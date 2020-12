«DNA», le cinquième long métrage de l’actrice et cinéaste française Maïwenn, s’ouvre en clameur et se termine dans le calme. Entre les deux, il y a un voyage de Neige (joué par Maïwenn et inspiré par sa propre vie) alors qu’elle s’éloigne de l’étreinte frénétique de sa famille extravagante et inadaptée à ses racines algériennes.

Mère célibataire abattue, Neige se préoccupe de récupérer son appartenance ethnique après la mort de son grand-père, un immigré algérien en France. Alors que les parents turbulents de Neige se rassemblent pour planifier les funérailles, le scénario (que Maïwenn a écrit avec Mathieu Demy) fouette une mousse d’arguments au vitriol et de confrontations barbelées. De vieilles rancunes et de nouvelles blessures se gonflent et s’apaisent, chaque altercation tirant sur une note dans une symphonie de dysfonctionnement et de comportement déplorable. (À un moment donné, la mère de Neige, jouée par une Fanny Ardant flamboyante, pousse grossièrement sa fille de côté alors qu’elle tente de lire un éloge funèbre.)

Ce tumulte, bien qu’indéniablement vivifiant, devient vite écrasant, frustrant notre capacité à déterminer qui est qui et quoi. Ainsi, lorsque nous rencontrons le père séparé de Neige (un Alain Françon heureusement décontracté), il est facile de comprendre pourquoi il a gardé ses distances. Et quand le film se concentre sur la quête obsessionnelle troublante de Neige, l’isolant dans un monde solitaire de tests ADN et d’histoire algérienne – et d’un possible trouble de l’alimentation – son ton devient aussi pâle que son reflet sous-alimenté.

Ne nous disant pratiquement rien sur Neige au-delà de sa fixation, «DNA» a du mal à s’engager. Même ainsi, il y a un contentement rêveur dans les derniers moments du film alors qu’elle erre, baignée de lumière dorée et de la jolie partition de Stephen Warbeck, une femme qui a trouvé quelque chose qu’elle n’avait pas su était perdu.