Examen de l’appareil photo instantané Kodak Step

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Plusieurs modes de prise de vue

Conception compacte et légère

Option pour enregistrer les photos sur microSD Les inconvénients Qualité des photos décevante Notre avis Comme les autres appareils photo Zink, le Kodak Step est un peu déçu par sa qualité de photo et d’impression, qui ne peut pas égaler ses rivaux Instax. Il est cependant plus compact et portable que ces appareils photo, et il s’agit d’une option d’appareil photo instantané polyvalente pour les petits budgets.

Prix ​​lors de l’examen

69,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : appareil photo instantané Kodak Step

69,99 $ Libre

Les appareils photo instantanés étaient autrefois le domaine de Polaroid, et sont maintenant dominés par Instax de Fujifilm, mais ce n’est pas le seul jeu en ville – et le rival historique de l’appareil photo Kodak a sa propre offre.

Contrairement à Instax, l’appareil photo Kodak Step ne tourne pas sur un vrai film. Au lieu de cela, il s’agit d’un simple appareil photo numérique qui imprime sur des feuilles de Zink – une forme d’impression sans encre qui produit des impressions compactes à dos collant.

Concevoir et construire

Conception en plastique simple

Disponible en blanc ou noir

Couvercle de lentille magnétique

Le Step est un appareil photo simple et compact, et c’est l’une de ses plus grandes forces. Grâce au choix d’imprimer sur Zink, il est plus petit que n’importe quel appareil photo Instax proposé, ce qui le rend super portable.

Contrairement à l’imprimante Step similaire, celle-ci n’est pas disponible dans une gamme de couleurs, et à la place, vous êtes limité à un choix de blanc ou de noir pour la construction en plastique mat.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a une poignée de boutons simples. Le bouton d’alimentation sert également de minuterie en option, assis à côté de l’obturateur. Sur le côté gauche, vous trouverez un bouton pour activer ou désactiver un cadre blanc pour les photos, et un autre pour basculer entre les trois options de couleur : couleur, sépia ou monochrome.

D’autres ajouts sont la possibilité d’attacher une dragonne pour garder l’appareil photo en sécurité, et même un support à vis pour trépied en bas, bien que je doute que beaucoup en tireront beaucoup d’utilité.

Une touche attrayante est le flash pop-up, qui sort du corps lorsque vous allumez l’appareil photo. Tout aussi commodément, le fait de le repousser éteindra à son tour le Step.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mieux encore, le couvercle de l’objectif magnétique, qui s’enclenche et s’enlève avec une force satisfaisante – bien que ce soit le seul composant que les jeunes utilisateurs risquent de perdre. Mieux encore, l’appareil photo est suffisamment intelligent pour ne pas vous permettre de prendre des photos lorsque le cache de l’objectif est en place, ce qui vous évite de perdre des impressions sur rien d’autre que du noir.

Qualité de la caméra

Options couleur, sépia et monochrome

Petits tirages

Exposition inégale

Comme mentionné ci-dessus, l’étape vous permet d’imprimer des photos en trois modes de couleur : pleine couleur, sépia délavé ou noir et blanc. Vous avez également la possibilité d’ajouter un cadre blanc autour des prises de vue, en clin d’œil à l’esthétique Polaroid classique.

Les options sont les bienvenues, mais la qualité d’impression réelle reste limitée. Il s’agit plus d’un problème de Zink que d’un problème de Kodak Step, et les impressions ici ont des problèmes familiers avec les bandes de couleurs et les détails limités, non aidés par la petite taille des impressions elles-mêmes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Un problème plus spécifique à cet appareil photo est qu’il a du mal à s’exposer, de sorte que toutes les lumières vives ou les zones de ciel apparaissent souvent sous forme de feuilles blanches sur les tirages, tandis que tous les détails sont perdus dans les zones d’ombre.

Il convient également de noter que le flash est automatique et entièrement hors de votre contrôle. Il se déclenche lorsque les scènes sont suffisamment sombres, mais vous ne pouvez pas choisir de l’activer à d’autres moments ou de le désactiver quand vous préférez.

Les impressions sont rapides au moins – il faut moins d’une minute pour imprimer une photo, et contrairement aux photos Instax, vous n’avez pas à attendre plus longtemps pour que les photos se développent complètement. Le chargement du film est également un jeu d’enfant et moins d’une minute de travail.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Un dernier avantage est la prise en charge des cartes microSD jusqu’à 128 Go. Si une carte est installée, lorsque vous prenez une photo, elle sera automatiquement enregistrée sur la carte ainsi que l’impression, de sorte que vous pouvez la déplacer ailleurs si vous souhaitez également enregistrer une copie numérique des photos – mais gardez à l’esprit que ces seront généralement des prises de vue numériques de moins bonne qualité que ce que votre téléphone peut produire.

Vie de la batterie

40 impressions par charge

Se charge via Micro-USB

Kodak indique que l’appareil photo Step peut prendre 40 photos complètes avec une charge complète, c’est-à-dire quatre packs complets d’impressions Zink.

Je n’ai pas pris autant de photos, mais je n’ai pas vu l’appareil photo se décharger plus rapidement que cela. La batterie se videra également en veille, donc si vous passez beaucoup de temps entre les utilisations, vous constaterez peut-être qu’elle a besoin d’une charge rapide pour redémarrer.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Heureusement, c’est assez simple – l’appareil photo dispose d’une batterie rechargeable que vous pouvez recharger avec Micro-USB, avec un câble inclus. Une charge complète prend moins d’une heure et quelques minutes suffisent pour prendre une photo ou deux.

Prix ​​et disponibilité

L’appareil photo Kodak Step est maintenant disponible dans le monde entier, et vous coûtera 70 $/70 £/80 €.

Cela ne vous donne que l’appareil photo lui-même, vous devrez donc acheter des tirages séparément. Ceux-ci vont généralement pour 25 $ pour 50 tirages aux États-Unis, ou 17£/15€ pour un pack de 20 en Europe. Cela peut sembler beaucoup, mais c’est toujours moins cher que le prix par feuille d’Instax.

Cela signifie qu’à long terme, c’est un peu moins cher que l’Instax Mini 11 au prix similaire, bien que nous ayons tendance à préférer la qualité photo de cet appareil photo.

Le Kodak Step est également moins cher que le Polaroid Snap, un appareil photo Zink essentiellement identique avec la marque Polaroid et un prix légèrement plus élevé.

Verdict

Les appareils photo Zink sont très populaires, et en effet, le Kodak Step est essentiellement un reconditionnement du Polaroid Snap sous un nom différent.

Comme les autres appareils photo Zink, celui-ci est un peu déçu par sa qualité de photo et d’impression, qui ne peut pas égaler les rivaux Instax.

Il est cependant plus compact et portable que ces appareils photo, et avec quelques modes photo faciles d’accès et la possibilité d’enregistrer des photos numériques ainsi que de les imprimer, il s’agit d’une option d’appareil photo instantané polyvalente pour les petits budgets.