L’Apple Watch Series 8, à partir de 399 $ (419 £, 629 AU $), rejoint le pack portable de détection de température avec un nouveau capteur de température qui lui est propre. Les appareils portables à détection de température ont été une tendance ces dernières années, depuis le Fitbit Sense au Bague Ourad’Amazon Bande Halo et Samsung Montre Galaxy 5. Il y a quelques semaines, je suis tombé malade et un petite bague sur mon doigt m’a fait savoir que ma température était élevée. Ainsi, d’après mon expérience, la lecture de la température n’est pas simplement une autre fonctionnalité à cocher.

De plus, ce n’est pas la seule nouvelle Apple Watch. Le moins cher Apple Watch SE et plus cher Apple Watch Ultra faites une large gamme, allant de 249 $ à 799 $ et au-delà.

Cette année, avec trois nouvelles montres Apple, le défi est de savoir laquelle acheter, le cas échéant.

Scott Stein/Crumpe



Après avoir porté la dernière montre d’Apple à mon poignet pendant moins d’une semaine, c’est difficile à dire. La série 8 semble identique à celle de l’année dernière Apple Watch série 7 et a la plupart des mêmes caractéristiques. Nouveau sur le 8 est son capteur de températureainsi que des capteurs de mouvement gyroscope et accéléromètre améliorés qui sont désormais capables de détecter les accidents de voiture et passer des appels SOS en cas d’urgence.

Je n’ai pas testé la fonction d’accident de voiture, pour des raisons évidentes. Et, au moment de la publication de cet article, mes données de température nocturne commencent à peine à apparaître. Les deux fonctionnalités pourraient très bien finir par être utiles au fil du temps, mais leur utilité reste à voir.

La meilleure partie de l’Apple Watch cette année est ses améliorations logicielles. WatchOS 9 ajoute un certain nombre d’extras vraiment géniaux : une application boussole qui suit désormais vos pas via GPS pour vous aider à rentrer chez vous pendant les randonnées, le suivi des médicaments, le suivi du sommeil en plusieurs étapes et un mode basse consommation qui arrête certaines fonctions pour prolonger la durée de vie de la batterie. . Mais vous n’avez pas besoin d’une nouvelle montre pour ceux-ci ; une mise à jour gratuite de WatchOS 9 pourrait vous offrir ces mises à niveau et vous donner l’impression d’avoir déjà une nouvelle montre.

L’approche d’Apple pour améliorer sa montre au fil du temps a été une accumulation constante de mises à niveau – un affichage toujours allumé un an, de l’oxygène sanguin le lendemain, un affichage légèrement plus grand et maintenant une détection de température. Sauter un tas d’années entre les mises à niveau peut finir par ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans un seul gros tas, mais quiconque possède une série 7 aura du mal à justifier l’achat.

Scott Stein/Crumpe



Détection de température

Le capteur de température d’Apple mesure la température de la peau, de la même manière que les autres appareils portables fonctionnent. Il mesure également la température de l’air ou de l’eau (les relevés de température de l’eau peuvent apparaître dans certaines applications qui utilisent le capteur). Le capteur examine les changements de température relatifs, montrant des augmentations ou des diminutions relatives en degrés, mais pas une température absolue comme un thermomètre.

Les mesures sont collectées la nuit pendant le sommeil, et il faut cinq jours à la montre pour collecter suffisamment de données pour établir une ligne de base de départ. (Selon Apple, la température de référence continuera à s’étalonner au fil du temps.) À partir de ce moment, les mesures n’apparaissent que dans l’application Santé d’Apple sur l’iPhone, sous Température de la peau. Je pouvais consulter le tableau et voir quels étaient mes changements de température, mais Apple n’alerte pas actuellement les porteurs des changements sur leur poignet, ou de toute autre manière. Les mesures ne sont pas non plus utilisées pour aucune sorte de préparation ou Note de bien-être, comme le font déjà des entreprises telles que Fitbit et Oura. Apple va probablement passer l’année prochaine, au moins, à essayer de comprendre comment faire davantage apparaître ces données. En attendant, vous voudrez peut-être attendre avant de décider si le capteur joue dans la valeur de la montre.

Un autre domaine immédiatement utile pour les données de détection de température est le suivi de l’ovulation, une autre nouvelle fonctionnalité de la montre. Semblable à la façon dont Fitbit et Oura fonctionnent déjà, les changements de température sont utilisés pour suivre les cycles de fertilité, ainsi que les éventuelles interruptions. CNET testera cela au cours des prochains mois, tout comme nous l’avons fait avec d’autres trackers. Et un mot sur la confidentialité pour ce type de données : Apple dit que ses données de santé restent crypté sur le compte de l’utilisateur et dans iCloud, et si l’authentification à deux facteurs est activée, personne d’autre ne peut y accéder.

