sur les tissus d’ameublement – le modèle que nous testons n’a pas de tête de nettoyage de tissus d’ameublement appropriée. Au Royaume-Uni, le modèle équivalent est le Pet Max (obtenez-le auprès de Beldray), et c’est 10 à 20 £ de plus que l’Airgility Max.

Concevoir et construire

Bâton et ordinateur de poche

N’a qu’un seul accessoire de nettoyage supplémentaire

Batterie remplaçable

Phares

L’Airgility est un aspirateur modulaire, qui peut être utilisé comme un bâton ou un ordinateur de poche. Il est noir, avec des accents d’or rose ou de platine, selon le coloris que vous choisissez. Si vous devez ranger votre aspirateur à vue, c’est une meilleure option que de nombreux aspirateurs deux fois plus chers.

La batterie amovible de 2,96 V offre (jusqu’à) 50 minutes de temps de nettoyage avant de devoir être rechargée et vous pouvez acheter une deuxième batterie pour seulement 29,99 £

Les accessoires de nettoyage fournis avec sont des os nus. Outre la tête de nettoyage principale, il existe une deuxième combinaison suceur plat/brosse qui peut être fixée à l’extrémité de la baguette pour zapper les toiles d’araignées du plafond ou à l’unité principale pour nettoyer les interstices et les endroits difficiles.

Emma Rowley / Fonderie

Cependant, le suceur plat a une petite zone de nettoyage, il n’est donc pas très utile sur les grandes surfaces de rembourrage – si vous l’utilisiez pour enlever les poils d’animaux d’un canapé, vous y resteriez pour toujours.

Dans la boîte, vous trouverez également un cordon et une prise, ainsi qu’un filtre HEPA de rechange lavable.

Mais l’Airgility compense son manque d’accessoires avec de très belles fonctionnalités.

Il dispose d’une batterie amovible de 2,96 V. Vous obtiendrez (jusqu’à) 50 minutes de temps de nettoyage avant qu’il ne soit nécessaire de le recharger et vous pouvez acheter une deuxième batterie pour la recharger et l’échanger pour seulement 29,99 £ auprès de Beldray. Nous avons constaté que la durée de vie de la batterie a bien résisté lors de notre test.

L’affichage de la batterie est simple mais facile à lire, composé de trois barres qui clignotent lorsque la batterie est épuisée. Celles-ci sont également spécifiques au mode – vous verrez peut-être que vous n’avez qu’une seule barre en mode boost, mais deux en standard.

Emma Rowley / Fonderie

Le seul problème est que trois barres ne fournissent pas une mesure très précise, mais une fois que vous arrivez à la dernière barre, vous savez que vous devrez la brancher de manière assez nette.

C’est un bon aspirateur polyvalent, mais vous aurez besoin d’un autre aspirateur pour les travaux lourds et les tissus d’ameublement.

La batterie prend environ 5,5 heures à charger, ce qui est trop long pour être idéal mais ne sera pas un problème si vous investissez dans une deuxième batterie.

Lorsque vous commencez à passer l’aspirateur avec la tête principale, vous remarquerez qu’elle s’allume avec cinq LED pour éclairer la poussière et les cheveux sur votre chemin. Ceux-ci ne sont pas aussi brillants que certains concurrents et notamment moins efficaces que le laser vert de Dyson, mais sont encore suffisants pour faciliter l’aspiration dans une pièce sombre ou dans des coins sombres.

Emma Rowley / Fonderie

Il dispose également d’une grande poubelle de 1,2 litre – se comparant très favorablement aux 0,75 litres du Dyson V15 Detect – qui est facile à vider via un bouton à la base et n’a pas de coins pour que la poussière et les cheveux se logent, bien qu’ils s’enroulent autour du centre filtre.

Emma Rowley / Fonderie

À l’intérieur, il y a un filtre HEPA amovible et lavable. Comme tout aspirateur sans sac, son utilité pour les personnes sensibles à la poussière doit être contrebalancée par le fait que lorsque vous le renversez dans la poubelle, vous créez inévitablement un petit nuage de poussière.

L’Airgility dispose également d’un mode de stockage pratique, de sorte qu’il peut être rangé debout et occuper un minimum d’espace.

Emma Rowley / Fonderie

Ce sont des caractéristiques que vous vous attendez à voir sur un aspirateur beaucoup plus cher. Vous en avez pour votre argent avec l’Airgility Max.

Performance

Deux modes de nettoyage

Maniable

Peut pousser des débris plus gros

L’Airgility a une prise en main confortable et un interrupteur de type gâchette. Heureusement, il n’est pas nécessaire de le maintenir enfoncé pendant l’utilisation. Appuyez une fois sur le bouton pour le mode de nettoyage standard et deux fois pour le boost. La troisième pression l’éteint, ce qui signifie qu’il y a le besoin légèrement ennuyeux de passer en mode boost avant de pouvoir l’éteindre.

Il semble léger à utiliser bien qu’à 3,5 kg / 7,7 lb, il soit en fait un peu plus lourd que le Dyson V15 Detect phare. Sa sensation de légèreté est probablement due au fait que l’aspirateur supporte une grande partie de son propre poids et qu’il a quatre roues sur sa base (deux grandes à l’arrière et deux minuscules rouleaux à l’avant) qui le font se déplacer sans effort sur le sol.

Il est très maniable, avec un réglage twistable sur la tête principale qui lui permet de bien tourner. Il ne peut pas tout à fait reposer à plat, mais vous pouvez passer un long chemin sous les canapés avec.

Ce sont des caractéristiques que vous vous attendez à voir sur un aspirateur beaucoup plus cher. Vous en avez pour votre argent avec l’Airgility Max

Il ramasse bien les cheveux et la poussière, mais lorsqu’il s’agit de gros débris – comme la litière pour chat – sur un sol dur, il a tendance à pousser les morceaux avant de les aspirer, de sorte que vous pouvez vous retrouver à scier d’avant en arrière pour tout obtenir.

C’est bon pour enlever la saleté de surface sur les tapis mais, bien que Beldray ne dise pas à quel point l’aspiration est forte, je doute qu’il soit assez fort pour extraire la saleté incrustée des tapis à poils épais.

Le rouleau de brosse s’emmêle rapidement avec les cheveux – tout comme les petites roues à l’avant qui contribuent à lui donner sa maniabilité. Il était facile de sortir le rouleau de brosse et de couper les cheveux, mais vous devrez le faire régulièrement, car les fibres se compriment rapidement lorsque les cheveux sont enroulés autour d’eux et ne seront pas très utiles. Les petites roues étaient beaucoup plus difficiles à libérer et il fallait un peu de temps avec des ciseaux à ongles.

L’Airgility Max est un bon aspirateur polyvalent, mais vous aurez besoin d’un autre aspirateur pour les travaux lourds et les tissus d’ameublement.

Prix ​​et disponibilité

À 89,99 £ de Currys ou d’Amazon, il s’agit d’un achat avantageux qui fonctionne bien par rapport aux autres nettoyants à ce prix.

Le prix joue un grand rôle dans notre recommandation ici et malheureusement aux États-Unis, ce n’est pas aussi abordable. Mais il est livré avec l’outil pour animaux de compagnie, que vous pourriez utiliser comme nettoyant dédié aux tissus d’ameublement et qui lui donnerait beaucoup plus de polyvalence. Vous pouvez l’acheter sur Amazon.

Verdict

Dans l’ensemble, pour un modèle économique, le Beldray Airgility Max est impressionnant. Tout au long de cet examen, je l’ai comparé au Dyson V15 Detect, ce qui est injuste car le V15 coûte plusieurs fois plus cher que celui-ci, mais c’est un critère de qualité utile et l’Airgility Max a bien résisté.

En ce qui concerne les fonctionnalités – telles que ses phares, sa batterie remplaçable et son grand bac à ouverture facile avec filtre HEPA lavable – l’Airgility Max en contient beaucoup pour son prix. La seule chose qui lui manque pour une utilisation quotidienne est un nettoyant dédié aux tissus d’ameublement. Le suceur plat est tout simplement trop petit et la plupart d’entre nous ne veulent pas utiliser nos têtes de sol sur les lits et les canapés.

Il ne rivalisera pas avec les aspirateurs lourds comme le Henry, et en tant que tel, je ne le recommanderais pas pour les tapis épais ou les maisons où un nettoyage en profondeur régulier est nécessaire. Mais pour les petites maisons et les travaux légers, c’est un excellent achat.