Scott Stein/Crumpe



Détection d’accident de voiture

Les capteurs de mouvement améliorés d’Apple sur la Watch 8 sont utilisés pour la détection des collisions, ce que l’iPhone (et d’autres appareils) peut déjà faire dans certains cas. Tout comme la fonction de détection de chute d’Apple sur ses montres, il s’agit potentiellement d’une fonction de sauvetage si elle peut détecter un accident et passer un appel d’urgence alors que quelqu’un est affaibli. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore déterminer la fiabilité de cette fonctionnalité. J’adore l’idée des montres comme outils de surveillance de la sécurité, mais Apple inclut également la détection des accidents de voiture sur l’Apple Watch SE moins chère.

En passant, je suis curieux de savoir à quoi d’autre le gyroscope et l’accéléromètre plus précis pourraient être utilisés. Ces capteurs seraient-ils capables de suivre plus précisément d’autres mouvements ou activités du corps au fil du temps lorsque de nouveaux algorithmes seront affinés ? Ou pourraient-ils être utilisés pour améliorer le suivi des gestes ? Ou, alors qu’Apple approche de la sortie de son casque AR/VR attendu, des commandes de mouvement améliorées seraient-elles une porte d’entrée vers des commandes pour la réalité mixte ? Je m’engage sur une voie de pure spéculation, mais je serais surpris si la détection d’accident de voiture était tout ce dont ils étaient capables.

Scott Stein/Crumpe



Vie de la batterie

Une grande pièce manquante à l’Apple Watch de milieu de gamme est sa batterie. Il existe une Apple Watch qui peut durer environ 36 heures ou plus avec une charge, mais cette montre coûte 799 $. L’Apple Watch Ultra est grande et robuste, et nous ne l’avons même pas encore examinée.

Le suivi du sommeil étant désormais une partie complète de WatchOS et le suivi de la température nécessitant une nuit de sommeil pour mesurer, l’Apple Watch est désormais conçue pour être portée au lit. C’est un problème lorsque la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch n’est encore que d’environ un jour et demi. La montre se recharge complètement en environ une heure et demie, ou jusqu’à 80 % en 45 minutes environ, mais quand la rechargerez-vous ? Avant d’aller se coucher? Le matin sous la douche ? A votre bureau ?

J’ai porté la série 8 au lit une nuit après avoir été complètement chargée, je l’ai portée toute la journée suivante, pour me recoucher, et elle était à 34% de batterie le lendemain matin. Vous pouvez passer une journée ou plus sans recharger, mais comme l’Apple Watch possède son propre chargeur propriétaire, vous devrez vous assurer que vous n’êtes pas coincé quelque part avec un niveau bas.

J’ai tendance à être une personne chargée la nuit, ou avec des appareils portables à batterie plus longue comme l’Oura Ring ou le Fitbit Sense, je les porte pendant des jours avant d’avoir à m’inquiéter. On dirait que l’Apple Watch Series 8 est prise au milieu en ce moment. Ce mode basse consommation n’aidera pas non plus, car il désactive le suivi de la température et la fréquence cardiaque afin d’obtenir ces gains de batterie plus durables. Peut-être pourriez-vous basculer entre les modes, peut-être ? Pourtant, je placerais “une plus grande batterie” en haut de ma liste de souhaits Apple Watch Series 9.

Je n’ai pas beaucoup vécu avec le mode basse consommation la semaine dernière, car j’étais occupé à suivre les données de température – mais je suis curieux de voir comment cela affectera la durée de vie de la batterie au cours des prochaines semaines.

James Martin/Crumpe



Apple Watch Series 8 contre SE et Ultra : Ou faites-vous une mise à niveau ?

L’Apple Watch Ultra a une conception plus durable, une batterie plus longue et une meilleure résistance à l’eau. Est-ce le meilleur choix ? Le SE, qui manque d’oxygène dans le sang, d’ECG, d’un affichage permanent et d’une détection de température, pourrait être un bon choix pour quelqu’un qui n’en a pas autant besoin (mais l’absence d’affichage permanent n’est pas idéale). Et le suivi de la température se sentira-t-il utile au fil du temps, ainsi que le suivi de l’ovulation ?

Il n’y a aucune raison de passer à la série 8 si vous avez une série 7, ou même une série 6. Mais, l’Apple Watch Series 8 est la montre de santé la plus complète de la gamme Apple qui n’a pas besoin d’une mise à niveau vers l’Ultra.

La bonne nouvelle concernant la nouvelle gamme de montres améliorées d’Apple est que les processeurs devraient tous être aussi rapides, mais la conception et les fonctionnalités évoluent. Acheter la série 7 de l’année dernière si elle est en vente est une excellente alternative, mais le plus gros attrait du 8 sur le SE en ce moment est son écran toujours allumé, son écran légèrement plus grand et ses capteurs supplémentaires d’ECG, d’oxygène sanguin et de température.

Revenez ici dans un mois ou deux, et nous y répondrons plus clairement. Pour l’instant, l’Apple Watch Series 8 reste un excellent matériel de montre avec un logiciel amélioré et un capteur de santé qui pourrait être un facteur sur la route. Mais d’abord, vérifiez votre poignet : vous avez peut-être déjà une Apple Watch qui est assez bonne.